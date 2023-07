Sirenele antiaeriene au răsunat, vineri, la Odesa, pentru a patra noapte la rând, însă forţele aeriene ucrainene au anunţat că alerta s-a încheiat, potrivit CNN. Volodimir Zelenski a declarat că în primele patru zile ale acestei săptămâni rușii au folosit peste 150 de rachete și de drone. De asemenea, un consilier francez de politică externă susține că China livrează echipamente militare pentru a sprijini Rusia.

Un important consilier francez de politică externă susține că China livrează echipamente militare pentru a sprijini Rusia

Emmanuel Bonne, un consilier al președintelui francez Emmanuel Macron, a făcut această afirmație la Forumul de securitate Aspen, potrivit CNN.

„Da, există indicii că fac lucruri pe care am prefera să nu le facă”, a răspuns Bonne.

Când a fost presat să spună dacă China livrează arme, Bonne a spus: „Ei bine... echipamente militare... din câte știm noi livrează masiv capacități militare Rusiei”.

Oficialii francezi au declarat pentru CNN că Bonne s-a referit la tehnologii civile care pot fi folosite și în scop militar și asistență „nonletală”: căști și veste antiglonț.

„Ceea ce avem nevoie cel mai mult este abținerea Chinei. Avem nevoie ca ei să înțeleagă că Ucraina este un conflict de amploare globală și că nu putem oferi Ucrainei să piardă din motive de principiu, dar și din motive care sunt foarte operaționale. Și ceea ce este în joc pentru noi în Ucraina este mult mai mult decât, știți, suveranitatea Ucrainei. Este foarte mult despre stabilitatea lumii”. a declarat Bonne.

China susține că este o parte neutră în ceea ce privește războiul din Ucraina și a încercat să se prezinte ca un potențial mediator de pace în conflict.

Potrivit unui reportaj anterior al CNN, firmele chinezești de stat din domeniul apărării au menținut relații comerciale cu companiile rusești de apărare sancționate de la începutul invaziei Moscovei în Ucraina. Experții spun că astfel de rețele bine stabilite ar putea fi valorificate dacă Beijingul ar oferi un ajutor direct și letal pentru efortul de război al Kremlinului.

La începutul acestui an, liderii occidentali au avertizat că China ia în considerare acest pas. Beijingul a negat în repetate rânduri acest lucru, ridiculizând avertismentul ca fiind o „defăimare”, și și-a apărat în mod repetat comerțul „normal” cu Rusia și a respins ceea ce numește sancțiuni „unilaterale” împotriva Moscovei.

Luna trecută, secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că China a asigurat SUA și alte țări că nu va oferi ajutor letal Rusiei.

„Nu am văzut nicio dovadă care să contrazică acest lucru. Ceea ce ne îngrijorează în permanență, totuși, sunt firmele chineze, companii care ar putea furniza tehnologie pe care Rusia o poate folosi pentru a-și avansa agresiunea în Ucraina. Și am cerut guvernului chinez să fie foarte vigilent în această privință”, a declarat Blinken.

Zelenski: Oamenii ar trebui să simtă că resursele bugetare sunt utilizate corect şi adecvat

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, joi seară, într-un nou discurs, că resursele statului ar trebui să fie folosite pentru apărare, nu pentru proiecte care în acest moment nu sunt prioritare. El a menţionat că ucrainenii ar trebui să simtă că resursele bugetare sunt utilizate în mod corect şi adecvat.

Zelenski şi-a început discursul cu mulţumiri: „În primul rând, aş dori să le mulţumesc tuturor celor care ajută oamenii şi oraşele noastre să depăşească consecinţele atacurilor ruseşti. Odesa şi întreaga regiune, Nikolaev, Zaporojie, regiunea Zhytomyr, Harkov... regiunile de frontieră, regiunea Doneţk... Le mulţumesc tuturor salvatorilor, medicilor, asistentelor, voluntarilor, poliţiei, autorităţilor locale... Le mulţumesc tuturor celor care lucrează pentru binele oamenilor şi al Ucrainei. Victimelor atacurilor ruseşti li se oferă asistenţa necesară. Încă o dată şi încă o dată, le mulţumesc angajaţilor din porturile noastre şi din infrastructura de transport în general, care fac totul pentru a păstra potenţialul de export al Ucrainei şi accesul nostru la economia globală”.

