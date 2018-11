Hollywoodul îl omagiază pe Stan Lee: Un geniu care a ajutat oamenii care se simt diferit să realizeze că sunt speciali

DC Comics, Bob Iger, Ryan Reynolds, Edgar Wright, Jamie Lee Curtis şi Larry King se numără printre entităţile, personalităţile şi vedetele de la Hollywood care i-au adus un omagiu creatorului unora dintre cele mai cunoscute personaje din lume, Stan Lee, care a murit luni, la vârsta de 95 de ani.

Stan Lee, născut la New York din imigranți români, a murit luni la vârsta de 95 de ani. Foto: Guliver/GettyImages

Actori, regizori, artişti ilustratrori şi reprezentanţi ai unor companii din industria filmului au publicat online mesaje în care şi-a exprimat regretul pentru moartea scriitorului, editorului şi publisherului Marvel Comics Stan Lee, care a murit la spitalul Cedars-Sinai din Los Ageles.

Stan Lee, pe numele său adevărat Stanley Martin Lieber, şi-a început cariera în anii 1960. A fost cunoscut pentru abilitatea de a da supereroilor Marvel personalitate, pe lângă superputeri. A scris, desenat şi editat majoritatea serialelor Marvel şi a benzilor desenate.

Bob Iger, CEO Disney, a transmis un comunicat de presă în care i-a adus un tribut creatorului: „Stan Lee a fost la fel de extraordinar ca personajele pe care le-a creat. Un supererou pentru fanii Marvel din întreaga lume, Stan a avut puterea să inspire, să distreze şi să unească. Scala imaginaţiei sale a fost depăşită doar de dimensiunea inimii lui”.

Kevin Feige de la Marvel a spus făcând referire, la final, la rubrica pe care o semna Lee: „Nimeni nu a avut un impact mai mare asupra carierei mele şi a tot ceea ce facem la Marvel Studios decât Stan Lee. Lasă o moştenire extraordinare care ne va supravieţui. Gândurile noastre sunt alături de fiica lui, de familia lui, şi de milioanele de fani care au fost mereu mişcaţi de geniul carisma şi inima lui Stan. Excelsior!”.

Pe contul de Twitter al companiei DC Comics a fost scris: „El a schimbat modul în care privim eroii şi banda desenată modernă va avea mereu amprenta lui incredibilă. Entuziasmul lui molipsitor ne-a amintit tuturor de ce ne-am îndrăgostit de aceste poveşti la început”.

Actorul Ryan Reynolds, care a interpretat supereroul Deadpool în două filme, a scris: „Mulţumesc pentru tot”. La rândul său, Edgar Wright, care a produs filmul bazat pe personajul Ant-Man al lui Lee, a transmis: „Mulţumim pentru că ai inspirat atât de mulţi dintre noi să luăm un creion şi să ne punem visurile pe hârtie. Excelsior”.

George Takei, Mark Hamill, Lin-Manuel Miranda, Seth Rogen, Jamie Lee Curtis şi Larry King, Jim Lee, dar şi Elon Musk i-au mulţumit artistului pentru că a ajutat oamenii care se simt diferit să realizeze că sunt speciali.

Stanley Martin Lieber s-a născut pe 22 decembrie 1922, la New York. A fost desenator, scriitor, editor, om de televiziune şi preşedinte al Marvel. În 2009, Disney a cumpărat Marvel Entertainment şi majoritatea filmelor cu supereroi pentru 4 miliarde de dolari.

În colaborare cu mai mulţi artişti, precum Jack Kirby şi Steve Ditko, el a creat personajele Spider-Man, Hulk, Doctor Strange, Fantastic Four, Iron Man, Daredevil, Thor şi X-Men.

A primit National Medal of Arts în 2008 şi a fost inclus în The Will Eisner Award Hall of Fame (1994) şi Jack Kirby Hall of Fame (1995).

