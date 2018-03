Italienii, chemați azi la urne. De ce aceste alegeri sunt importante și pentru români

Italia îşi alege azi Parlamentul şi este scrutinul cu cea mai mare miză din ultima vreme, pentru că de rezultat va depinde direcţia în care va merge Italia, dar şi Uniunea Europeană, în următorii ani. 46 de milioane de italieni îşi aleg astăzi Parlamentul, în cel mai aşteptat scrutin din ultimii ani. Alegerile se desfăşoară într-o atmosferă tensionată: economia bate pasul pe loc, şomajul e ridicat mai ales în rândul tinerilor, iar la acestea se adaugă şi problema sutelor de mii de refugiaţi din Peninsulă.

Parlamentul italian Foto: Shutterstock

Imigraţia şi Europa au fost teme majore de campanie, iar partidele cu un discurs împotriva străinilor şi împotriva Bruxelles-ului sunt în frunte. Este scrutinul revenirii în politică pentru Silvio Berlusconi, al celei de-a doua şanse pentru fostul premier Matteo Renzi şi al afirmării pentru Luigi di Maio, noua figură a Mişcării 5 Stele.

Prima în intenţiile de vot este coaliţia de dreapta, ce îl are în frunte pe Silvio Berlusconi, care, la 81 de ani, are o revenire neaşteptată în fruntea politicii italiene. Alături de fostul premier sunt două partide radicale de dreapta.

Potrivit sondajelor de opinie, favorită este alianţa de centru-dreapta, care grupează Forza Italia a lui Silvio Berlusconi şi Liga Nordului. Coaliţia ar obţine 37 la sută din voturi şi ar fi urmată de alianţa de centru-stânga, cu aproape 28 de procente. La distanţă foarte mică apare în sondaje formaţiunea populistă Cinci Stele, care ar obţine puţin peste 27% din sufragii.

Ultimele declaraţii înainte de scrutin

Matteo Renzi, liderul Partidului Democrat, fost premier: „Suntem mândri de Partidul Democrat. Noi suntem cei care am luat în primire o ţară aflată în criză şi am scos-o din acea situaţie. Datorită nouă, în Italia sunt astăzi mai multe drepturi şi mai puţine taxe! Suntem mândri că am salvat sute de mii de vieţi şi că nu am profitat de temerile altora”.

Matteo Salvini, liderul Ligii Nordului: „Sunt convins că mai e foarte puţin până când alianţa de centru-dreapta va câştiga alegerile şi va conduce ţara, dar sunt convins şi că Liga Nordului va fi primul partid la nivel naţional. După aceea, ne vom respecta promisiunile şi ne vom pune planul în aplicare”.

Luigi Di Maio, liderul mişcării Cinci Stele: „Suntem la un pas de victorie! Mişcarea Cinci Stele poate câştiga în fiecare colegiu electoral din sud şi în multe colegii din nord, iar în acest fel putem ajunge la o majoritate care poate forma guvernul”.

Silvio Berlusconi, liderul Forza Italia: „Sunt încântat să vă anunţ veşti bune. Actualul preşedinte al Parlamentului European, prietenul nostru Antonio Tajani s-a declarat, în fine, de acord să candideze pentru postul de premier în viitorul guvern de centru-dreapta. Sunt veşti bune, nu-i aşa?”

Neclarități la vot

Italienii vor alege astăzi un nou parlament conform legii electorale aprobate în octombrie anul trecut, dar schimbările i-au bulversat pe mulţi locuitori din peninsulă. 36 la sută dintre parlamentari vor fi aleşi în colegii uninominale, iar pentru restul de 64 la sută se va folosi un sistem pe liste. Până acum, italienii îşi puteau împărţi votul între candidaţi individuali şi partide, ceea ce nu mai este posibil conform noii legi. Acelaşi vot va conta acum şi pentru uninominal, şi pentru listă.

În final, alegătorii trebuie să dea configurația politică pentru cele 315 fotolii de senatori și 630 de deputați.

Este confuzie şi printre membrii comisiilor din secţii. Fiecare buletin de vot este marcat cu un cod unic anti-fraudă, iar acesta trebuie verificat şi înainte şi după ieşirea alegătorului din cabină. De asemenea, buletinul este băgat în urnă doar de preşedintele comisiei.

Experţii se tem că acest proces greoi va crea cozi şi va ţine oamenii acasă.

Miza alegerilor

De ce sunt aceste alegeri importante şi pentru români? Pe de-o parte, pentru că în Italia trăieşte cea mai mare comunitate românească din diaspora şi pentru că românii sunt cea mai mare comunitate de străini din Italia. Vorbim de peste un milion o sută de mii de oameni, mulţi cu drept de vot în aceste alegeri. Sunt importante pentru că partidele populiste, de extremă dreapta şi eurosceptice se bucură de o popularitate tot mai mare în peninsulă, iar după cum arată sondajele, cel puţin unul dintre ele ar putea să facă parte din următorul guvern de la Roma. Situaţia e preocupantă şi din perspectivă europeană. După Brexit, Italia va deveni a treia economie a Uniunii Europene, aşadar liderii UE aşteaptă stabilitate şi un guvern cu care se poate discuta şi care nu va lua măsuri pripite care să destabilizeze finanţele ţării şi implicit ale zonei euro.

Cum gândește o româncă ce candidează în alegerile din Italia

Alegerile din Italia vizează pe lângă Parlamentul de la Roma şi consiliile regionale. În Lombardia, cea mai bogată regiune din peninsulă, printre candidaţi se află şi o româncă. Lucica Bianchi candidează pentru un post de consilier din partea organizaţiei civice "Energie pentru Italia". Ea spune că accentele rasiste din campania electorală nu îi vizează pe români, ci pe imigranţii nord-africani sau asiatici.

- Fiind în nordul Italiei, unde majoritatea e deţinută de cei de la Liga Nordului, mă gândesc că sunt pe ici pe colo și niște probleme de rasism. V-aţi lovit de ele până acum?

- În 17 ani de locuit în Italia nu mi s-a întâmplat niciodată.

- Nici faţă de refugiaţi?

- Ba da. Față de români, nu. Dar despre refugiaţi, imigranţi, da. Este destul de trist, nu este doar vina populaţiei. Când o familie de imigranți ajunge aici, oamenii sunt lăsaţi așa, în voia sorţii. Această prezență în comunităţi mici ca ale noastre, închise, provoacă un pic de teamă, de gânduri care nu sunt chiar frumoase. Nu sunt de acord cu acest mod de a face politică, aici în Italia se cheamă "trasformismo", a face politică în baza intereselor. Asta caracterizează la ora actuală viaţa politică din Italia. Se face politică, dar mai devreme sau mai târziu se ajunge să se pună interese în fața personajelor politice. Sunt interesele personale, ale unei părți sau ale alteia.