În ultimele şase zile, incendiile devastatoare din Los Angeles au distrus colecţii private de opere de artă, precum şi studiouri de artişti şi muzee. Din 7 ianuarie, incendiile impresionante din Los Angeles au distrus peste 12.000 de structuri şi au ucis 24 de persoane. Însă în cel de-al doilea oraş ca mărime din Statele Unite, care găzduieşte o importantă scenă artistică, flăcările au distrus şi numeroase opere de artă, colecţii private, ateliere de artişti şi muzee.

Simon de Burgh Codrington, director al companiei de asigurări Risk Strategies, a declarat pentru publicaţia specializată ARTnews că aceasta a fost „una dintre cele mai mari pierderi de opere de artă pe care Statele Unite le-au văzut vreodată”. „Este greu să îţi pierzi întreaga viaţă într-o singură noapte”.

În The New York Times, mai mulţi artişti locali povestesc cum şi-au pierdut operele în incendii. Pictorul Alec Egan, care a lucrat doi ani la o expoziţie programată pentru sfârşitul lunii ianuarie, a deplâns pentru ziarul american că toate tablourile sale, pe care le păstra în locuinţa din Pacific Palisades, au fost distruse de flăcări.

„Este teroare şi disperare”, a declarat el de la un hotel din Beverly Hills, unde el, soţia şi cei doi copii mici au fost temporar relocaţi.

Artista Diana Thater, renumită pentru lucrările sale inspirate din natură, a pierdut, de asemenea, ani de arhive şi picturi păstrate în garajul său, care a ars împreună cu casa sa din Altadena. Una dintre lucrările sale, care urma să fie expusă la redeschiderea Los Angeles County Museum of Art în 2026, a fost, de asemenea, distrusă. „Este greu să îţi pierzi întreaga viaţă într-o singură noapte”, a declarat ea pentru The New York Times.

Artista Camilla Taylor, care se pregătea pentru trei expoziţii în 2025, a pierdut „mai mult de 20 de ani de creaţie artistică”. Sute de tipărituri, desene şi sculpturi în metal, ceramică şi sticlă pe care le păstra în casa sa din West Altadena au dispărut în fum în urma incendiilor.

„De obicei sunt un artist care lucrează în ultimul moment, dar de data aceasta am fost mândră de mine pentru că reuşisem să termin jumătate din lucrările pe care plănuisem să le expun în decembrie. Dar acum totul a dispărut”, a declarat ea pentru The New York Times.

Alţi artişti din Los Angeles care au văzut ani de muncă pierzându-se în fum în aceste incendii devastatoare sunt Paul McCarthy, Ross Simonini şi Kathryn Andrews.

Pentru a încerca să compenseze aceste pierderi, Kathryn Andrews, care pierduse deja lucrări într-un incendiu anterior, în 2020, şi-a unit forţele cu colega sa Andrea Bowers şi cu patru specialişti din lumea artei pentru a lansa un fond destinat sprijinirii artiştilor. Până în prezent, acesta a strâns aproape 245.000 de dolari.

„Unii oameni îşi vor putea reconstrui viaţa, în timp ce alţii nu vor avea acces nici măcar la aceeaşi acoperire de asigurare”, spun organizatorii descriind fondul.

Rembrandt, Van Gogh şi Monet

Însă incendiile care au distrus cartierul Pacific Palisades continuă să se extindă şi ameninţă în prezent alte situri artistice, cum ar fi celebrul Getty Museum, situat într-o zonă afectată de un ordin de evacuare.

În timp ce personalul muzeului a părăsit incinta, prestigioasa sa colecţie de 125.000 de opere - inclusiv Rembrandt, Van Gogh şi Monet - şi aproximativ 1,4 milioane de documente, a rămas la locul ei. Pe X, Muzeul Getty susţine că „clădirile şi lucrările sunt în siguranţă”.

În 2019, Lisa Lapin, şefa departamentului de comunicare al instituţiei culturale, a declarat pentru AFP că muzeul a fost „construit pentru a adăposti piese valoroase şi a le proteja de incendii şi cutremure, în afara oricărui pericol”.

Muzeul este acoperit cu aproximativ 300.000 de blocuri de travertin, un calcar rezistent la foc. Structura sa este, de asemenea, realizată din beton şi bare de oţel, iar acoperişurile sunt acoperite cu piatră spartă pentru a preveni crearea unui incendiu de către cenuşa purtată de vânt.

În interior, sistemul de ventilaţie poate funcţiona în circuit închis - pe acelaşi principiu ca sistemul de ventilaţie al unei maşini pentru reciclarea aerului din habitaclu - ceea ce împiedică fumul să pătrundă în încăperi şi să deterioreze colecţiile. Iar dacă ar izbucni flăcări între pereţii săi, galeriile ar putea fi separate unele de altele şi sigilate printr-un sistem de uşi duble, similar compartimentelor etanşe dintr-un submarin.

În zonele neafectate de incendiu, lumea artei este totuşi îngrijorată. O serie de instituţii, inclusiv Los Angeles County Museum of Art, The Broad şi Hammer Museum, şi-au închis porţile ca măsură de precauţie, lăsându-şi colecţiile vulnerabile în faţa flăcărilor.

Editor : Liviu Cojan