În primele patru zile ale acestei săptămânii ruşii au folosit peste 150 de rachete şi drone

El a menţionat că în primele patru zile ale acestei săptămânii ruşii au folosit peste 150 de rachete şi drone.

„În doar patru zile din această săptămână, începând de luni, teroriştii ruşi au folosit deja aproape 70 de rachete de diferite tipuri, aproape 90 de „Shaheduri” împotriva statului nostru şi, într-o proporţie semnificativă, împotriva oraşului Odesa şi a regiunii Odesa, a oraşului Nikolaev, a altor oraşe şi comunităţi din sudul ţării. Desigur, luptătorii noştri au reuşit să doboare o parte din rachetele şi dronele inamice, iar pentru aceasta mulţumesc fiecărui apărător al cerului... Dar, din păcate, capacitatea apărării aeriene ucrainene nu este încă suficientă pentru a proteja întregul cer ucrainean... Colaborăm cu partenerii noştri cât mai activ posibil pentru a obţine sisteme suplimentare de apărare aeriană care pot asigura pacea şi securitatea în Odesa noastră şi în toate celelalte oraşe şi comunităţi din ţara noastră”, a afirmat el.

Zelenski a mulţumit pentru înăsprirea de către mai multe state a sancţiunilor care vizează Rusia.

„Astăzi aş dori să mulţumesc mai multor state care au înăsprit sancţiunile împotriva entităţilor ruseşti, diverse entităţi care, într-un fel sau altul, ajută Rusia să desfăşoare această agresiune inumană. Mulţumesc Statelor Unite, Canadei şi Uniunii Europene. Sute de noi obiective de sancţiuni au fost implementate cu succes. Rusia şi toţi cei din această lume care îndrăznesc să ajute teroriştii trebuie să simtă presiunea din ce în ce mai mare a sancţiunilor - fie că sunt persoane fizice, companii sau ţări. Astăzi, Banca Naţională a Ucrainei a luat o decizie importantă în ceea ce priveşte instituţia financiară care operează în ţara noastră şi care este deţinută de oligarhi ruşi - se află sub sancţiuni în diferite jurisdicţii... Au fost aplicate sancţiunile NSDC. Iar acum va fi corect ca Guvernul Ucrainei să examineze imediat propunerile relevante ale Băncii Naţionale a Ucrainei şi să le sprijine în relaţie cu această instituţie financiară. În interesul deponenţilor, de dragul stabilităţii financiare şi al justiţiei de bază”, a mai spus liderul de la Kiev.

Zelenski vrea să se găsească fonduri extrabugetare pentru „proiecte cu adevărat necesare”

Volodimiir Zelenski a precizat că vrea să se găsească fonduri extrabugetare pentru „proiecte cu adevărat necesare”.

„Astăzi, am vorbit, de asemenea, cu prim-ministrul Şmîhal despre o altă problemă care ar trebui să fie luată în considerare, în special prin prisma justiţiei. Cheltuielile bugetare. În vremuri de război ca aceasta, atenţia maximă a statului şi, prin urmare, resursele statului, ar trebui să fie cheltuite pentru apărare. Acesta este un lucru evident. Şi orice proiect care poate fi implementat în contul resurselor extrabugetare ar trebui să fie implementat în acest mod. Acest lucru este valabil pentru diverse domenii, inclusiv pentru cultură. Muzee, centre culturale, simboluri, seriale TV - toate acestea sunt importante, dar acum există alte priorităţi. Găsiţi fonduri extrabugetare. Nu fonduri de stat. Aşadar, i-am sugerat premierului doi paşi. Primul este de a găsi fonduri extrabugetare pentru proiecte care sunt cu adevărat necesare acum. Există oameni în lume care pot ajuta. În al doilea rând, i-am cerut prim-ministrului să ia în considerare înlocuirea ministrului Culturii şi Politicii Informaţionale din Ucraina”.

„Aş dori, de asemenea, să fac un apel la toate autorităţile locale din ţara noastră: oamenii ar trebui să simtă că resursele bugetare sunt utilizate în mod corect şi adecvat. Toată lumea înţelege despre ce este vorba. Pietrele de pavaj, decoraţiunile oraşului şi fântânile pot aştepta până după victorie”, a subliniat el.

Zelenski a vorbit şi despre faptul că Ucraina continuă activitatea de mobilizare a lumii pentru a proteja securitatea alimentară şi viaţa normală.

