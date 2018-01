Rupert Murdoch l-a numit „idiot” pe Donald Trump după o discuție despre imigraţie. S-a întâmplat la scurt timp după ce Trump a fost ales președinte al SUA, potrivit unei cărţi scrise de Michael Wolff, unul dintre biografii magnatului media.

Foto: Guliver / GettyImages

În cartea „Fire and Fury: Inside the Trump White House”, care va fi lansată săptămâna viitoare, Wolff povesteşte despre o întâlnire la Trump Tower din 14 decembrie 2016 pe care preşedintele ales la acea vreme a avut-o cu directori executivi ai unor companii între care s-au numărat Alphabet, Apple, Facebook şi Microsoft. Între subiectele abordare s-a numărat şi o posibilă instituire a unor reguli mai stricte în privinţa vizelor H-1B, folosite pentru angajarea unor talente din străinătate în companiile din industria tehnologică, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Ulterior, potrivit lui Wolff, Trump l-a sunat pe Murdoch, care l-a întrebat cum a decurs acea întâlnire.

„Minunat, chiar minunat. Aceşti oameni chiar au nevoie de ajutorul meu. Obama nu i-a favorizat foarte mult – prea multe reguli. Aceasta chiar este o oportunitate pentru mine să îi ajut”, i-ar fi pus Trmp magnatului de media.

„Donald, timp de opt ani aceşti oameni l-au avut pe Obama la degetul mic. Practic, ei au condus administraţia. Nu au nevoie de ajutorul tău”, i-ar fi răspuns Murdoch.

În cartea lui Wolff, Trump este citat spunând că aceste companii „chiar au nevoie de vizele H-1B”.

Potrivit biografului, Murdoch a sugerat că o poziţie mai liberală în privinţa vizelor H-1B nu s-ar potrivit cu politica strictă a acestuia în privinţa imigraţiei. La această afirmaţie, Trump ar fi răspuns: „Vom găsi o metodă pentru a rezolva acest lucru”.

Wolff a scris că după această conversaţie telefonică, Rupert Murdoch a ridicat din umeri şi a spus: „Ce idiot!”.

Vizele H-1B permit anual intrarea în Statele Unite ale Americii a 65.000 de lucrători şi 20.000 de absolvenţi. Cei mai mulţi dintre aceştia sunt angajaţi la companii de externalizare, criticii acestei practici spunând că în acest fel locuri de muncă de nivel mai scăzut în domeniul IT sunt ocupate de străini, care sunt plătiţi adesea cu sume mai mici.

Donald Trump a comunciat poziţii variate în această privinţă în timpul campaniei electorale. Luna trecută, administraţia lui a propus eliminarea unei reguli potrivit căreia soţilor şi soţiilor deţinătorilor de vize H-1B le este permis să lucreze.

Potrivit unui articol publicat anul trecut de The New York Times, Donald Trump şi Rupert Murdoch obişnuiesc să vorbească la telefon „în fiecare săptămână” sau „aproape în fiecare zi”. Fox News, deţinut de Murdoch, a fost un susţinător puternic al lui Trump, care şi-a îndemnat de mai multe ori suporterii să urmărească această televiziune.

Luna trecută, Casa Albă a confirmat că Trump a vorbit cu Murdoch, în vârsă de 86 de ani, pentru a îl felicita în privinţa propunerii de vânzare a unei părţi considerabile din 21st Century Fox către Disney, pentru 52,4 miliarde de dolari americani. Potrivit revistei Vanity Fair, Trump a vorbit cu Murdoch înainte de stabilirea acordului, „pentru a se asigura că nu vinde Fox News”.