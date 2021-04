Ciugud, comuna care nu contenește să uimească. De ce se mută aici oameni veniți din Germania, Italia, Belgia

Ciugud este probabil una dintre cele mai renumite comune din România. I s-a dus vestea că arată mai bine decât multe orașe și oferă imaginea unui trai occidental. O vizită în județul Alba aproape obligă la un popas aici. Este comuna care s-a dezvoltat cel mai mult și care deține „recordul” de a fi atras cei mai mulți bani europeni. Este un exemplu de urmat pentru toți primarii din România.

„Noi am început din fondurile de preaderare, prin anii 2005-2006 au fost primele fonduri SAPARD, care ne-au deschis apetitul pentru fonduri și am văzut că aceste fonduri europene nu au culoare politică. Ne-au făcut să înțelegem că sunt cei mai siguri bani pentru dezvoltarea unei comunități”, spune primarul din Ciugud, Gheorghe Damian.

La alegerile locale de anul trecut, Gheorghe Damian a câștigat al șaselea mandat, cu peste 88 la sută din voturi. Exclus din Partidul Social Democrat în 2017, primarul celei mai bogate comune din țară a candidat la ultimul scrutin ca independent.

„Primul proiect a fost unul PHARE de 100 de mii de euro. Dacă comparăm cu 32 de milioane de euro, cât are comuna Ciugud adresă, pare o sumă infimă. Din banii respectivi ne-am luat primele softuri și primele calculatoare, pentru că în opinia mea, profesionalizarea funcționarului public este extrem de importantă într-o administrare publică locală”, arată edilul.

„Imediat după aderare, am avut împreună cu comuna vecina cel mai mare proiect de infrastructură, de 7,5 milioane de euro. Imediat după, am depus împreună cu mai multe comune învecinate un proiect pentru asfaltarea drumurilor de câmp din România. Erau 27 de km de drumuri de câmp și nu ne-am gândit nicio clipă că o să-l câștigăm”, continuă Gheorghe Damian povestea începuturilor care au transformat comuna Ciugud într-un succes.

Oameni din București s-au mutat la Ciugud

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Când am ajuns în Ciugud m-am uitat din mașină dreapta stânga și am văzut trotuare, pavele, iarbă, flori, bănci pe marginea drumului, oamenii și-au pus gunoiul adunat selectiv la marginea caselor. Avem și o școală ce arată foarte bine. Este un model pe care îl vezi de obicei în străinătate.

George Damian, primarul din Ciugud: Sigur că oamenii au devenit fericiți și nu doar localnicii, dar și cei din împrejurimi care au ales să stea la noi. La ora actuală avem oameni din București care s-au mutat în Ciugud pentru a-și da copiii la școală aici și a trăi într-o comunitate ca aceasta. Avem oameni veniți din Germania, Italia, Belgia.

Sergiu Voicu: Lângă noi este școala din Ciugud, prima școală inteligentă din mediul rural din România. Ce înseamnă asta ?

George Damian: În opinia noastră, școala de la țară este lăsată și pedepsită pieirii. Iar prin această școală am vrut să demonstrăm că școala din mediul rural are o șansă.

Școala unde elevii își țin notițele în cloud

- De ce este clasa inteligentă, de ce este școala inteligentă?

- Am vrut să facem o școală prin care să demonstrăm că școala de la țară poate avea viitor, explică Dan Lungu, purtător de cuvânt al Primăriei Ciugud. La școală le oferim toate condițiile. În locul telefonului mobil, le oferim un ChromeBook. Acest laptop este dedicat doar educației. Copiii pot să lucreze pe acest laptop doar în cloud, în aplicația educațională. Fiecare copil are un cont în cloud astfel încât la 50 de ani, dacă ați învățat la școala din Ciugud, veți putea intra în acest cont și să vedeți ce ați făcut la școala din Ciugud. Tehnologia este viitorul. Cetățenii ăștia mici vor avea, peste 10 - 15 - 20 de ani, frâiele comunițății noastre. Cum îi pregătim, așa vor fi și peste 20 de ani, explică Dan Lungu.

- Dacă școala din Ciugud era sortită pieirii, acum avem în plan să mai construim o școală, pentru că nu mai avem capacitate. Ne vin copii din Alba, din comunele învecinate. Dar marele câștig este că ne-am adus acasă copiii noștri, care învățau în altă parte, spune primarul Gheorghe Damian.

- Ați primit un premiu pentru că ați realizat, nu un smart city, ci un smart village.

- Noi am lansat acest concept de sat inteligent. De la servicii pentru cetățean inteligente, la școală inteligentă, transport inteligent, tot ce înseamnă zona de confort a cetățeanului.

În loc de căruțe, mașini electrice și parcare inteligentă cu stații de încărcare

- Aveți o stație de încărcare pentru mașini electrice, panouri solare, încercați să vă produceți singuri energia și mai aveți și mașini electrice.

- Cu fonduri europene am construit această parcare inteligentă. O parcare ce ne produce energia electrică pentru această instalație dublă de încărcare a mașinilor electrice, dar și pentru sediul Primăriei. Tot de aici alimentăm și sediul Primăriei, explică Dan Lungu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Ciugud. Aceasta este Eli, mașina noastră electrică. Colegii noștri folosesc pe timpul zilei doar această mașină electrică. Economisim în medie pe an undeva la 4 mii de euro. După ce am cumpărat-o pe Eli, și locuitorii au început să își cumpere mașini electrice. Nu este singura stație de încărcare.

Noi suntem localitatea din România cu cele mai multe stații raportate la numărul de locuitori. Avem o stație de încărcare la 1000 de locuitori, araă Dan Lungu.

Primar: Ne-ar fi trebuit 100 de ani să facem din resurse proprii tot ce am făcut cu banii europeni

- Dacă nu ați fi avut banii europeni, cum ar fi arătat comuna Ciugud?

- Când am ajuns primar, aveam venituri de 15.000 de euro și datorii de 3 miliarde de lei. Era ceva imens. Dacă am folosi tot bugetul nostru pentru a face ce am făcut cu bani europeni, am avea nevoie de 100 de ani. Suntem undeva la peste 32 de milioane de euro bani europeni atrași. Dacă facem un calcul câți euro pe cap de locuitor am atras, o să vedem că noi am atras 10 mii de euro pe cap de locuitor.

„Se vorbea în țară că nu se vor mai finanța branșamentele de gaze naturale, că nu mai primim bani pentru autostrăzi, pentru una, pentru alta. Este fals. Se primesc bani pentru toate. Important este să spui la Bruxelles că vrei să faci aceste lucruri. În momentul în care faci aceste lucruri corect, respectând lucrurile, poți să faci aceste proiecte. Nu este o chestiune de competiție, este o chestiune de a utiliza acești bani. Nu cred că ne vom mai întâlni cu aceste sume în următoarele exerciții financiare. Sfatul este haideți să începem, să lăsăm politicile și politica și să facem administrație!” - transmite de la Bruxelles europarlamentarul Mircea Hava, fost primar al municipiului Alba Iulia.

Aproximativ 320.000 de locuitori, cetățenii judetului Alba, au avut beneficii directe sau indirecte de pe urma fondurilor europene. Autoritățile de aici au reușit să contracteze doar în ultimi șase ani finanțare pentru 204 proiecte cu un buget total de 410 milioane de euro, adică peste 2,3 miliarde de lei.

Urmăriți aici materialul integral despre ce s-a făcut în județul Alba cu fonduri europene, difuzat în emisiunea „Europa. Mi-e bine, ți-e bine” de la Digi24.