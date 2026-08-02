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Video Stare de urgență în statul Washington: incendii devastatoare. Mii de oameni evacuați, sute de clădiri avariate

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Kaiser Canyon Fire Washington
Mai multe incendii de vegetație cu propagare rapidă au devastat orașul Spokane și zonele învecinate din statul american Washington. Foto Profimedia
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Din articol
Locuințe mistuite de flăcări Cel mai mare incendiu a traversat râul Spokane Mii de oameni au primit ordin să plece imediat

Mai multe incendii de vegetație cu propagare rapidă au devastat orașul Spokane și zonele învecinate din statul american Washington, în cursul zilelor de sâmbătă și duminică. Până la 600 de clădiri au fost avariate, iar autoritățile au dispus evacuarea imediată a mii de locuitori, relatează AFP și Agerpres.

Locuințe mistuite de flăcări

Imagini publicate duminică dimineață pe platforma X arată locuințe din care nu au mai rămas decât coșurile de fum și câteva resturi de mobilier înnegrite de cenușă.

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Potrivit postului de televiziune KXLY 4 News Now, până la 600 de clădiri au fost avariate. Cu toate acestea, până duminică dimineață, autoritățile orașului nu raportaseră nicio victimă.

Cele trei incendii active în Spokane și în împrejurimi au mistuit împreună aproximativ 2.180 de hectare, conform CNN.

Cel mai mare incendiu a traversat râul Spokane

Cel mai mare dintre focare, denumit „Old Trails Fire”, a traversat râul Spokane sâmbătă după-amiază, înainte de a ajunge în orașul cu aproximativ 230.000 de locuitori.

Condițiile meteorologice au rămas favorabile extinderii flăcărilor și duminică. Serviciul Național de Meteorologie din Spokane a avertizat, într-un mesaj publicat pe X, că vântul era așteptat să se liniștească abia după miezul nopții.

Mii de oameni au primit ordin să plece imediat

Autoritățile au emis o alertă de evacuare de nivel maxim – „Go Now” („Plecați acum”) – pentru zone întinse din nordul orașului Spokane, unde locuiesc mii de oameni.

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Șiruri lungi de mașini s-au format pe șosele, în timp ce locuitorii își părăseau casele pentru a se pune la adăpost.

Garda Națională a statului Washington a anunțat că „mobilizează rapid” unități pentru a sprijini echipele de intervenție de urgență.

Guvernatorul Bob Ferguson a declarat stare de urgență și a subliniat că statul Washington traversează al patrulea an consecutiv de secetă.

Editor : Ș.A.

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