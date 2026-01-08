Live TV

După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu nerăbdare” o întâlnire cu Gustavo Petro

Data publicării:
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta). Sursa colaj foto: Profimedia Images

După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că se fac pregătiri pentru o vizită a lui Gustavo Petro la Casa Albă, în urma unei discuții telefonice care a avut loc între cei doi lideri, relatează Reuters.

Donald Trump și Gustavo Petro au dezvăluit că au vorbit despre relațiile dintre cele două țări în cadrul primei discuții telefonice de când liderul de la Casa Albă a spus că o eventuală operațiune militară a SUA în Columbia „îi sună bine”. 

Amenințarea a venit la puțin timp după ce liderul american a ordonat capturarea lui Nicolas Maduro, adus în SUA pentru a fi judecat pentru acuzații legate de droguri și arme.

„A fost o mare onoare să discut cu preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, care m-a sunat pentru a-mi explica situaţia drogurilor şi alte neînţelegeri pe care le-am avut. Am apreciat apelul şi tonul său şi aştept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu el în viitorul apropiat”, a scris cel de-al 47-lea președinte al SUA pe Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Totodată, acesta a explicat și că „se fac aranjamente între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul de externe al Columbiei”.  

„Am vorbit la telefon pentru prima dată de când a devenit preşedinte”, a spus Gustavo Petro susţinătorilor adunaţi la un miting în Bogota menit să celebreze suveranitatea Columbiei, adăugând că a cerut reluarea dialogului între cele două ţări.

O sursă de la biroul lui Petro a declarat pentru sursa citată că a fost o discuție „cordială” şi „respectuoasă”.

Relaţiile dintre Trump şi Petro au fost reci de când republicanul s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025. Liderul american a acuzat în repetate rânduri administraţia lui Petro, fără dovezi, că permite un flux constant de cocaină în SUA şi a impus sancţiuni liderului columbian în octombrie.

Duminică, Trump l-a descris pe Petro drept „un om bolnav, căruia îi place să producă cocaină şi să o vândă Statelor Unite”.

În septembrie, SUA i-au revocat viza lui Petro după ce acesta s-a alăturat unei demonstraţii pro-palestiniene la New York, în urma unei reuniuni a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, şi a cerut soldaţilor americani să „nu se supună ordinelor lui Trump”.

Petro, care s-a opus în mod vocal războiului Israelului în Gaza, l-a acuzat pe Trump de „complicitate la genocid” în Gaza şi a cerut „urmărirea penală” pentru atacurile cu rachete ale SUA asupra unor bărci suspectate de trafic de droguri în apele Caraibelor.

Administraţia Trump a efectuat peste 30 de atacuri împotriva unor bărci suspectate de trafic de droguri din septembrie, într-o campanie care a ucis cel puţin 110 persoane.

Citește și:

Mesajul președintelui Columbiei, după amenințările lui Donald Trump: „Pentru patria mea voi lua din nou armele”

De la Groenlanda la Iran: Ce ţări a mai ameninţat Trump după lovitura din Venezuela și capturarea lui Maduro

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
România UE
1
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
maduro
2
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
4
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Berlin pană de curent
5
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
JD Vance, vicepreședintele SUA
Danemarca și Europa, țintele criticilor lui JD Vance pe tema securității Groenlandei: „O parte esențială a apărării antirachetă”
Maria Malmer Stenergard
Atac dur de la Stockholm, la adresa lui Donald Trump. Un ministru suedez avertizează: „Marile puteri nu pot face tot ce vor”
Donald Trump
Senatul SUA va vota propunerea de a-l împiedica pe Donald Trump să întreprindă noi acțiuni în Venezuela. Cum poate riposta președintele
photo-collage.png - 2025-11-19T122057.753
Nicki Minaj, boicotată de fanii săi pentru sprijinul acordat lui Donald Trump: „Este seducător și irezistibil”
Donald Trump Volodimir Zelenski
Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Anunțul lui Zelenski
Recomandările redacţiei
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru șefia...
ger frig termometru gettyimages
Ger puternic în noaptea de joi spre vineri. Recomandările IGSU
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025,
„O axă a războiului”. Rusia respinge forța multinațională propusă...
masini in trafic
Cum arată noua formulă de calcul a impozitului pentru mașini. Taxe de...
Ultimele știri
Primarului din Berlin i se cere demisia, după ce a jucat tenis în timpul penei de curent: „Trebuie să-mi limpezesc mintea”
Rezultate LOTO – Joi, 8 ianuarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Când ar putea fi lansată misiunea Artemis 2 cu echipaj uman în jurul Lunii. Anunțul NASA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Cum s-a pus Fiscul pe treabă ca să acopere deficitul bugetar. Câte controale a efectuat ANAF în 2025 și ce...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR...
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
La ce job-uri se câştigă 8.000 de euro pe lună sau mai mult? Răspunsurile date de români, surprinzătoare
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Box office: „Avatar 3” domină cu 88 de milioane $, iar „Marty Supreme” bifează al doilea cel mai profitabil...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...