SUA: Jeffrey Epstein avea oasele gâtului zdrobite (media)

Autopsia corpului finanţistului american Jeffrey Epstein a arătat că acesta avea oasele gâtului zdrobite, au afirmat surse anonime citate de Washington Post și New York Times. Medicul legist al New York-ului a avertizat împotriva oricărei concluzii pripite, potrivit France Presse, citată de Agerpres.



Conform unor surse anonime citate de Washington Post şi de New York Times, autopsia miliardarului american de 66 de ani, găsit mort în celula sa din Manhattan sâmbăta trecută, a relevat o fractură a osului hioid, aflat în apropiere de mărul lui Adam.



Potrivit experţilor citaţi de aceste ziare, o astfel de fractură ar fi compatibilă cu o sinucidere prin spânzurare, mai ales la persoane vârstnice precum Epstein, sau cu o strangulare. Aceasta nu permite să se confirme dacă miliardarul s-a sinucis cu adevărat.



Biroul medicului legist din New York nu a confirmat niciuna dintre aceste informaţii, avertizând împotriva oricărei interpretări pripite.



"În toate anchetele judiciare, toate informaţiile trebuie să fie sintetizate pentru a stabili cauza şi modul în care a survenit decesul", a indicat el într-un comunicat. "Totul trebuie să fie coerent. Niciun element nu poate fi evaluat singur."



Moartea miliardarului, încarcerat în această închisoare reputată ca sigură după ce fusese acuzat că ar fi organizat o vastă reţea de minore de care abuza sexual, a suscitat întrebări şi teorii ale conspiraţiei, difuzate pe reţelele de socializare, în special de Donald Trump. Cele mai multe au insinuat că a fost asasinat pentru a proteja oameni din sfera puterii pe care îi cunoştea.



Medicul legist şef al New York-ului, Barbara Sampson, indicase sâmbătă că autopsia a fost încheiată, dar că ea aştepta "mai multe informaţii" înainte de a putea anunţa rezultatele.



Ministrul american al justiţiei, William Barr, care calificase sâmbătă moartea lui Epstein drept "sinucidere aparentă", a dispus două anchete şi a denunţat "nereguli grave" în închisoare. El a anunţat marţi suspendarea a doi gardieni care trebuiau să-l supravegheze pe Epstein şi mutarea temporară a directorului închisorii, fără a preciza natura neregulilor.



Potrivit unor surse ale New York Times, gardienii ar fi dormit timp de aproape trei ore în noaptea respectivă, în timp ce aveau îndatorirea să efectueze ronduri la fiecare 30 de minute.

