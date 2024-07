Dacă Donald Trump va câștiga alegerile prezidențiale din noiembrie, el va putea din nou să zboare cu prestigiosului avion Air Force One. Între timp, însă, candidatul republican continuă să călătorească la bordul unui Boeing 757-200 din anii '90 despre care experții în aviației spun că este ca „un autobuz de mâna a doua”, scrie El Pais.

Ultima persoană care a intrat în atenția presei în privința folosirii avionului privat a fost Taylor Swift. În ciuda faptului că spune că o îngrijorează efectele schimbărilor climatice, vedeta muzicii pop nu a avut nicio problemă primăvara trecută să facă o călătorie cu avionul de doar 40 de secunde, din aeroportul Los Angeles până într-o destinație din apropiere, pentru a evita traficul aglomerat.

Câteva zile mai târziu, am aflat că cele două avioane deținute de Swift au zburat peste 286.000 de kilometri în 2023 - o distanță care ar încercui de șapte ori Pământul.

Swift este descrisă de multe ori ca fiind singura femeie care ar putea să îl bată pe Donald Trump în alegerile prezidențiale.

Cântăreața nu este sub nicio formă o fană a lui Donald Trump, dar cei doi au și o asemănare crucială: ambii fac parte dintr-o elită americană ce deține și folosește în mod regulat cel puțin un avion privat - un grup care include între 10.000 și 15.000 de persoane.

Avionul privat al lui Donald Trump este un Boeing 757-200 din anii '90 descris de experții în aviației drept „un autobuz de mâna a doua”. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Principala diferență este că Swift zboară de obicei cu un avion Dassault Falcon 7X foarte nou, care are o rază de acțiune de peste 6.850 de mile nautice și spațiu pentru 16 pasageri.

De partea cealaltă, Trump a rămas fidel unei relicve aeriene.

„Un autobuz de mâna a doua”

Miliardarul american a cumpărat avionul în 2010 cu banii pe care i-a câștigat din reality show-ul The Apprentice. Avionul a fost folosit încă din 1991. Era periculos de aproape de finalul ciclului de viață și făcea parte dintr-o serie de avioane pe care Boeing nu le mai făcea.

Spre deosebire de avioanele moderne, acesta nu avea un sistem de control al zborului computerizat, ci un sistem învechit de butoane și manete.

Avionul a rămas în hangar în perioada 2016-2020, atunci când Trump a fost președinte al Statelor Unite și a zburat cu un Boeing 747 restaurat de miliarde de dolari - faimosul Air Force One.

În ianuarie 2021, imediat ce Trump a părăsit Casa Albă, avionul său Boeing 757, care la acea vreme valora mai puțin de 8 milioane de dolari, a fost revopsit într-un atelier din Louisiana.

Uriașa literă „T” desenată pe coada avionului a fost înlocuită cu stagul american, iar avionul a primit un nume nou: Trump Force One.

Trump s-a lăudat cu avionul lui chiar și pe platforma sa online, Truth Social, susținând că aeronava sa e mai bună decât cea a lui Joe Biden.

Patru ani mai târziu, Trump a rămas cu același avion despre care Jeff Wise, un jurnalist de știință și expert în aviație, spune că este „un autobuz de mâna a doua”.

Wise a explicat în New York Magazine că dacă va fi reales în noiembrie, Trump va câștiga protecție împotriva trimiterii sale la închisoare, capacitatea de a-l băga după gratii pe Biden, un salariu de 400.000 de dolari și „puteri regești”, dar și plăcerea de a înlocui Trump Force One cu mult mai performantul Air Force One.

Taylor Swift zboară de obicei cu un avion Dassault Falcon 7X (în poză) foarte nou, care are o rază de acțiune de peste 6.850 de mile nautice și spațiu pentru 16 pasageri. Foto: Profimedia Images

„Este ca și când ai vrea să te lauzi că ai un iaht uriaș, așa că cumperi Feribotul Staten Island și îl modifici. Asta nu este ceva ce oamenii care cunosc cu adevărat iahturile ar considera impresionant.”

În articolul său, Wise susține că decizia lui Trump de a păstra vechiul său avion probabil că denotă zgârcenia sau atașamentul său nostalgic excesiv. Cu o avere estimată de Bloomberg la 6,5 miliarde de dolari, Trump ar putea să cumpere „Gulfstream G650 sau Dassault Falcon 8X, Porsche-urile și Lamborghini-urile aerului”.

Jeff Bezos și-a luat un avion de 75 de milioane de dolari. Bill Gates a ales un model mai exclusivist

Revista Private Jet Clubs a fost și mai dură cu fostul președinte: „Trump zboară cu un avion varză pentru un miliardar”.

Revista de aviație critică finisările ostentative din mătase și stejar placate cu aur, exteriorul său strălucitor și pompos, perioadele lungi în care este în stare de nefuncționare, viteza redusă și problemele pe care le are pentru a câștiga în altitudine - ceea ce îl face vulnerabil în fața turbulențelor.

Lipsa de eficiență a consumului de combustibil face probabil ca avionul să polueze mai mult chiar și decât flota de avioane private foarte active a lui Taylor Swift.

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a renunțat la avionului său Dassault Falcon 900EX, imediat ce Gulfstream G650ER (în poză) a devenit disponibil pentru modesta sumă de 75 de milioane de dolari. Foto: Profimedia Images

Avionul lui Trump pare încă și mai demodat în comparație cu modelele cu care zboară alți miliardari. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a renunțat la avionului său Dassault Falcon 900EX, imediat ce Gulfstream G650ER a devenit disponibil pentru modesta sumă de 75 de milioane de dolari - cam cât face compania lui într-o dimineață mai neproductivă.

Bill Gates nu urmează trendurile și caută produse mai exclusiviste. Avionul său privat este un Bombardier Global Express foarte eficient din punct de vedere tehnologic, capabil să facă un drum 21.000 de kilometri fără oprire cu o viteză de 1.000 de kilometri la oră.

Elon Musk a luat-o pe urma lui Bezos: a înlocuit avionul său Falcon 900 cu ultimul model de Gulfstream. Jet Finder a ironizat alegerea lui Musk, spunând că este o alegere coerentă pentru șeful Tesla „care nu deține lucruri mărețe și căruia îi place să trăiască simplu”.

Richard Branson, unul dintre principalii adversari ai lui Musk și Bezos în domeniul turismului spațial, are un Dassault Falcon vechi cu o valoare aproximativă de 6 milioane de dolari.

Scuza lui este că rareori are nevoie de acest avion. Branson poate folosi oricare dintre avioanele companiei sale aviatice, Virgin Atlantic Flight Services.

Avion Bombardier Global Express asemănător cu cel cu modelul preferat de Bill Gates. Foto: Profimedia Images

Idolul lui Trump, un aviator care a inventat sloganul „America First”

Încăpățânarea lui Trump de a păstra avionul său ineficient Boeing 757 s-ar putea trage din motive ideologice.

Fostul președinte este foarte interesat de istoria aviației: nu este o coincidență faptul că unul dintre idolii săi este aviatorul Charles Lindbergh, un pionier al aviației care a făcut primul zbor fără oprire peste Oceanul Atlantic, de la New York la Paris, cu un monoplan cu un singur loc, în mai 1927.

Lindbergh a fost, de asemenea, un politician populist, nativist și izolaționist care a inventat sloganul „America First”.

În timp ce zboară pe deasupra Americii la bordul „autobuzului său înaripat”, Trump probabil că se simte ca un Lindbergh reîncarnat, care va fi mai mult decât fericit să schimbe Trump Force One pentru încă patru ani de Air Force One.

