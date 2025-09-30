Live TV

Criză politică în SUA: guvernul se îndreaptă spre primul blocaj bugetar din ultimii 6 ani. Negocierile din Congres, în impas

Congresul SUA. Foto: Profimedia Images

Guvernul SUA se îndreaptă cu pași repezi spre prima închidere a activității sale din ultimii șase ani, fără semne că liderii Congresului sunt aproape de un acord asupra legislației pentru continuarea finanțării federale, după termenul limită de marți seară, pentru a preveni concedierea temporară a lucrătorilor și închiderea agențiilor, informează The Guardian.

Majoritatea republicană din Congres promovează o legislație pentru finanțarea guvernului până pe 21 noiembrie, dar democrații au refuzat să voteze pentru aceasta dacă nu include o serie de concesii axate pe asistența medicală.

Donald Trump a convocat luni seară o întâlnire a liderilor din Congres ai celor două partide, dar nu a existat niciun semn al unui progres, vicepreședintele JD Vance declarând: „Cred că ne îndreptăm spre o închidere a guvernului pentru că democrații nu vor face ceea ce trebuie”.

Republicanii au adoptat proiectul de lege privind finanțarea prin Camera Reprezentanților printr-un vot aproape egal cu cel al partidului, dar acesta necesită cel puțin un sprijin democrat pentru a avansa în Senat.

În schimbul voturilor sale, partidul minoritar cere o prelungire a subvențiilor pentru planurile de sănătate prevăzute în Legea privind îngrijirea medicală accesibilă, care expiră la sfârșitul anului. De asemenea, aceștia doresc să anuleze reducerile bugetare impuse de republicani la Medicaid, programul care oferă asistență medicală americanilor săraci și cu dizabilități, și la instituțiile de presă publice.

Chuck Schumer, cel mai important candidat democrat din Senat, a declarat că i-a prezentat lui Trump, în Biroul Oval, argumentele pentru continuarea cheltuielilor cu asistența medicală și că „[președintele] părea, pentru prima dată, să înțeleagă magnitudinea acestei crize”.

„Dacă va accepta unele dintre lucrurile pe care le cerem, cu care credem că poporul american este de acord, în ceea ce privește asistența medicală și anulările, poate evita o închidere a guvernului, dar există încă mari neînțelegeri între noi”, a spus Schumer.

Liderii republicani din Congres nu au dat semne că își vor schimba cererile pentru un vot asupra proiectului de lege privind cheltuielile, despre care spun că va oferi celor care alocă fonduri mai mult timp pentru a ajunge la un acord privind cheltuielile guvernamentale pe termen lung.

„Aceasta este pur și simplu o luare de ostatici din partea democraților”, a declarat John Thune, liderul majorității din Senat.

O închidere a activității guvernului ar urma să înceapă miercuri la miezul nopții. Săptămâna trecută, Biroul de Management și Buget al Casei Albe a publicat o notă în care spunea că va exploata o lipsă de finanțare pentru a efectua mai multe concedieri în masă, ca parte a cruciadei sale de reducere a birocrației guvernamentale.

Un sondaj realizat de Morning Consult, publicat luni, a arătat că 45% dintre alegători i-ar învinovăți pe republicanii din Congres pentru închiderea guvernului, în timp ce 32% i-ar învinovăți pe democrați.

