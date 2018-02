Un copil de 15 ani, împușcat de cinci ori în timp ce își salva colegii, a supraviețuit atacului armat din Florida

Un adolescent ce a fost împușcat de cinci ori, săptămâna trecută, în atacul armat de la liceul din Parkland, Florida, în timp ce încerca să salveze viețile a 20 de colegi, a supraviețuit operațiilor și se simte mai bine, relatează The Telegraph.

Anthony Borges a fost lăudat de presa americană pentru gestul său eroic, de pe 15 februarie, când a blocat ușa ca să-l oprească pe atacatorul Nikolas Cruz ca să intre în clasă. 20 de copii au fost astfel salvați.

„A fost împușcat de mai multe ori, în ambele picioare, partea stângă a coapsei superioare a fost spulberată iar un glonț i-a trecut prin spate. Urmează o lungă perioadă de recuperare, dar e viu și într-o stare stabilă”, se arată pe pagina de GoFundMe, în mesajul de strângere de donații.

În doar trei zile de la lansare, peste 80.000 de dolari s-au strâns din donații pentru tratamentul său.

There is a GoFundMe page to help him 👇👇https://t.co/X8AcZKrkEs