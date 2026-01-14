Live TV

Zelenski anunță stare de urgență în sectorul energetic al Ucrainei după atacurile rusești: „Consecințele sunt grave”

Data publicării:
zelenski
Volodimir Zelenski. Sursa foto: X

Ucraina va declara stare de urgență în sectorul energetic, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii critice și al înrăutățirii condițiilor meteorologice, a anunțat miercuri președintele Volodimir Zelenski.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, liderul de la Kiev a precizat că autoritățile ucrainene se confruntă cu o situație dificilă, care necesită măsuri excepționale și coordonare permanentă între instituții.

„Consecințele atacurilor rusești și ale deteriorării condițiilor meteorologice sunt grave”, a transmis Zelenski, subliniind că echipele de intervenție, companiile energetice, serviciile municipale și Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență lucrează „non-stop pentru a restabili furnizarea de electricitate și încălzire”.

Potrivit președintelui ucrainean, un comandament permanent de coordonare va fi înființat pentru a gestiona situația din capitala Kiev, iar măsura stării de urgență va fi extinsă la întregul sector energetic.

„În ansamblu, va fi declarată stare de urgență în sectorul energetic al Ucrainei”, a declarat Zelenski, precizând că prim-viceprim-ministrul și ministrul Energiei au fost desemnați să coordoneze sprijinul pentru populație și comunități, precum și soluționarea problemelor urgente apărute în teren.

În mesajul său, Zelenski a mai anunțat că guvernul va intensifica discuțiile cu partenerii internaționali pentru obținerea de echipamente suplimentare și sprijin tehnic, în timp ce procedurile birocratice vor fi simplificate.

„Cabinetul de Miniștri va asigura dereglementarea maximă a tuturor procedurilor pentru conectarea echipamentelor energetice de rezervă la rețea”, a afirmat el, adăugând că autoritățile lucrează și la creșterea semnificativă a volumului importurilor de energie electrică.

În contextul valului de frig, președintele Ucrainei a anunțat și o reevaluare a regulilor privind restricțiile de circulație pe timp de noapte, pentru a facilita accesul populației la punctele de sprijin. „Oamenii trebuie să aibă acces cât mai larg la punctele de asistență, iar mediul de afaceri la toate posibilitățile de a-și planifica activitatea în funcție de situația din sistemul energetic”, a spus Zelenski.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, în Kiev urmează să fie extinsă rețeaua așa-numitelor „Puncte de Invincibilitate”, iar autoritățile centrale așteaptă propuneri din partea Ministerului Educației și a administrațiilor locale privind desfășurarea procesului educațional pe durata stării de urgență.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
2
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
3
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
4
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre...
NDAmaGFzaD1mYzRkYjVjOGIwNmRmMGNkMzQ2OThkYTJmZTEyNGVlNA==.thumb
5
Trump a decis să intervină militar în Iran. Un atac ar putea avea loc în următoarele 24...
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Digi Sport
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
viktor orban
Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Premierul ungar critică cererile Ucrainei față de UE
Mihailo Fedorov.
Cine este noul ministru al Apărării din Ucraina. Ce schimbări promite Mihailo Fedorov în plin război cu Rusia
soldați în războiul din ucraina
Situație critică în Ucraina, după aproape patru ani de război. Zelenski: „Lucrurile sunt dificile peste tot”
Vladimir Putin'S 2026 New Year Eve Address
Cum sunt recrutați sabotorii „de unică folosință” ai Rusiei: „Chiar și atacurile eșuate sau cu impact redus ating obiectivele” Moscovei
G-lYqBxWgAAgqnl
Atac cu drone al ucrainenilor asupra unui centru industrial din Rostov-pe-Don: patru răniți
Recomandările redacţiei
Ministra de Externe, Oana Țoiu.
Ședință la Ministerul de Externe. Oana Țoiu: Misiunile diplomatice...
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
„O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO”. Șeful...
Premierul suedez Ulf Kristersson
Exerciții militare în Groenlanda, după amenințările lui Trump. Suedia...
legile justitiei guvern
Comitetul pentru revizuirea legilor justiției stabilește...
Ultimele știri
Un tânăr căutat pentru crimă în Franţa a fost prins într-un mall din Cluj
Sanitas Buzău ameninţă cu demisia colectivă: „Nu mai acceptăm să fim vinovaţii de serviciu”
O mamă şi fiul său, suspectați că ar fi vândut droguri, au fost reţinuţi de DIICOT
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Scandal uriaș! O mare campioană olimpică a fost acuzată de trădare națională
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Proiectul abandonat în urmă cu mai bine de 10 ani care e pe cale să renască. Costă aproape 8 milioane de euro...
Adevărul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA...
Playtech
Câți ani trebuie să lucrezi pentru pensia comunitară. Condițiile pentru munca în țară și în UE
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant adus mamei sale, care l-a sprijinit în carieră: „A crezut în mine...
Adevarul
LIVE TEXT Întâlnirea cu privire la Groenlanda de la Washington s-a încheiat după aproximativ o oră
Newsweek
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Momente stânjenitoare și controversate la Globurile de Aur 2026. Țigări aprinse în sală, grimase, plecări...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...