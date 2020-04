Studiu: Europenii au dus coronavirusul la New York, nu asiaticii. Motivul pentru care americanii au scăpat epiedemia de sub control

Un raport publicat de New York Times arată că turiștii europeni au dus coronavirusul la New York și nu asiaticii, așa cum se credea inițial. Noul coronavirus circula prin New York încă din februarie, dar Trump a interzis călătoriile pe 11 martie, potrivit Mediafax.

Un nou studiu arată că epidemia noului coronavirus de la New York a originat de la turiştii europeni şi nu din Asia, aşa cum se credea iniţial, scrie New York Times.

Un studiu arată că virusul circula în zona oraşului New York încă din luna februarie, dar primul caz a fost descoperit 19 ianuarie în statul Washington.

Donald Trump le-a interzis două săptămâni mai târziu cetăţenilor străini care au mers în China cu 14 zile înainte să mai intre în ţară. Abia pe 11 martie, Trump le-a interzis cetăţenilor europeni să mai intre în SUA, mai puţin celor din Marea Britanie.

Preşedintele american Donald Trump a apărat termenul de „virus chinezesc” pe care l-a folosit pentru noul coronavirus şi care a provocat furia Beijingului, relatează Agerpres.

Virusul „a venit din China. Cred că este o formulare foarte exactă”, a spus preşedintele Trump.

Dar studiile arată că turiştii europeni aduceau deja de săptămâni bune virusul la New York. "Dovezile sunt clare că virusul este adus de cetăţeni europeni în mare parte", spune geneticianul Harm van Bakel de la şcoala Icahn de medicină.

New York e mai afectat decât orice ţară din lume, cu excepţia SUA, e titlul trist din istoria americanilor. Miercurii erau 151.000 de îmbolnăviţi şi peste 6200 de decedaţi, bilanţ mai negru decât cel de la atentatele din 11 septembrie. În total în SUA sunt peste 435.000 de cetăţeni infectaţi şi 15.000 de oameni decedaţi în SUA.

