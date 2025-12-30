Live TV

Trump amenință Hamas că „va avea de plătit” dacă nu renunță la arme: „Va fi iadul pentru ei”

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Donald Trump. Foto. Getty Images

Donald Trump a avertizat că Hamas va suporta „consecințe grave” dacă nu se dezarmează, după o întâlnire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, desfășurată la reședința sa din Florida. Mesajul vine în contextul presiunilor internaționale pentru avansarea planului de pace pentru Gaza și al blocajului legat de retragerea trupelor israeliene și eliberarea ostaticilor, potrivit The Guardian.

Vizita lui Netanyahu la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago a avut loc în contextul unor noi eforturi ale oficialilor de la Washington de a forța concesii din partea Israelului pentru a permite avansarea către a doua etapă a planului de pace pentru Gaza, plan care, în octombrie, a pus capăt războiului devastator de doi ani.

Întrebat dacă el și Netanyahu au discutat despre retragerea trupelor israeliene înainte ca Hamas să se dezarmeze complet, Trump le-a spus jurnaliștilor: „Dacă nu se dezarmează, așa cum au fost de acord să o facă, au fost de acord cu asta, atunci va fi iadul pentru ei și nu ne dorim asta, nu căutăm așa ceva. Dar trebuie să se dezarmeze într-un interval de timp destul de scurt”.

El a descris problema retragerii forțelor israeliene drept „un subiect separat”, adăugând doar: „Vom discuta despre asta”.

Săptămâna trecută, publicația americană Axios a relatat că administrația Trump dorea să anunțe cât mai curând guvernul tehnocratic palestinian pentru Gaza și Forța Internațională de Stabilizare, iar oficiali de rang înalt ai administrației deveniseră tot mai frustrați, „întrucât Netanyahu a făcut pași care subminează încetarea fragilă a focului și blochează procesul de pace”.

Trump însuși nu a părut însă să împărtășească aceste rezerve după întâlnirea de luni. El a spus că „nu este îngrijorat de nimic din ceea ce face Israelul” și că „Israelul a respectat planul în proporție de 100%”.

El a arătat în mod repetat cu degetul spre Hamas, afirmând că „va fi groaznic pentru ei” dacă nu se vor dezarma.

„Va fi foarte, foarte rău pentru ei și nu vreau să se ajungă acolo. Dar au făcut un acord că se vor dezarma. Și nu poți da vina pe Israel”, a spus Trump.

Hamas deține în continuare cantități mari de arme ușoare, dar doar o mică parte din armamentul greu care a permis atacul surpriză din sudul Israelului, în 2023, în urma căruia 1.200 de persoane, majoritatea civili, au fost ucise, iar 250 au fost răpite.

Peste 70.000 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în ofensiva israeliană care a urmat, iar mari zone din Gaza au fost transformate în ruine. Aproximativ 400 de palestinieni au fost uciși de focul israelian de la intrarea în vigoare a încetării focului din octombrie.

În ultimele săptămâni, Hamas și-a consolidat controlul asupra zonelor din Gaza pe care le administrează, printr-o serie de execuții, raiduri și bătăi îndreptate împotriva rivalilor, colaboratorilor cu Israelul și bandelor criminale. Se spune că cea mai mare parte a populației din Gaza, de aproximativ 2,3 milioane de oameni, trăiește acum în zona controlată de Hamas.

Organizația militantă islamistă a propus unele soluții pentru depozitarea unei părți din armele sale, dar a refuzat să accepte dezarmarea completă.

„Poporul nostru se apără și nu va renunța la arme atât timp cât ocupația continuă”, a declarat, într-un mesaj video, noul purtător de cuvânt al Brigăzilor Ezzedine al-Qassam, care a preluat numele predecesorului său decedat, Abu Obeida.

Trump a susținut că alte țări care sprijină acordul de pace „vor intra și vor distruge Hamas” dacă gruparea nu își respectă angajamentele.

Trump și Netanyahu au avut anterior o întâlnire de lucru la prânz, la Mar-a-Lago, alături de delegațiile lor. Potrivit oficialilor și analiștilor israelieni, Netanyahu urma să îi transmită lui Trump că Hamas trebuie să returneze rămășițele ultimului ostatic israelian rămas în Gaza înainte ca următoarele etape ale armistițiului blocat să poată fi implementate.

Vorbind cu jurnaliștii înainte de întâlnire, Trump a afirmat în mod eronat că „aproape” toți ostaticii au fost eliberați datorită lui și echipei sale, în timp ce „niciunul” nu a fost eliberat în timpul administrației lui Joe Biden. În realitate, Hamas a eliberat 138 de ostatici ca urmare a unor acorduri intermediate cu sprijinul administrației Biden, potrivit site-ului de verificare a faptelor Snopes.

