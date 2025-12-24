Live TV

Macron: Sancţionarea fostului comisar european Thierry Breton de către SUA e o „intimidare”. CE cere „clarificări”

Data actualizării: Data publicării:
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia
Din articol
Comisia Europeană condamnă sancțiunile

Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat miercuri decizia administraţiei Trump de a interzice intrarea în Statele Unite a fostului comisar european Thierry Breton, din cauza dorinței acestuia de a reglementa marile platorme digitale. Este o atingere adusă „suveranităţii digitale europene”, a spus Macron. Pe de altă parte, extrema dreaptă franceză susține că decizia SUA are legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în România.

Franţa denunţă deciziile de restricţionare a vizelor luate de către Statele Unite împotriva lui Thierry Breton şi altor patru personalităţi europene. Aceste măsuri relevă o intimidare şi o coerciţie împotriva suveranităţii digitale europene”, a scris pe X şeful statului francez.

Administraţia Trump a impus sancțiuni - interzicerea sejurului în Statele Unite - unui număr de cinci personalităţi europene angajate într-o reglementare strictă a tehnologiei şi împotriva dezinformării online.

Thierry Breton a denunţat el însuşi o „revenire a maccarthysmului”.

Breton, comisar însărcinat cu Piaţa Comună în perioada 2019-2024, a fost artizanul directivei europene a Serviciilor Digitale (DSA), care impune platformelor reglementări, ca de exemplu semnalarea conţinuturilor problematice, considerate de către Statele Unite drept o atingere adusă libertăţii de exprimare.

Înaintea mesajului pe X al lui Emmanuel Macron, Guvernul francez a denunţat „cu cea mai mare fermitate” măsura impusă de către Departamentul de Stat, prin vocea ministrului francez de Externe Jean-Noël Barrot.

Mesajul a fost preluat de către ministrul Economiei, Roland Lescure.

„Acest cadru european de reglementare a digitalului a fost adoptat în mod democratic cu scopul garantării unor reguli clare, echitabile şi de protejare a cetăţenilor europeni şi nu vizează nico ţară terţă”, a subliniat el Bluesky, comcurenta X.

Comisia Europeană condamnă sancțiunile

Comisia Europeană a condamnat, la rândul său, într-un comunicat decizia administraţiei Trump, evocând „libertatea de exprimare” drept un „drept fundamental” pe care Europa îl împărtăşeşte cu aliatul său american.

„UE este o piaţă unică deschisă, fondată pe reguli şi care are dreptul suveran de a reglementa activitatea economică conform valorilor noastre democratice şi angajamentelor noastre internţaionale”, se arată în comunicat.

Comisia anunţă că a cerut „clarificări” autorităţilor americane.

Clasa politcă franceză condamnă aceste noi sancţiuni americane, cu excepţia unor voci de la Partidul Rassemblement national (RN, extremă dreapta).

„Noi nu suntem o colonie a Statelor Unite. Noi suntem europeni, trebuie să ne apărăm legile, principiile, interesele. Această sancţionare scandaloasă a lui Thierry Breton aduce un omagiu luptei sale în favoarea suveranităţii noastre”, denunţă pe X eurodeputatul Raphaël Glucksmann.

„Această decizie este de o gravitate extremă. Franţa şi Uniunea Europeană trebuie să reacţioneze imediat împotriva acestui atac fără precedent la adresa suveranităţii noastre”, a subliniat pe X secretarul general al Partidului Socialist (PS) Pierre Jouvet.

„Să fie clar: în spatele acestei măsuri este atacată suveranitatea europenilor de a-şi decide legile şi de a le pune în aplicare”, subliniază eurodeputata Horizons Nathalie Loiseau.

În cadrul RN, un partid de extremă dreapta cu un discurs anti-UE, părerile sunt împărţite.

„Cred că administraţia Trump nu doar că se înşeală pe fond, ci se înşeală cu privire la imaginea Statelor Unite pe care vrea să o transmită în lume”, a spus la RTL vicepreşedintele RN Sébastien Chenu.

Însă doi eurodeputaţi RN îşi exprimă înţelegerea faţă de decizia americană.

„Thierry Breton l-a ameninţat (în 2024) pe proprietarul reţelei de socializare să impună respectarea reglementărilor UE. O viză ridicată după un an şi jumătate. Ei au dat dovadă de multă răbdare”, a spus Virginie Joron, referindu-se la diferende între UE şi Elon Musk.

Statele Unite „nu se vor sacrifica pentru un continent fără libertăţi, în care se anulează până şi alegerile”, a denunţat Catherine Griset, referindu-se la anularea alegerilor prezidenţiale din România, în 2024.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
soldat rus-calare
2
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
3
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
4
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
om in vant si ninsoare
5
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID311265_INQUAM_Photos_Alexandru_Busca
Mesajul reprezentanților SUA în România, de Crăciun: „Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim”
profimedia-0775154874
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
CSAT
Cum vede România relațiile cu partenerii strategici și ce își propune în puncte cheie de pe glob. Detalii din raportul CSAT
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului
Kremlinul declară că nu a existat niciun progres în ultimele negocieri cu SUA privind Ucraina. Peskov îi contrazice pe Witkoff și Vance
Loteria Powerball
Jackpotul de la loteria Powerball din SUA i-ar putea aduce câştigătorului un cadou de Crăciun de 1,7 miliarde de dolari
Recomandările redacţiei
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM a transmis rezultatele consultării judecătorilor către Nicușor...
avion tarom care decoleaza
TAROM: Costin Iordache, directorul general, a demisionat „din motive...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat...
masina pentru examinare auto
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi...
Ultimele știri
Buncărul secret din spatele caloriferului în care se ascundea un lider al Camorrei din Napoli. Ciro Andolfi era căutat din 2022
MAE anunţă restricţii pentru camioane pe mai multe autostrăzi din Bulgaria, în perioada sărbătorilor
Un bărbat din Satu Mare a dat foc locuinţei în care se afla partenera sa şi apoi a fugit. Femeia a ajuns la spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
Fanatik.ro
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Afacerea în care a investit Giani Kiriță! A renunțat la televiziune pentru ea și e dedicat total noii sale...
Adevărul
Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare
Playtech
Declin demografic accelerat în România. Țara a ajuns la nivelul populației de acum aproape 50 de ani
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
Pro FM
Demi Lovato, într-o rochie roșie foarte decoltată, după ce a slăbit 20 de kilograme. A mers cu soțul ei la o...
Film Now
Actorul James Ransone s-a sinucis. A jucat în It: "Chapter Two", avea 46 de ani și era tatăl a doi copii
Adevarul
Cum se schimbă sprijinul militar pentru Ucraina în absența Statelor Unite
Newsweek
Viața la pensie - Cum pot avea bunicii singuri un Crăciun frumos?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Sandra Bullock și Keanu Reeves s-au reunit în culise pe Broadway. „Privind-o alături de el, am simțit că...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...