Fabrica „Hora” din Reghin este cel mai mare producător de instrumente muzicale din Europa. În cei 70 de ani de existență a reușit să fabrice peste 4,5 milioane de instrumente. Există anumite instrumente care se fabrică doar aici, la Reghin. Deși are o istorie îndelungată, fabrica a știut să se adapteze vremurilor și să ia bani europeni pentru dezvoltare, demonstrând că tradiția poate străluci și mai mult cu ajutorul instrumentelor financiare moderne.

Pandemia a adus, însă, multă tăcere în industria muzicală și implicit a afectat și afacerile firmei din Reghin. În plus, mai există o provocare - sunt tot mai puțini oameni care se pricep să lucreze în domeniu. Lipsa forței de muncă ar putea duce la nevoia de robotizare a activității, iar pentru asta, ar putea fi utile tot fondurile europene, a explicat într-un interviu pentru Digi24 Nicolae Bâzgan, director general și acționar la fabrica de instrumente Hora Reghin.

- Câți bani ați reușit să luați și cum ați reușit să fructificați aceste sume?

- Valoarea totală a investiției a fost de 2 miliarde 841 de mii de lei.

- În ce s-au dus banii? Cum ați reușit să investiți banii?

- Am investit în construcții, am construit o nouă fabrică de instrumente muzicale, de viori. Am separat fabricația de chitare, mandoline, de fabricația de viori și, de asemenea, am cumpărat niște mașini cu comandă numerică, ce au contribuit la creșterea substanțială a productivității muncii, la creșterea calității și a productivității în specal.

- Unde sunteți acum în piață? Cât produceți în fiecare an? Cât exportați și câte tipuri de instrumente faceți?

- Din păcate, începând cu declanșarea acestei pandemii, producția a scăzut din cauza faptului că nu s-au mai făcut concerte, nu s-au mai făcut diverse festivități, evenimente care implicau instrumente. De asemenea, școlile de muzică nu au funcționat. Și toate acestea au dus la o diminuare a producției noastre. Totuși, comenzile de export au continuat să fie substanțiale. Exportul nostru, imediat după finalizarea acestei finanțări, a fost de circa 5 milioane de dolari.

- Pentru anii următori aveți în plan să depuneți alte proiecte pentru a accesa fonduri nerambursabile?

- Fără îndoială noi considerăm că nu trebuie să ne oprim din această activitate de modernizare a producției, mai ales că nu avem suficientă forță de muncă calificată. Și toate acestea ne vor forța să introducem cât mai mult mecanizarea, automatizarea, robotizarea producției pentru a putea continua munca.

- Câte tipuri de instrumente faceți acum la Reghin?

- În momentul de față, dacă ați spus tipuri, sunt peste 200 de tipuri în fabricație, din care sunt instrumente cu coarde și arcuș de tipul viorilor, apoi sunt chitarele, care sunt clasice, chitare electrice, cu sau fără amplificare electrică, chitare electrice tradiționale, sunt mandolinele, mandola, instrumentele etno, care iarăși au o mare căutare datorită faptului că noi ne-am orientat să dezvoltăm această capacitate, care ne aduce o comandă din partea partenerilor noștri, a vecinilor noștri.

- Sunt instrumente care se fac doar aici și nu se mai fac nicăieri în lume?

- Da, sunt și instrumente care se fac doar aici. De pildă, țambalul, cobza. Cobza este un instrument tradițional românesc și nu se mai fabrică în alte părți, dar se exportă în Moldova, în Ucraina, în Ungaria, în Serbia.

- Cât la sută din tot ce faceți exportați?

- Exportăm circa 85 la sută din producția noastră.

- Deci o investiție cu fonduri europene este un mare contributor la banii care ajung în țară, de fapt, prin exportul produselor pe care le faceți.

- Fără îndoială îndoială că această valorificare a masei lemnoase pe care o avem aduce un aport substanțial la exporturile românești.

Citiți și: Povestea extraordinară a celui mai mare producător de instrumente muzicale din Europa: Hora Reghin