Familia ultimei persoane ale cărei rămășițe nu au fost încă returnate, Ran Gvili, s-a alăturat delegației premierului israelian și urmează să se întâlnească cu oficiali de la Washington în cursul acestei săptămâni.

Un oficial israelian apropiat de Netanyahu a declarat pentru Reuters că premierul va cere ca Hamas să returneze rămășițele tuturor ostaticilor din Gaza, așa cum prevede acordul de încetare a focului, înainte de a se trece la următoarele etape ale planului lui Trump.

A doua etapă a planului de pace prevede instituirea unei autorități interimare formate din tehnocrați palestinieni neafiliați politic, care să administreze teritoriul palestinian, precum și desfășurarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare, alcătuită din mii de militari. Israelul are rezerve serioase față de ambele propuneri.

Gvili, un polițist în vârstă de 24 de ani, a fost grav rănit și apoi răpit în timpul atacului Hamas din octombrie 2023 asupra Israelului, care a declanșat conflictul. Nu este clar dacă a murit din cauza rănilor suferite în timpul atacului sau ulterior, în Gaza. Sute de persoane s-au adunat sâmbătă seara la Tel Aviv pentru a cere ca Israelul să nu facă nicio concesie în avansarea acordului de încetare a focului până când rămășițele sale nu vor fi returnate.

Lianne Pollak-David, fost ofițer de informații militare israeliene și negociator de pace în biroul premierului, a declarat că nepredarea rămășițelor lui Gvili reprezintă o problemă gravă. „Netanyahu și israelienii, ca popor, pur și simplu nu vor accepta acest lucru”, a spus ea.

Hamas a eliberat 20 de ostatici în viață și a returnat trupurile a 27 de ostatici decedați din octombrie, iar unii observatori consideră că insistența asupra rămășițelor lui Gvili este o tactică de tergiversare care permite Israelului să își mențină forțele militare în cele 53% din Gaza pe care le controlează în prezent.

Daniel Levy, analist britanic și fost negociator de pace israelian, a declarat că Netanyahu nu are nicio intenție de a se retrage suplimentar din Gaza sau de a permite desfășurarea unei forțe internaționale care ar putea limita acțiunile armatei israeliene.

„Simte că mai are mai multe cărți de jucat, iar rămășițele lui Gvili sunt cea mai ușor de folosit acum, dar există și altele”, a spus Levy.

Pentru Netanyahu, care se confruntă cu alegeri în mai puțin de 10 luni, o altă prioritate este perspectiva ca Iranul să repare pagubele suferite de programul său nuclear în urma scurtului război cu Israelul și SUA din această vară și să își consolideze capacitățile de rachete balistice.

Capacitățile nucleare ale Iranului au fost „complet și definitiv distruse”, a declarat Trump anterior. Luni însă, el a spus: „Sper că nu încearcă să se refacă, pentru că, dacă o fac, nu vom avea de ales și va trebui foarte rapid să eradicăm această reconstrucție”.

„Iranul s-ar putea comporta greșit. Nu a fost confirmat. Dar dacă se confirmă, ei știu că vor exista consecințe foarte puternice, poate mai puternice decât data trecută”. Întrebat ce dovezi are, el a spus: „Asta este doar ceea ce auzim, dar de obicei, unde e fum, e și foc”, a mai spus el.

Premierul israelian ar putea spera la un câștig politic în urma celei mai recente întâlniri cu Trump, pe care l-a lăudat din nou drept cel mai mare prieten al Israelului.

„Am decis să încălcăm o convenție sau să creăm una nouă și anume să acordăm Premiul Israelului, care în aproape 80 de ani nu a fost acordat niciodată unui neisraelian, și îl vom acorda anul acesta președintelui Trump pentru contribuțiile sale extraordinare aduse Israelului și poporului evreu”, a declarat Netanyahu.

A fost un al doilea premiu de consolare pentru Trump, care a ratat Premiul Nobel pentru Pace din acest an, dar a primit un premiu pentru pace din partea FIFA, catalogat de critici drept o manevră cinică a forului mondial al fotbalului de a câștiga bunăvoința sa.

Ca și cum ar întoarce complimentul, Trump a afirmat că a vorbit cu președintele israelian Isaac Herzog, care i-ar fi spus că o grațiere pentru Netanyahu în procesul său de corupție aflat de mult timp în desfășurare este „pe drum”. Trump a spus: „Este un premier de război care este un erou. Cum să nu acorzi o grațiere?”

Întrebat despre declarațiile lui Trump, biroul lui Herzog a precizat că președintele Israelului nu a avut nicio conversație cu Trump de la depunerea cererii de grațiere, în urmă cu câteva săptămâni, a relatat Reuters.

