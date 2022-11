Guvernul Italiei va declara stare de urgență pe insula italiană Ischia, după tragedia provocată de ploile torențiale. Ședința de Guvern în care se va lua această decizie și în care se va discuta și despre alocarea unui prim ajutor de două milioane de euro are loc duminică la prânz.

Până acum, a fost confirmat un singur deces, dar există temeri că bilanțul va crește. 11 oameni sunt dați dispăruți, după ce un versant s-a prăbușit. Acțiunile de salvare, extrem de dificile, au continuat întreaga noapte, iar peste 160 de persoane au fost evacuate

Venirea dimineții a dezvăluit un peisaj de coșmar pe insula Ischia. Peste tot, mormane de noroi, mașini aruncate în toate direcțiile, case distruse sau avariate serios.

Guvernul Italiei va declara stare de urgență pe insula italiană Ischia. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

"Am crezut că vom muri. Îi mulțumim lui Dumnezeu că încă suntem în viață. Eram acasă și ne-am trezit. Soțul meu s-a trezit, a ieșit din casă și a văzut o cascadă de apă și noroi. L-am sunat pe fratele meu și am coborât strada ca să ajungem în parcare, dar nu am putut înainta pentru că era deja plină de noroi," povestește o femeie.

Valurile de noroi și apă au distrus totul în cale, iar unele mașini au fost purtate până în valurile mării. Localnicii sunt șocați de puterea naturii. Ischia este situată la 30 de kilometri de Napoli și este mai mult o destinație de vacanță. Pompierii locali nu sunt echipați pentru un dezastru atât de grav, așa că le-au venit în ajutor colegi din mai multe regiuni ale țării, care au adus de pe continent toate lucrurile necesare.

Luca Cari, purtător de cuvânt departamentul de pompieri: "Echipele noastre au mai salvat doi oameni rămași captivi în mașină. Este o situație critică și lucrăm fără pauză".

Localnicii care au scăpat cu viață, dar care au casele distruse, vor fi mutați în hoteluri, cel puțin temporar. Guvernul de la Roma și Biserica Catolică au anunțat că vor sprijini sinistrații.

Matteo Piantedosi, ministrul de Interne al Italiei: "Sunt în contact permanent cu premierul Giorgia Meloni și cu ceilalți miniștri. Este o situație în continuă evoluție, lucruri serioase urmează."

Ischia este o insulă dens populară. Dar multe case sunt construite ilegal, așa că locuitorii lor sunt vulnerabili la inundații și alunecări de teren.

