Topul căutărilor pe Wikipedia în 2024: Ce au dorit milioane de oameni să citească în acest an

De la întrebări despre politica din SUA până la cricketul din India, Wikipedia a devenit o sursă de informaţii pentru milioane de oameni din întreaga lume. Fundaţia Wikimedia, organizaţia non-profit care administrează site-ul, a publicat marţi lista anuală a celor mai vizitate pagini Wikipedia, prezentând ceea ce oamenii au dorit să citească în acest an, relatează CNN.



Enciclopedia de tip „crowdsourced” oferă un instantaneu al subiectelor care captivează publicul, devin tendinţe globale sau definesc un anumit an, similar cu cuvântul anului de la Oxford. Wikipedia în limba engleză a fost vizualizată de peste 76 de miliarde de ori la nivel global în acest an, până în octombrie, potrivit Wikimedia Foundation.

„Cele mai populare articole Wikipedia sunt o reflectare a lumii noastre, evidenţiind interesele noastre colective la un moment dat”, a declarat Anusha Alikhan, şefa de comunicare a Fundaţiei Wikimedia, citat de News.ro.

Ce îi interesează cel mai mult pe oameni

O listă cu decesele din 2024 a fost cea mai vizitată pagină, adunând peste 44 de milioane de vizualizări.

Pagina despre decesele dintr-un anumit an s-a clasat în fruntea listei de cinci ori din 2015, când Fundaţia Wikimedia a început să publice datele.

Subiectul nu a coborât niciodată sub locul al treilea pe listă.

Oamenii au căutat, de asemenea, personalităţi politice americane, celebrităţi precum Taylor Swift şi filme americane populare, precum şi evenimente sportive globale şi date despre alegerile generale din India.

ChatGPT, care a fost cel mai vizitat articol în 2023, a coborât în clasament până pe locul 12 în topul celor mai vizitate pagini.

Politica americană și cultura pop domină în căutări

Cele mai vizualizate pagini Wikipedia din 2024 au fost în mare parte legate de cultura pop şi politica din SUA.

Vicepreşedintele Kamala Harris şi alegerile prezidenţiale americane din 2024 au ocupat locurile doi şi trei pe listă, cu aproape 29 de milioane şi, respectiv, 28 de milioane de vizualizări. Alegerile prezidenţiale americane din 2020 au fost a 13-a cea mai vizitată pagină, numărul vizualizărilor dublându-se în noiembrie.

Preşedintele ales Donald Trump s-a clasat pe locul cinci. El a fost pe listă aproape în fiecare an începând din 2015, coborând în 2022 şi 2023 înainte de a reapărea în acest an.

Vicepreşedintele ales JD Vance este şi el în top 10, ocupând locul şapte.

Proiectul 2025, o bază de idei conservatoare, are, de asemenea, un loc în top 10, ajungând pe locul nouă, cu aproape 20 de milioane de vizualizări.

De asemenea, în top 25 mai sunt: Elon Musk, directorul general al Tesla, un aliat apropiat al lui Trump, care a fost ales să conducă „Departamentul de eficienţă guvernamentală” al viitoarei administraţii, preşedintele Joe Biden şi Robert F. Kennedy Jr., ales de Trump pentru funcţia de ministru al sănătăţii.

Pagina despre Tim Walz, guvernatorul democrat al statului Minnesota şi candidat la vicepreşedinţie, nu apare însă în top 25. Dar datele arată că ar fi fost pe locul 27, dacă lista ar fi fost extinsă.

În timp ce politica americană a fost un subiect de căutare notabil, cultura pop a avut, totuşi, cea mai mare pondere în top 25.

A patra cea mai vizitată pagină a fost despre Lyle şi Erik Menendez, fraţii care au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă pentru uciderea părinţilor lor în 1989 şi care se confruntă acum cu un nou proces. Cazul a primit din nou atenţia publicului după publicarea unui documentar Netflix în acest an. Pagina Wikipedia despre fraţi a avut peste 26 de milioane de vizualizări în 2024.

Filmele „Deadpool & Wolverine” şi „Dune: Part Two” au ocupat locurile 8 şi, respectiv, 23. În 2023, filmele „Barbie” şi „Oppenheimer” au fost în top 25.

Griselda Blanco, o traficantă de droguri columbiană cunoscută drept „Regina cocainei”, a avut un vârf al vizualizărilor după ce o miniserie Netflix despre viaţa ei a fost lansată anul acesta, iar pagina sa a avut aproape 13,5 milioane de vizualizări pe parcursul anului.

