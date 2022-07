"Toate mamele din Rusia îl urăsc pe Putin". La câteva zile după ce a spus asta, o femeie a aflat că fiul ei a murit în Ucraina

Mamele soldaților ruși trimiși pe front în Ucraina "îl urăsc pe Putin", spune o femeie al cărei fiu a murit în război. Ea a povestit că nu a știut ce s-a întâmplat cu fiul ei, cum a ajuns în Ucraina și că a aflat de la un camarad despre moartea lui, scrie BBC. Femeia a criticat invazia Rusiei și a subliniat că toate mamele au aceeași atitudine: "Dacă mamele tuturor soldaților de acolo sau cele care și-au pierdut fiii, dacă s-ar ridica toate, vă puteți imagina cât de mare ar fi acea armată? Și o vor face".

În 20 februarie, Valya a fost sunată de fiul ei, care era soldat în armata rusă. Unitatea lui participa la "exerciții" lângă granița cu Ucraina. Cel puțin așa se știa atunci. "A spus că făceau antrenament de tragere și că stau în corturi", a povestit Valya discuția cu fiul ei. A fost ultima oară când cei doi au vorbit.

Patru zile mai târziu, trupele ruse au invadat Ucraina.

Valya nu este numele real al femeii. De teama repercusiunilor din partea autorităților, femeia a cerut reporterilor BBC să nu îi dezvăluie identitatea. A ținut însă să-și spună povestea.

A vrut să vorbească despre fiul ei și despre ce crede despre "operațiunea militară specială" a Kremlinului.

"La începutul lunii martie, un sergent m-a sunat de la baza unde era fiul meu. Probabil că i-a sunat pe toți părinții. Mi-a spus că băieții sunt bine, că țin legătura cu ei în fiecare zi. Pe tot parcursul lunii martie mi s-a spus că sunt bine. La un moment dat, un bărbat care pretindea că este prieten cu fiul meu mi-a trimis un mesaj. Nu-l cunoșteam. Mă găsise pe rețelele sociale. Mi-a spus că fiului meu i se amputase piciorul și că a murit. Am încercat în nenumărate rânduri să aflu ce s-a întâmplat cu fiul meu, am încercat să mă întâlnesc cu oficiali. Dar nimeni nu mi-a spus nimic. Până la urmă, sergentul cu care am vorbit mi-a spus: <Ultima oară am vorbit cu fiul tău în 23 februarie>. L-am întrebat: <De ce ne-ați sunat [pentru a spune că totul este bine]? Doar pentru a ne calma?>. <Îmi pare rău, sunt doar sergent>, mi-a răspuns el", a povestit femeia.

Valya a încercat să afle mai multe despre fiul ei, așa că a scris unității unde activa acesta, dar și Ministerului Apărării: "Apoi le-am scris din nou tuturor. Nimeni nu mi-a dat nici măcar informațiile de bază: unde, când și cum a dispărut fiul meu. Tot ce mi s-a spus este că a luat parte la <operațiunea militară specială> și că <este dispărut>".

Câți militari ruși au fost uciși în Ucraina?

Este o infracțiune în Rusia să spui altceva decât cifrele oficiale. Dar cifrele oficiale sunt greu de aflat. Din 25 martie, Ministerul rus al Apărării nu a mai actualizat numărul oficial al morților din armată. Atunci era vorba, oficial, de 1.351 de soldați ruși uciși. Luna următoare, Kremlinul a admis că sunt pierderi "semnificative" de trupe în Ucraina.

Încercând să justifice invazia, autoritățile ruse și mass-media de stat au încercat să îi încrimineze pe ucraineni în ochii publicului rus, să-i acuze că sunt "ultra-naționaliști" și "naziști" sau că Ucraina este agresorul, iar Rusia eliberatorul.

Dar Valya are altă părere. Ea nu consideră că inamicul este Ucraina. "Dacă țara noastră ar fi fost atacată așa, ne-am apăra și noi, așa cum fac ei. Ne-am apăra și am fi și furioși", spune ea.

Prin atitudinea ei, Valya are o opinie diferită față de majoritatea rușilor care cred propaganda rusă și susțin "operațiunea militară specială", așa cum le este prezentată la televiziunea de stat. În Rusia, Kremlinul controlează televiziunea și, prin urmare, mesajele transmise.

Și totuși, dincolo de aceste informații, Valya spune că ține legătura cu mamele soldaților din toată Rusia. Ea susține că mamele au resentimente și critică autoritățile cu privire la cei pe care îi trimit să lupte în Ucraina.

"Ele urăsc guvernul. Îl urăsc pe Putin. Toate vor ca acest război să se termine. Toate mamele vor asta. Suntem clasa cea mai de săracă. Suntem simpli oameni de la țară. Toți băieții care luptă sunt din regiuni îndepărtate ale Rusiei. Nu din Moscova. Nu există fii de funcționari guvernamentali acolo, pe front. Dacă mamele tuturor soldaților de acolo sau cele care și-au pierdut fiii, dacă s-ar ridica toate, vă puteți imagina cât de mare ar fi acea armată? Și o vor face. Sunt cu nervii întinși la maximum. Opriți toate astea. Protejați-ne copiii.", a fost apelul femeii.

După ce a vorbit cu echipa BBC, Valya a primit o informare oficială că fiul ei a fost ucis în Ucraina.

