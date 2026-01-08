După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu nerăbdare” o întâlnire cu Gustavo Petro

După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că se fac pregătiri pentru o vizită a lui Gustavo Petro la Casa Albă, în urma unei discuții telefonice care a avut loc între cei doi lideri, relatează Reuters.

Donald Trump și Gustavo Petro au dezvăluit că au vorbit despre relațiile dintre cele două țări în cadrul primei discuții telefonice de când liderul de la Casa Albă a spus că o eventuală operațiune militară a SUA în Columbia „îi sună bine”.

Amenințarea a venit la puțin timp după ce liderul american a ordonat capturarea lui Nicolas Maduro, adus în SUA pentru a fi judecat pentru acuzații legate de droguri și arme.

„A fost o mare onoare să discut cu preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, care m-a sunat pentru a-mi explica situaţia drogurilor şi alte neînţelegeri pe care le-am avut. Am apreciat apelul şi tonul său şi aştept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu el în viitorul apropiat”, a scris cel de-al 47-lea președinte al SUA pe Truth Social.

Totodată, acesta a explicat și că „se fac aranjamente între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul de externe al Columbiei”.

„Am vorbit la telefon pentru prima dată de când a devenit preşedinte”, a spus Gustavo Petro susţinătorilor adunaţi la un miting în Bogota menit să celebreze suveranitatea Columbiei, adăugând că a cerut reluarea dialogului între cele două ţări.

O sursă de la biroul lui Petro a declarat pentru sursa citată că a fost o discuție „cordială” şi „respectuoasă”.

Relaţiile dintre Trump şi Petro au fost reci de când republicanul s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025. Liderul american a acuzat în repetate rânduri administraţia lui Petro, fără dovezi, că permite un flux constant de cocaină în SUA şi a impus sancţiuni liderului columbian în octombrie.

Duminică, Trump l-a descris pe Petro drept „un om bolnav, căruia îi place să producă cocaină şi să o vândă Statelor Unite”.

În septembrie, SUA i-au revocat viza lui Petro după ce acesta s-a alăturat unei demonstraţii pro-palestiniene la New York, în urma unei reuniuni a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, şi a cerut soldaţilor americani să „nu se supună ordinelor lui Trump”.

Petro, care s-a opus în mod vocal războiului Israelului în Gaza, l-a acuzat pe Trump de „complicitate la genocid” în Gaza şi a cerut „urmărirea penală” pentru atacurile cu rachete ale SUA asupra unor bărci suspectate de trafic de droguri în apele Caraibelor.

Administraţia Trump a efectuat peste 30 de atacuri împotriva unor bărci suspectate de trafic de droguri din septembrie, într-o campanie care a ucis cel puţin 110 persoane.

Editor : A.M.G.