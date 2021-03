Cum a devenit Oradea orașul cu cea mai eficientă administrație din țară: „La fiecare leu investit, alți doi vin din fonduri europene”

Zone pietonale, parcuri verzi, o rețea de transport bine pusă la punct, un aqua park, un sistem de termoficare nou, muzee și clădiri de patrimoniu reabilitate, un parc industrial care oferă mii de locuri de muncă, sunt doar câteva dintre punctele forte ale orașului Oradea, realizate cu bani de la Bruxelles. Oradea a devenit orașul cu cea mai eficientă administrație din România, iar fondurile europene au contribuit la schimbare.

Fondurile europene, esențiale în transformarea orașului

Ilie Bolojan, fost primar al orașului, în prezent președinte al consiliului Județean Bihor, este cel care a început schimbarea. Recunoaște că fără banii de la Bruxelles, Oradea ar fi rămas un oraș gri, poluat și foarte aglomerat.

Ilie Bolojan, președinte CJ Bihor: Finanțările europene sunt foarte importante pentru că au reprezentat din bugetele de investiții ale municipiului Oradea cam două treimi din investițiile care s-au făcut în ultimii zece ani. La fiecare leu pe care îl investea orașul, din bugetele proprii sau din credite, am mai reușit să aducem încă doi lei, din bani europeni, și în felul acesta lucruri care s-ar fi făcut în 3-4 ani de zile, am reușit să le facem într-un an de zile. Aceasta a fost miza accesării fondurilor europene. Era o oportunitate să beneficiem de niște investiții importante, cu care să schimbăm fața orașului în multe zone.

Autoritățile din Oradea au mizat pe punctele forte ale orașului

Orașul a trecut printr-o adevărată transformare și se află într-o continuă dezvoltare. În 2012, piața Unirii din Oradea, considerată punctul zero al orașului, era traversată zilnic de mii de mașini, iar clădirile din zonă se pierdeau în decorul aglomerat. Acum, lucrurile s-au schimbat.

Autoritățile locale au înțeles că e important să mizeze pe punctele forte ale orașului și și-au dat seama că turiștii se pot bucura cu adevărat de experiență doar dacă scapă de trafic, de claxoane și poluarea produsă de mașini.

Așa că au oferit trecătorilor o pietonală de 9 mii de metri pătrați. 5 milioane de euro au costat lucrările, bani europeni. Înainte de perioada pandemiei, aici erau organizate foarte des evenimente și concerte, care atrăgeau mii de turiști, mai ales că Piața Unirii este înconjurată de bijuterii arhitectonice, puse acum în valoare.

Mihai Jurca, administrator public Oradea: Am extins spațiile pietonale, am reabilitat ceea ce trebuia reabilitat în subsol, am schimbat toate rețelele și odată cu reabilitarea pieței au început să se reabiliteze și fațadele clădirilor. Oradea este orașul care beneficiază de un patrimoniu cu o valoare extrem de mare. Arhitectura este ceva care dă unicitate acestui loc și a trebuit ca în momentul în care am decis să mergem spre zona de reabilitare turistică, să reabilităm fațadele clădirilor și să lucrăm la partea de promovare.

Oradea și-a dublat numărul de turiști în ultimii 4 ani, de la 120 de mii la 250 de mii, în 2019. În paralel cu transformarea bulevardelor și străzilor în zone pietonale, autoritățile au ridicat și o parcare, absolut necesară în centrul orașului, cu 400 de locuri, tot din fonduri europene. Dar orașul nu și-a atins încă potențialul, mai sunt multe de făcut, iar transformările se fac tot cu ajutorul fondurilor europene.