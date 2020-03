Coronavirus. Președintele Parlamentului European a intrat în carantină, după ce a vizitat Italia

Președintele Parlamentului European, David Sassoli a decis să intre în carantină după ce a vizitat Italia. Acesta a călătorit săptămâna trecută în Italia, unde există restricții la nivel național, iar ca măsură de precauție a decis să se autoizoleze pentru 14 zile.

Italianul David Sassoli a fost în țara natală, lovită de noul coronavirus. El a avut ulterior mai multe întrevederi cu europarlamentarii. Sassoli a luat această decizie ca măsură de precauție.

„După ce am fost în Italia la sfârșitul săptămânii trecute și din pură precauție, am decis să urmez măsurile indicate. Covid-19 ne obligă pe toți să fie responsabili și să fie precauți. Este un moment delicat pentru toată lumea. Parlamentul continuă să lucreze în alte moduri în exercitarea atribuțiilor sale. Niciun virus nu poate bloca democrația”, se arată într-un comunicat al purtătorului de cuvânt al acestuia

Din cauza coronavirusului și Parlamentul European îți scurtează activitatea. Sesiunea plenară de săptămâna aceasta va fi redusă la o singură zi de lucru: ziua de marți. Conferința președinților din Parlamentul European, care reunește liderii de grupuri politice, a decis, luni după amiaza, să scurteze sesiunea plenară reunită care ar fi trebuit să aibă loc la Bruxelles de luni până joi.

Citește și Ministrul francez al Culturii a fost testat pozitiv pentru coronavirus