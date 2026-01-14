Zelenski anunță stare de urgență în sectorul energetic al Ucrainei după atacurile rusești: „Consecințele sunt grave”

Ucraina va declara stare de urgență în sectorul energetic, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii critice și al înrăutățirii condițiilor meteorologice, a anunțat miercuri președintele Volodimir Zelenski.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, liderul de la Kiev a precizat că autoritățile ucrainene se confruntă cu o situație dificilă, care necesită măsuri excepționale și coordonare permanentă între instituții.

„Consecințele atacurilor rusești și ale deteriorării condițiilor meteorologice sunt grave”, a transmis Zelenski, subliniind că echipele de intervenție, companiile energetice, serviciile municipale și Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență lucrează „non-stop pentru a restabili furnizarea de electricitate și încălzire”.

Potrivit președintelui ucrainean, un comandament permanent de coordonare va fi înființat pentru a gestiona situația din capitala Kiev, iar măsura stării de urgență va fi extinsă la întregul sector energetic.

„În ansamblu, va fi declarată stare de urgență în sectorul energetic al Ucrainei”, a declarat Zelenski, precizând că prim-viceprim-ministrul și ministrul Energiei au fost desemnați să coordoneze sprijinul pentru populație și comunități, precum și soluționarea problemelor urgente apărute în teren.

În mesajul său, Zelenski a mai anunțat că guvernul va intensifica discuțiile cu partenerii internaționali pentru obținerea de echipamente suplimentare și sprijin tehnic, în timp ce procedurile birocratice vor fi simplificate.

„Cabinetul de Miniștri va asigura dereglementarea maximă a tuturor procedurilor pentru conectarea echipamentelor energetice de rezervă la rețea”, a afirmat el, adăugând că autoritățile lucrează și la creșterea semnificativă a volumului importurilor de energie electrică.

În contextul valului de frig, președintele Ucrainei a anunțat și o reevaluare a regulilor privind restricțiile de circulație pe timp de noapte, pentru a facilita accesul populației la punctele de sprijin. „Oamenii trebuie să aibă acces cât mai larg la punctele de asistență, iar mediul de afaceri la toate posibilitățile de a-și planifica activitatea în funcție de situația din sistemul energetic”, a spus Zelenski.

De asemenea, în Kiev urmează să fie extinsă rețeaua așa-numitelor „Puncte de Invincibilitate”, iar autoritățile centrale așteaptă propuneri din partea Ministerului Educației și a administrațiilor locale privind desfășurarea procesului educațional pe durata stării de urgență.

Editor : M.I.