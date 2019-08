Tragedia de la Caracal continuă să provoace reacţii în Europa, iar cea mai recentă vine din partea preşedintelui Parlamentului European. David Sassoli, a scris pe o rețea socială despre cazul Alexandrei Măceșanu, care „a întristat și șocat întreaga Europă”.

„Apelul zadarnic al Alexandrei Măceşanu către serviciile de urgenţă a întristat şi şocat întreaga Europă. Mai multe politici eficiente împotriva uciderii femeilor şi violenţei împotriva femeilor trebuie să fie o prioritate în eforturile noastre politice şi instituţionale”, a scris David Sassoli, într-un mesaj pe Twitter.

Cazul crimelor de la Caracal a atras atenția mai multor publicații internaționale, care au relatat situația din țara noastră. Printre ele se numără: BBC, The New York Times, The Guardian, Euronews, Deutsche Welle sau The Telegraph.

Redactor: Cristina Tudor