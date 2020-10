'Cum a devenit mama mea un promotor al teoriilor conspirației'. Sebastian: „Mii de oameni o consideră o sursă de adevăr, o sfântă”

Sebastian este un tânăr de 21 de ani din Marea Britanie, care s-a trezit peste noapte că mama lui este un important influencer al teoriilor conspirației. Ea spune că, printre altele, coronavirusul nu există, simptomele ar fi de fapt efectele undelor 5G sau compară sistemul național de sănătate britanic (NHS) cu Germania nazistă.

Sebastian a dezvăluit într-un reportaj la BBC cum a ajuns ca mama lui să facă parte din comunitatea conspiraționistă din Marea Britanie, adunând zeci de mii de persoane care o urmăresc pe rețelele sociale.

„Fratele meu m-a sunat și mi-a spus: Sebastian, cred că avem o problemă. Mama are 40.000 de urmăritori pe YouTube. În acel moment am rămas blocat. Dar știam despre ce era vorba”, a spus tânărul.

Kate Shemirani a devenit cunoscută pentru că răspândește teorii ale conspirației despre COVID-19, relatează BBC.

„Ceea ce face ea este periculos. Asta reprezintă pentru ea cele 5 minute de faimă. Nu îmi face plăcere să stau să vorbesc despre asta, dar trebuie să o fac înainte ca aceste idei să devină și mai mari, iar alte persoane să meargă pe această cale”, spune Sebastian despre mama lui, care a fost printre vorbitorii la evenimentele anti-carantină din UK.

Aici, dar și pe rețelele sociale, ea promovează teorii fără dovezi cu privire la legăturile dintre 5G și coronavirus, vaccinuri și pandemie, afirmând că „COVID-19 este o minciună” și îi încurajează pe oameni să nu respecte măsurile sanitare care s-au dovedit utile împotriva virusului.

„Zeci de mii de oameni o consideră o sursă de adevăr, o sfântă și aș vrea să le spun tuturor că mama mea nu e cine considerați că este. Ea își urmărește doar propriul interes și îi place să fie în centrul atenției”, mai spune Sebastian.

Tânărul atrage atenția că la evenimentele mamei sale participă și membri ai extremei drepte, iar ea este căsătorită cu un iranian. El nu-și explică de ce mama lui a mers pe această cale, pentru că nu a trăit în vremuri de incertitudine economică, dar că mama lui îi spunea teorii ale conspirației de când era mic.

„Îmi arăta tot felul de clipuri pe YouTube, că familia Rothschild va trăi pe o stație spațială și că va fi un genocid uriaș. Aveam 10 sau 11 ani și nu-mi venea să cred că urmează un genocid”, și-a amintit tânărul.

El a plecat de acasă de la 17 ani, iar acum abia mai schimbă câteva mesaje cu mama lui: „Mă crede parte dintr-un plan global. Mi-a trimis un mesaj în urmă cu câteva săptămâni: Trebuie să mă asculți, dacă nu, tu și sora ta veți muri. CIA are un plan, jumătate din populația Regatului va muri în următorii 5 ani. Așa că am întrebat-o, cine are de câștigat din asta? Niciun răspuns, iar bazaconiile au continuat. (...) Nu cred că mai poate fi ajutată, nu voi mai avea vreo relație cu mama mea vreodată. Așa că dacă vine cineva la voi și spune că înceapă să creadă lucrurile astea, opriți lucrurile din start. În doar câțiva ani poți pierde o persoană. Iar când totul va fi gata, peste vreo trei-patru ani, toată lumea va fi uitat ce a spus, dar dezastrul pe care l-a produs familiei mele va fi permanent.”

Kate Shemirani a spus, într-o reacție pentru BBC, că „din ceea ce pot să observ, un conspiraționist este oricine crede altceva decât ceea ce vor cei care vă controlează. Mi se pare profund tulburător”.

