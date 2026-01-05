Live TV

Video Trump spune că o operațiune militară a SUA în Columbia i se pare „o idee bună”. Cine este „omul bolnav, care vinde cocaină în SUA”

Data actualizării: Data publicării:
Ninth anniversary of the Colombian peace agreement
Președintele columbian Gustavo Petro. Foto: Profimedia
Din articol
Discursul dur a fost extins și asupra Cubei Nici Mexicul nu a fost uitat

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat noi amenințări cu folosirea forței militare în America Latină, de această dată vizând direct Columbia, într-un context internațional deja tensionat după operațiunea spectaculoasă a armatei americane în Venezuela, scrie The Guardian.

Aflat la bordul avionului prezidențial Air Force One, Trump a declarat că o eventuală operațiune militară a SUA în Columbia „îi sună bine”, atunci când a fost întrebat direct de jurnaliști dacă Washingtonul ia în calcul o astfel de intervenție.

Liderul american l-a atacat dur pe președintele columbian Gustavo Petro, pe care l-a descris drept „un om bolnav”, acuzându-l că ar permite producerea și exportul de cocaină către Statele Unite. Trump a adăugat că Petro „nu va mai face asta prea mult timp”.

Declarațiile vin la scurt timp după ce forțele americane au desfășurat o operațiune fără precedent în Venezuela, unde l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro și l-au transportat la New York pentru a fi judecat sub acuzații de trafic de droguri. Acțiunea a fost condamnată de mai mulți lideri din regiune, inclusiv de Gustavo Petro, care a calificat intervenția SUA drept “un atac asupra suveranității Americii Latine” și a avertizat că aceasta ar putea declanșa o criză umanitară.

Relațiile dintre Washington și Bogota s-au deteriorat în ultimele luni, pe fondul consolidării prezenței militare americane în Caraibe și al criticilor publice formulate de Petro la adresa politicilor lui Trump. Președintele columbian a susținut în repetate rânduri că guvernul său a intensificat lupta împotriva traficului de droguri, afirmând că autoritățile columbiene confiscă cantități record de cocaină. Recent, Petro l-a invitat chiar pe Trump să viziteze Columbia pentru a vedea personal operațiunile de distrugere a laboratoarelor de droguri din țară.

Criticile lui Petro la adresa campaniei americane din Venezuela și a interceptării unor ambarcațiuni mici în Marea Caraibilor și Oceanul Pacific au stârnit nemulțumirea lui Trump, care, într-o declarație separată, a spus că liderul columbian „ar trebui să aibă grijă de el”.

Discursul dur a fost extins și asupra Cubei

Trump a extins discursul dur și asupra Cubei, susținând că „mulți cubanezi” au fost uciși în timpul raidului american din Venezuela și sugerând că regimul de la Havana se află în pragul colapsului. Președintele SUA a declarat că o intervenție militară americană în Cuba este puțin probabilă, nu din motive diplomatice, ci pentru că insula “pare să fie gata să cadă singură”.

“Cuba este gata să cadă. Nu știu cum vor putea să reziste, dacă vor putea”, a spus Trump, afirmând că economia cubaneză ar fi fost susținută aproape exclusiv de Venezuela. Potrivit acestuia, livrările de petrol venezuelean reprezentau principala sursă de venit pentru Havana, iar după acțiunea americană din Venezuela, Cuba “nu mai primește nimic”. Trump a concluzionat că prăbușirea regimului ar fi iminentă și a adăugat că “mulți cubanezi americani minunați ar fi foarte fericiți de acest deznodământ”. Ulterior, guvernul de la Havana a confirmat că 32 de cubanezi au fost ucişi în timpul raidului american asupra Venezuelei.

Nici Mexicul nu a fost uitat

În același context, liderul de la Casa Albă a lansat un avertisment și la adresa Mexicului, pe care l-a acuzat că permite traficul masiv de droguri spre Statele Unite. Trump a spus că Mexicul „trebuie să se organizeze”, deoarece drogurile „curg peste graniță, iar Washingtonul va trebui să facă ceva” dacă situația nu se schimbă.

Deși a descris-o pe președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, drept „o persoană extraordinară”, Trump susține că i-a propus în repetate rânduri să trimită trupe americane pe teritoriul mexican pentru a combate cartelurile. El a recunoscut că guvernul mexican are capacitatea de a gestiona problema, dar a susținut că, în realitate, „cartelurile sunt foarte puternice și conduc Mexicul, fie că vă place sau nu”, a spus Trump, o afirmație care riscă să tensioneze suplimentar relațiile dintre cele două țări.

În paralel cu escaladarea retoricii față de țările din America Latină, Trump a reluat și amenințările privind preluarea Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Statele Unite “au absolut nevoie de Groenlanda” din motive de securitate națională, susținând că “aceasta este acoperită de nave rusești și chinezești”. Ulterior, Trump a completat și a spus că „Uniunea Europeană are nevoie ca noi să avem Groenlanda. O să ne facem griji despre Groenlanda peste două luni”.

Sâmbătă, soția unui consilier al lui Trump a publicat o imagine cu Groenlanda în culorile SUA, provocând nemulțumire în rândul oficialilor danezi.

Premierul Danemarcei i-a cerut lui Donald Trump, duminică seara, „să înceteze amenințările contra unui aliat istoric”.

