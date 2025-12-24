Macron: Sancţionarea fostului comisar european Thierry Breton de către SUA e o „intimidare”. CE cere „clarificări”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat miercuri decizia administraţiei Trump de a interzice intrarea în Statele Unite a fostului comisar european Thierry Breton, din cauza dorinței acestuia de a reglementa marile platorme digitale. Este o atingere adusă „suveranităţii digitale europene”, a spus Macron. Pe de altă parte, extrema dreaptă franceză susține că decizia SUA are legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în România.

Franţa denunţă deciziile de restricţionare a vizelor luate de către Statele Unite împotriva lui Thierry Breton şi altor patru personalităţi europene. Aceste măsuri relevă o intimidare şi o coerciţie împotriva suveranităţii digitale europene”, a scris pe X şeful statului francez.

Administraţia Trump a impus sancțiuni - interzicerea sejurului în Statele Unite - unui număr de cinci personalităţi europene angajate într-o reglementare strictă a tehnologiei şi împotriva dezinformării online.

Thierry Breton a denunţat el însuşi o „revenire a maccarthysmului”.

Breton, comisar însărcinat cu Piaţa Comună în perioada 2019-2024, a fost artizanul directivei europene a Serviciilor Digitale (DSA), care impune platformelor reglementări, ca de exemplu semnalarea conţinuturilor problematice, considerate de către Statele Unite drept o atingere adusă libertăţii de exprimare.

Înaintea mesajului pe X al lui Emmanuel Macron, Guvernul francez a denunţat „cu cea mai mare fermitate” măsura impusă de către Departamentul de Stat, prin vocea ministrului francez de Externe Jean-Noël Barrot.

Mesajul a fost preluat de către ministrul Economiei, Roland Lescure.

„Acest cadru european de reglementare a digitalului a fost adoptat în mod democratic cu scopul garantării unor reguli clare, echitabile şi de protejare a cetăţenilor europeni şi nu vizează nico ţară terţă”, a subliniat el Bluesky, comcurenta X.

Comisia Europeană condamnă sancțiunile

Comisia Europeană a condamnat, la rândul său, într-un comunicat decizia administraţiei Trump, evocând „libertatea de exprimare” drept un „drept fundamental” pe care Europa îl împărtăşeşte cu aliatul său american.

„UE este o piaţă unică deschisă, fondată pe reguli şi care are dreptul suveran de a reglementa activitatea economică conform valorilor noastre democratice şi angajamentelor noastre internţaionale”, se arată în comunicat.

Comisia anunţă că a cerut „clarificări” autorităţilor americane.

Clasa politcă franceză condamnă aceste noi sancţiuni americane, cu excepţia unor voci de la Partidul Rassemblement national (RN, extremă dreapta).

„Noi nu suntem o colonie a Statelor Unite. Noi suntem europeni, trebuie să ne apărăm legile, principiile, interesele. Această sancţionare scandaloasă a lui Thierry Breton aduce un omagiu luptei sale în favoarea suveranităţii noastre”, denunţă pe X eurodeputatul Raphaël Glucksmann.

„Această decizie este de o gravitate extremă. Franţa şi Uniunea Europeană trebuie să reacţioneze imediat împotriva acestui atac fără precedent la adresa suveranităţii noastre”, a subliniat pe X secretarul general al Partidului Socialist (PS) Pierre Jouvet.

„Să fie clar: în spatele acestei măsuri este atacată suveranitatea europenilor de a-şi decide legile şi de a le pune în aplicare”, subliniază eurodeputata Horizons Nathalie Loiseau.

În cadrul RN, un partid de extremă dreapta cu un discurs anti-UE, părerile sunt împărţite.

„Cred că administraţia Trump nu doar că se înşeală pe fond, ci se înşeală cu privire la imaginea Statelor Unite pe care vrea să o transmită în lume”, a spus la RTL vicepreşedintele RN Sébastien Chenu.

Însă doi eurodeputaţi RN îşi exprimă înţelegerea faţă de decizia americană.

„Thierry Breton l-a ameninţat (în 2024) pe proprietarul reţelei de socializare să impună respectarea reglementărilor UE. O viză ridicată după un an şi jumătate. Ei au dat dovadă de multă răbdare”, a spus Virginie Joron, referindu-se la diferende între UE şi Elon Musk.

Statele Unite „nu se vor sacrifica pentru un continent fără libertăţi, în care se anulează până şi alegerile”, a denunţat Catherine Griset, referindu-se la anularea alegerilor prezidenţiale din România, în 2024.