„Astăzi, pentru prima dată în istoria relaţiilor dintre ţările noastre, am vorbit cu prim-ministrul Etiopiei, în special despre încercarea Rusiei de a distruge exporturile noastre de cereale. Astăzi, aproximativ 20 de milioane de oameni din Etiopia sunt în pragul foametei. Aceasta este una dintre cele mai critice situaţii din lume. Anul trecut, exporturile ucrainene au salvat vieţile a cel puţin un milion de etiopieni - atât de multă hrană am reuşit să trimitem în această ţară, aproape 300 de mii de tone. Şi dacă nu ar fi fost agresiunea rusă, am fi putut salva mult mai multe vieţi şi am fi putut oferi mult mai multă securitate. Sunt încrezător că anul acesta putem face acest lucru - toţi împreună, întreaga lume. Nimeni în lume nu este interesat să permită Rusiei să distrugă piaţa mondială a alimentelor. Şi, apropo, am început deja să ne pregătim pentru reuniunea Consiliului de Securitate al ONU programată pentru mâine, care este dedicată tocmai acestei probleme, securitatea alimentară. Le sunt recunoscător tuturor celor din lume care ne ajută!”, a adăugat preşedintele Ucrainei.

Ucraina a început să folosească muniţie cu dispersie în contraofensivă, dezvăluie oficiali americani

Militarii ucraineni au început să folosească muniţie cu dispersie în cadrul contraofensivei împotriva Rusiei, anunţă doi oficiali americani şi o persoană la curent cu dosarul, care confirmă dezvăluiri în acest sens ale cotidianului american The Washington Post (WP), relatează CNN. Statele Unite aşteaptă în continuare să primească informaţii actualizate de la armata ucraineană despre cât de eficient este acest armament cu submuniţie - controversat - pe câmpul de luptă, potrivit unuia dintre oficiali.

Cotidianul american The Washington Post (WP) a dezvăluit că Ucraina foloseşte în lupte muniţie cu dispersie. Statele Unite au anunţat pe 8 iulie că trimit acest armament Ucrainei, pe care l-au livrat o săptămână mai târziu.

Acest tip de armament este controversat din cauză că împrăştie numeroase „bombe” mici într-o zonă largă şi reprezintă astfel o ameninţare pe termen lung la adresa civililor în cazul în care nu explodează. Rusia a ameninţat să răspundă cu aceeaşi monedă.

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică că Moscova dispune de stocuri de armament cu submuniţie şi analizează dacă să le folosească împotriva Ucrainei. Însă atât Rusia, cât şi Ucraina sunt acuzate de folosirea acestui tip de armament în război, inclusiv în zone dens populate. ONU anunţa în martie că a compilat informaţii credibile despre faptul că forţe ruse au folosit muniţie cu dispersie în zone populate de cel puţin 24 de ori.

CNN dezvăluia anul trecut, în urma unei anchete jurnalistice, că Kremlinul a tras 11 rachete cu submuniţie către Harkov, al doilea cel mai mare oraş ucrainean, în primele zile ale invaziei ruse. Ucraina a folosit la rândul său armament cu dispersie inclusiv în zone populate, acuză Cluster Munition Monitor, o asociaţie a societăţăii civile, parteneră a ONU.

Armata ucraineană vrea să ţintească cu acest tip de armament cele mai mari concentrări de trupe şi echipament militar ruseşti. Statele Unite şi Uniunea Europeană (UE) întâmpină dificultăţi în a furniza Ucrainei cantităţi mari de muniţie de care are nevoie în cadrul contraofensivei prelungite, iar Occidentul depune eforturi să crească producţia de muniţie. Este neclar dacă muniţia de artilerie grea pe care ucrainenii o folosesc zilnic ar fi suficientă pe termen lung, fără muniţia cu dispersie, potrivit unor analişti militari.

Generalul de brigadă Oleksandr Tarnavski declara CNN, săptămâna trecută, în centrul Ucrainei, că acest tip de muniţie „poate schimba în mod radical” câmpul de luptă. „Inamicul înţelege, de asemenea, că, prin obţinerea acestei muniţii, vom avea un avantaj”, declara el.

