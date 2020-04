Statul american New York are mai multe cazuri de infectare cu coronavirus decât orice altă țară

Statul american New York, epicentrul pandemiei de coronavirus în Statele Unite, are mai multe cazuri decât orice altă țară din lume, relatează The Hill.

Conform datelor obținute vineri, New York are acum aproximativ 161.000 de cazuri confirmate de coronavirus, conform Universității Johns Hopkins. Spania, țara aflată pe locul 2 în ceea ce privește numărul de cazuri confirmate, după Statele Unite, numără 157.000.

Mai mult, dintre cele peste 16.600 de decese din cauza coronavirusului din Statele Unite, peste 7000 sunt din New York.

Un institut de cercetare de la Universitatea din Washington prevede că ziua cu cele mai multe decese din cauza coronavirusul va fi una dintre cele din acest weekend și că peste 60.000 de persoane vor fi murit de COVID-19 până în data de 4 august.

Această predicție este ceva mai optimistă decât cea a guvernului american, care prevede un bilanț al morților între 100.000 și 240.000. Joi, Robert Redfield, directorul centrul pentru prevenția și controlul bolilor, a spus că Statele Unite se apropie de vârful epidemiei.

Editor: Adrian Dumitru