„Pregătirile pentru sezonul rece au eşuat”. Ucraina mai are rezerve de combustibil doar pentru câteva zile

Ucraina dispune de rezerve de combustibil pentru mai mult de 20 de zile, a declarat vineri ministrul energiei, Denis Şmîgal, în faţa parlamentului, descriind situaţia energetică generală din ţară ca fiind foarte dificilă în urma seriei de atacuri ale Rusiei cu drone şi rachete asupra infrastructurii energetice, potrivit Reuters.

Situaţia cea mai dificilă rămâne în capitala Kiev, în regiunile Dnipropetrovsk (centru-est), Harkov (nord-est) şi Odesa (sud), precum şi în oraşele situate în apropierea liniei frontului, unde mii de locuinţe sunt private de mai multe zile de curent electric şi agent termic, la temperaturi sub zero grade.

"În unele oraşe şi regiuni, pregătirile pentru sezonul rece au eşuat. În primele două zile de mandat am constatat că multe lucruri stagnează în mod clar", a spus el.

"Nu a mai rămas nicio centrală electrică în Ucraina pe care inamicul (rus) să nu o fi atacat", a remarcat ministrul ucrainean.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri instituirea stării de urgenţă în sectorul energetic pentru a recupera timpul pierdut şi pentru a rezolva problemele legate de întreruperea alimentării cu energie electrică în urma atacurilor masive ale Rusiei.

Şmîgal, care a ocupat anterior funcţiile de prim-ministru şi ministru al apărării, a ordonat importuri de urgenţă de energie electrică. Ucraina trebuie să instaleze o capacitate de generare a energiei electrice de 2,2-2,7 GW până la sfârşitul anului 2026 pentru a-şi satisface nevoile de consum, a afirmat el.

