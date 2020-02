Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor al atacului terorist din Germania: „Frate, nu îmi mai simt limba. Nu pot să respir!”

Unul dintre supraviețuitorii atacului terorist din Germania, în care au fost ucise 10 persoane, a povestit clipele de groază prin care a trecut. Muhammed, un tânăr care locuiește în orașul Hanau, a descris, de pe patul de spital, momentul în care Tobias Rathjen a intrat în localul în care lua masa împreună cu mai mulți prieteni și a început să tragă asupra lor.

„Inițial am auzit cinci sau șase focuri de armă, după care l-am văzut intrând în local. Luam cu toții masa în momentul în care a intrat. Eram 10-12 persoane. Trei sau patru persoane au supraviețuit. Eu am fost unul dintre cei care au scăpat”, le-a spus Muhammed jurnaliștilor.

Tânărul a fost împușcat în umăr, însă a văzut, neputincios, cum îi sunt uciși prietenii.

„A intrat printr-o parte a localului și i-a ucis pe toți. A venit mai apoi în zona unde ne aflam noi. Trăgea direct spre capul tuturor. S-a aplecat și a început să tragă în direcția noastră. M-am lipit de un perete și am încercat să mă ascund, dar m-a împușcat în umăr. Am căzut peste cineva. Altă persoană s-a întins peste mine și altcineva peste. Persoana de sub mine avea o gaură în gât. I-am spus că este împușcat și mi-a zis: „Frate, nu îmi mai simt limba. Nu pot să respir!”. Atacatorul trăgea în timp ce striga la noi să ne spunem ultima rugăciune”, este mărturia cutremărătoare a tânărului supraviețuitor.

Bărbatul care a împuşcat mortal nouă persoane în două baruri cu specific oriental din localitatea Hanau, din sud-vestul Germaniei, pare să fi fost adeptul unor idei extremiste și aceasta ar fi motivația acțiunilor sale. El şi-a exprimat opiniile de extremă dreapta într-o scrisoare-confesiune, dar și într-o înregistrare video pe care a postat-o online în urmă cu câteva zile. Bărbatul a fost găsit mort în locuinţa sa la scurt timp după atacurile comise miercuri seară.

Cel puţin nouă persoane au fost în două incidente armate petrecute la Hanau, în apropiere de Frankfurt. Autorul atacului și mama sa au fost găsiți ulterior morți, ceea ridică bilanțul acestor violențe la cel puțin 11 decese.