Un „exerciţiu militar” al forţelor ruse a avut loc în nord-vestul Mării Negre, a anunţat Moscova

Un „exerciţiu militar” a fost efectuat de către forţele ruse în nord-vestul Mării Negre, a anunţat Moscova vineri dimineaţă, indicând că au fost trase rachete antinavă pentru lovirea unei ţinte pe mare, informează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit Ministerului Apărării de la Moscova, nave din Flota rusă din Marea Neagră au lansat rachete de croazieră antinavă „asupra unui vas-ţintă în zona de antrenament de luptă în nord-vestul Mării Negre”.

„Datele de telemetrie şi supraveghere video din vehicule aeriene fără pilot au confirmat succesul exerciţiului de luptă. Nava-ţintă a fost distrusă ca urmare a loviturilor cu rachete”, a adăugat partea rusă.

Ministerul Apărării rus a indicat de asemenea că aviaţia Flotei, în coordonare cu navele, a efectuat acţiuni pentru a izola zona închisă temporar navigaţiei.

Rusia a anunţat miercuri că începând de a doua zi va considera navele care se deplasează către Ucraina în Marea Neagră drept „potenţiale ambarcaţiuni militare”.

„Mai multe zone din nord-vestul şi sud-estul apelor internaţionale ale Mării Negre au fost declarate temporar periculoase pentru trecere”, a menţionat Moscova.

Tensiunile au sporit în această săptămână în Marea Neagră după ce Rusia a anunţat luni că se retrage din acordul privind exporturile de cereale ucrainene, crucial la nivel mondial. Acest acord, negociat sub egida ONU şi a Turciei, le-a permis navelor cargo încărcate cu cereale ucrainene să părăsească porturile din sudul Ucrainei prin culoare maritime protejate.

Podul din Crimeea se redeschide după ce a fost închis temporar, afirmă presa de stat rusă

Podul care leagă Crimeea de Rusia s-a redeschis după ce a fost închis, timp de aproximativ 20 de minute. A fost activată, de asemenea, o alertă de raid aerian, a relatat agenţia de ştiri de stat rusă RIA Novosti, citând autorităţi, scrie CNN.

Un consilier al liderului din Crimeea a făcut apel la oameni să rămână calmi, la primele ore ale zilei de vineri, după închiderea temporară a podului.

”Prieteni, trăim în condiţii (de operaţiune militară specială). Duşmanul a lovit deja de două ori podul Crimeei. La orice ameninţare teoretică, oamenii şi maşinile trebuie îndepărtaţi de acolo. Mii de oameni asigură securitatea non-stop”, a declarat Oleg Kryucikov, consilier al liderului instalat de ruşi în Crimeea, Serghei Aksionov.

"Vă rugăm să rămâneţi calmi în astfel de situaţii şi lăsaţi telefoanele. Duşmanul monitorizează discuţiile şi profită de videourile şi entuziasmul vostru”, a adăugat el.

Autorităţile instalate de Rusia nu au anunţat încă ce anume a provocat închiderea podului şi activarea alertei de raid aerian.

Luni, un oficial de securitate ucrainean a revendicat responsabilitatea Kievului pentru un atac asupra podului care leagă peninsula anexată de Rusia. Este o rută vitală pentru aprovizionare pentru efortul de război al Moscovei în Ucraina şi un proiect personal al preşedintelui Vladimir Putin.

Traversarea de aproape 12 mile, cunoscută ca Podul Kerci, este cea mai lungă din Europa. Atacul de luni a fost al doilea de când Rusia a lansat invadarea Ucrainei, după ce un camion cu combustibil a explodat în timp ce traversa podul, în octombrie.

Preţurile grâului au crescut joi pentru a treia zi consecutiv, în condiţiile agravării conflictului dintre Rusia şi Ucraina

Preţurile grâului au crescut joi, pentru a trei zi consecutiv, după ce Rusia a ameninţat că va trata navele care se îndreaptă spre porturile ucrainene drept transportatori de mărfuri militare, adâncind temerile legate de o criză globală a securităţii alimentare, transmite CNBC.

Cel mai activ contract pentru grâu tranzacţionat la Chicago Board of Trade a fost tranzacţionat în creştere cu aproximativ 1,4%, la 737,6 cenţi pe buşel, atingând un maxim al ultimelor trei săptămâni.

În şedinţa precedentă contractul a urcat cu 8,5%, cel mai mare câştig zilnic consemnat în mai bine de un an, pe fondul tensiunilor geopolitice în creştere.

