„Alisa” în Țara Spionilor: O agentă FSB care apărea la mitinguri anti-Putin în SUA și susținea „decolonizarea Rusiei”, demascată de FBI

O rusoaică de la New York, care s-a infiltrat în grupurile de activiști ruși anti-Putin din SUA, a fost acuzată de FBI că i-a mințit pe investigatorii federali despre legăturile ei cu serviciile rusești de informații de la care a primit misiunea de a „promova interesele și influența Rusiei în Statele Unite” și de a converti persoane importante din America la „modul de gândire rusesc”, potrivit Newsweek.

Nomma Zarubina (34 de ani) a fost recrutată de serviciul federal de securitate (FSB) al Rusiei în decembrie 2020 și a acceptat să ajute agenția de spionaj să „identifice și să dezvolte relații cu potențiale persoane de contact din SUA”.

Rusoaica a primit numele de cod „Alisa” și a rămas în contact cu un agent rus din orașul natal al Zarubinei, Tomsk, până în 2022.

FBI-ul a purtat mai multe „interviuri voluntare” cu Zarubina în legătură cu „relația ei apropiată” cu Elena Branson, o femeie cu dublă cetățenie ruso-americană.

Brason a fost acuzată în martie 2022 că este o agentă a guvernului rus, că nu s-a înregistrat ca agent străin, că plănuia să comită fraudă cu vize și că a făcut declarații false pentru FBI.

Înainte de transformarea ei miraculoasă, conturile Zarubinei de pe rețelele sociale erau pline de poze patriotice. Capturi foto: Instagram / Nomma Zarubina

Zarubina a recunoscut în iulie 2024 că a mințit FBI-ul în legătură cu relația ei cu FSB, care i-a cerut să identifice „contacte utile în SUA, inclusiv jurnaliști și militari americani”. Scopul operațiunii FSB era de a încerca să „convertească” aceste persoane la „modul de gândire rusesc”.

Zarubina a declarat pentru The Independent că a fost surprinsă să fie arestată pe 21 noiembrie, după ce s-a dus la sediul FBI din Lower Manhattan așteptându-se la o simplă sesiune de întrebări și răspunsuri, așa cum a mai avut de câteva ori în ultimii patru ani.

„De ce s-au decis să mă aresteze acum? Este o întrebare bună.” Zarubina s-a apărat spunând că „a fost onestă cu FBI-ul, mai puțin în 2021 și 2023”, când i-a fost „teamă” să spună tot adevărul. „Nu mă ascund și nu fug.”

Russian America for Democracy in Russia, o organizație care se descrie drept o prezență rusească pro-democrație în Statele Unite, a spus că Zarubina a fost eliberată pe cauțiune și că i-a fost interzis să părăsească New York-ul.

Începând din 2022, Zarubina a devenit brusc o oponentă înfocată a Kremlinului, alăturându-se activiștilor ruși anti-Putin la mitingurile din SUA. Capturi foto: Instagram / Nomma Zarubina

Zarubina a emigrat în SUA în jurul anului 2016, după ce a absolvit Academia rusă de economie națională și administrație publică, specializându-se în securitate internațională, potrivit The Insider. La New York, s-a căsătorit cu un american, a făcut un copil și a început să lucreze la centrul cultural rus din oraș (RCNY) ca manager de evenimente, Zarubina fiind cea care organiza marșul anual al „Regimentului nemuritor”.

Centrul a fost fondat de Branson, care a condus în trecut și Consiliul de coordonare a compatrioților ruși din SUA, o organizație oficial independentă, dar care de fapt era subordonată Ministerului rus de Externe și folosită de Kremlin ca un instrument de propagandă.

Branson este și nașa fiicei Zarubinei, potrivit FBI. După ce a fost acuzată că lucra pentru guvernul rus și că primea misiuni și finanțare de la oficiali ruși de rang înalt, Branson a zburat la Moscova în octombrie 2020 și nu s-a mai întors niciodată în America.

În Rusia, Branson a devenit o vedetă TV pro-Kremlin. Zarubina a rămas în SUA, deși a continuat să zboare în Rusia chiar și după ce războiul din Ucraina a izbucnit în 2022.

Maria Butina a fost și ea acuzată că lucra în SUA ca agentă sub acoperire a Kremlinului și a fost arestată de FBI în 2018. Mai apoi, a fost deportată în Rusia și acum este membră a parlamentului rus. Foto: Profimedia Images

Înainte de 2022, conturile Zarubinei de pe rețelele sociale erau pline de poze patriotice. S-a pozat în Piața Roșie de la Moscova cu un pulover pe care scrie „Rusia”, a apărut în imagini cu oficiali ruși și a oferit un interviu pentru canalul TV Rusia-1.

Zarubina a prezentat mândră din cadrul Forumului Economic de la Sankt Petersburg „cu participarea a însuși Președintelui” și s-a pozat (nu foarte subtil) cu un tricou pe care scria „KGB”.

În 2022, însă, Zarubina a avut o transformare totală și miraculoasă de la o patriotă convinsă la o oponentă înfocată a Kremlinului. În loc de poze cu fostul vicepremier rus Arkadi Dvorkovici, Zarubina a început să posteze poze cu figuri ale opoziției ruse precum Ilia Ponomarev, Leonid Volkov și Liubov Sobol.

De la cuvinte de laudă pentru președintele Rusiei, a trecut la condamnarea „găști lui Putin”. Selfie-urile de la ONU au fost înlocuite cu apeluri pentru înlăturarea misiunii Rusiei din organizație. Cât despre forumul economic de la Sankt Petersburg, Zarubina a denunțat participarea la acest eveniment ca pe un semn de incompetență etică.

Activiștii ruși din SUA nu au crezut în transformarea subită a Zarubinei și au avertizat că acțiunile ei sunt suspecte. Se pare că nici FBI-ul nu a crezut-o.

Nomma Zarubina ar putea primi o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare în SUA. Captură foto: Instagram / Nomma Zarubina

Zarubina nu se consideră vinovată, spunând că nu a fost recrutată, ci a fost supusă unei simple „evaluări a oportunității de recrutare”. Agentul rus care a abordat-o ar fi fost unul dintre colegii ei de la facultate.

Zarubina a participat la unele dintre cele mai radicale evenimente organizate de opoziția din Rusia, precum Forumul Națiunilor Libere Post-Rusia, acolo unde a vorbit în calitate de expertă care susține „decolonizarea Rusiei”.

Zarubina a încercat să explice transformarea ei bruscă spunând că „înainte de război, am păstrat legături strânse cu oameni din Rusia, de la consulat, de la ambasadă, dar după ce războiul a început, am realizat că nu aveam niciun interes în Kremlin”.

Procesul Zarubinei va continua pe 23 decembrie și, dacă va fi condamnată, ar putea primi până la 10 ani de închisoare, potrivit The Independent.