De asemenea, oamenii au citit despre celebrităţi pe parcursul anului. Swift s-a clasat pe locul 11, în scădere de la locul 9 în 2023. Starul pop îşi încheie turneul mondial Eras Tour pe 8 decembrie.

Sean „Diddy” Combs a intrat în top 25, deoarece rapperul şi producătorul muzical se confruntă cu peste 30 de procese civile care includ acuzaţii de trafic sexual şi şantaj.

Şi pagina despre Liam Payne, muzicianul de la One Direction care a murit pe 16 octombrie, a adunat peste 12 milioane de vizualizări. Moartea sa a stârnit un val de durere în rânul fanilor, atrăgând mulţimi care s-au adunat la priveghiuri în întreaga lume pentru a-l plânge pe starul pop britanic.

Şi India a stârnit interes

Politica şi cultura indiană au fost, de asemenea, printre căutările principale pe Wikipedia. „Cititorii Wikipedia din India continuă să aibă un impact mare pe listă, o tendinţă pe care am văzut-o şi în 2023”, a declarat Alikhan de la Wikimedia Foundation. Indian Premier League, o ligă de cricket din India, a adunat peste 24,5 milioane de vizualizări în acest an, fiind a şasea cea mai vizitată pagină a site-ului. Subiectul a fost a patra cea mai vizitată pagină în 2023, primul an în care a apărut pe listă.

De asemenea, alegerile generale din India au intrat în top 10. În iunie, prim-ministrul indian Narendra Modi a fost reales în alegerile generale din ţară. Pagina despre alegeri a înregistrat un vârf de 1,2 milioane de vizualizări pe 4 iunie, când au fost anunţate rezultatele votului, şi a câştigat peste 18 milioane de vizualizări pe parcursul anului.

Filmul Bollywood „Kalki 2898 AD” a avut 14,6 milioane de vizualizări pe parcursul anului, câştigând un loc în top 25. În 2023, două filme Bollywood au apărut pe lista primelor 25.

Jocurile Olimpice de vară din 2024, Campionatul European UEFA şi Cristiano Ronaldo au fost, de asemenea, incluse în top 25.

Wikipedia a fost lansată în 2001 şi este întreţinută de peste 260.000 de redactori voluntari. Conform Fundaţiei Wikimedia, în 2024 au avut loc peste 31 de milioane de editări ale site-ului şi au fost adăugaţi aproape 3,5 miliarde de octeţi de informaţii.

Editorii care au întocmit lista au verificat spam-ul, roboţii şi alte inexactităţi care ar putea perturba numărătoarea paginilor vizualizate, potrivit Wikimedia Foundation. Lista a folosit date extrase pe 22 noiembrie, iar Wikimedia Foundation va actualiza lista finală în ianuarie.

Top 25 cele mai vizualizate pagini

Primele 25 cele mai vizualizate pagini Wikipedia din 2024, clasate în funcţie de numărul de pagini vizualizate:

1. Decese în 2024 - 44.440.344 vizualizări

2. Kamala Harris - 28.960.278

3. Alegerile prezidenţiale din 2024 din Statele Unite - 27,910,346

4. Lyle şi Erik Menendez - 26.126.811

5. Donald Trump - 25.293.855

6. Indian Premier League - 24,560,689

7. JD Vance - 23.303.160

8. „Deadpool & Wolverine” - 22.362.102

9. Proiectul 2025 - 19,741,623

10. Alegerile generale indiene din 2024 - 18.149.666

11. Taylor Swift - 17.089.827

12. ChatGPT - 16,595,350

13. Alegeri prezidenţiale 2020 în Statele Unite - 16,351,730

14. Jocurile Olimpice de vară din 2024 - 16,061,381

15. UEFA Euro 2024 - 15.680.913

16. Statele Unite ale Americii - 15.657.243

17. Elon Musk - 15.535.053

18. „Kalki 2898 AD” - 14,588,383

19. Joe Biden - 14.536.522

20. Cristiano Ronaldo - 13.698.372

21. Griselda Blanco - 13.491.792

22. Sean Combs - 13.112.437

23. „Dune: Partea a doua” - 12,788,834

24. Robert F. Kennedy Jr. - 12,375,410

25. Liam Payne - 12,087,141

