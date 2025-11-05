Un incendiu izbucnit marți la un azil din orașul Tuzla, din nord-estul Bosniei, s-a soldat cu moartea a cel puțin 10 oameni. Premierul Nermin Niksic a descris incendiul drept „o catastrofă de proporții enorme”, relatează Euronews.

Conform rapoartelor locale, cel puțin 10 oameni au murit în urma incendiului izbucnit la unul dintre etajele superioare ale clădirii, iar circa 20 au fost spitalizați. Totuși, este posibil ca numărul răniților să fie mai mult mai mare.

Prim-ministrul Nermin Niksic a descris incendiul drept „o catastrofă de proporții enorme”, în timp ce un purtător de cuvânt al centrului clinic al Universității din Tuzla a susținut că mai multe persoane erau tratate pentru intoxicație cu monoxid de carbon, trei dintre ele fiind în stare gravă, potrivit relatărilor mass-media locale.

Liderul cantonal Irfan Halilagic a confirmat într-o declarație pentru presa locală că au existat victime și că autoritățile „căutau acum unde să găzduiască persoanele afectate”.

Imaginile difuzate de mass-media de la fața locului arătau un incendiu la unul dintre etajele clădirii, în timp ce pompierii se străduiau să evacueze clădirea și să stingă focul.

Reprezentanții azilului au declarat că incendiul a izbucnit în jurul orei 20:45, ora locală.

Una dintre rezidente, Ruza Kajic, care locuiește la etajul trei, a declarat că se băgase la somn când a auzit „pocnituri” și a văzut flăcări coborând de la etajele superioare.

„Totul a început să se spargă; nu știu dacă ferestrele mele sunt întregi”, a declarat Kajic pentru Avaz TV. „Am ieșit în grabă”.

Deși cauza incendiului rămâne necunoscută, oficialii bosniaci au declarat că va fi efectuată o anchetă imediat ce condițiile vor fi sigure.