Cu toate acestea, preţurile grâului rămân cu mult sub nivelurile de vârf de 1.177,5 cenţi pe buşel atinse în luna mai a anului trecut.

Creşterea vine după decizia de luni a Kremlinului de a se retrage din Iniţiativa pentru cereale la Marea Neagră, un acord extrem de important în timpul războiului, care a oferit un coridor umanitar maritim pentru exportul de cereale ucrainene.

Şeful ONU, António Guterres, a spus că regretă ”profund” decizia Rusiei de a pune capăt iniţiativei, care de fapt a pus capăt unei „linii salvatoare” pentru sute de milioane de oameni de pe tot globul care se confruntă cu foametea, precum şi pentru cei care se luptă deja cu creşterea costurilor alimentelor.

Şeful Uniunii Europene pentru politică externă, Josep Borrell, a declarat joi că decizia Rusiei de a se retrage din pact va pune în pericol securitatea alimentară globală.

„Ceea ce ştim deja este că acest lucru va crea o criză alimentară mare şi uriaşă în lume”, a spus Borrell, joi, înaintea reuniunii miniştrilor de Externe ai UE.

Atacuri asupra terminalelor de cereale

Forţele ruse au lansat în ultimele zile atacuri extinse cu rachete şi drone împotriva infrastructurii portuare şi cerealiere din sudul Ucrainei.

Institutul pentru Studierea Războiului, un institut de cercetăro cu sediul în SUA, a declarat miercuri că atacurile recente ar putea reafirma obiecţiile Rusiei faţă de reînnoirea acordului cu cereale la Marea Neagră şi să împiedice capacitatea Kievului de a exporta mărfuri agricole.

Ministerul Agriculturii al Ucrainei a declarat miercuri că recentele atacuri asupra portului Odesa din sudul Ucrainei şi a altor oraşe au distrus 60.000 de tone de cereale, precum şi o infrastructură crucială.

Oficialii occidentali şi ucraineni au acuzat Rusia că îi atacă în esenţă pe toţi cei care se bazează pe exporturile de cereale ale Ucrainei şi că îi pune pe oamenii vulnerabili în pericol.

O mare parte din cerealele şi produsele alimentare ucrainene merg în ţări din Africa şi Orientul Mijlociu.

Moscova a avertizat că de joi toate navele care navighează spre porturile ucrainene vor fi considerate „a fi implicate în conflictul ucrainean de partea regimului de la Kiev”.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că ţara va restabili imediat acordul internaţional de cereale dacă cerinţele sale sunt îndeplinite. Acestea includ ridicarea restricţiilor care limitează expedierea completă a propriilor exporturi de cereale şi îngrăşăminte şi încetarea sancţiunilor împotriva Băncii Agricole Ruse.

De când a fost semnat în iulie anul trecut, ONU a estimat că Iniţiativa privind cerealele Mării Negre a permis exportul a peste 32 de milioane de tone metrice de mărfuri alimentare din trei porturi ucrainene de la Marea Neagră - Odesa, Ciornomorsk şi Pivdenni, cunoscut anterior ca Yuzhni - în 45 de ţări din întreaga lume.

ONU a spus că acordul a jucat „un rol indispensabil” în securitatea alimentară globală, în timp ce analiştii au spus că a sprijinit stabilitatea preţurilor şi a prevenit penuria în lumea în curs de dezvoltare.

Investitorii, însă, s-au pregătit pentru eliminarea iniţiativei.

„Ucraina va fi acum forţată să-şi exporte majoritatea cerealelor şi seminţelor oleaginoase prin graniţele sale terestre şi porturile dunărene. Acest lucru va duce la creşterea semnificativă a costurilor de transport şi va genera o presiune suplimentară asupra profiturilor fermierilor ucraineni”, a declarat luni Carlos Mera, şeful pieţelor de mărfuri agricole la creditorul olandez Rabobank.

„Efectul secundar al acestui lucru este că i-ar putea determina să planteze mai puţin în sezonul următor, punând o presiune suplimentară asupra proviziilor în viitor”, a adăugat el.

În cele din urmă, Mera a declarat că denunţării acorduli înseamnă că ţările cu venituri mici din Africa şi Orientul Mijlociu vor deveni probabil mai dependente de grâul rusesc - o ţară care reprezintă mai mult de 20% din exporturile globale de grâu.

