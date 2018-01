Primarul din Spania care sugera că românii ar trebui împuşcaţi spune că era ironic

Primarul din Spania care sugera că românii ar trebui împuşcaţi va primi vizita unei delegaţii de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Declaraţia nesăbuită a provocat şi în ţara lui un val de indignare şi cereri de demisie. În faţa tuturor, edilul spune acum că era ironic.

Antonio Nogales - primarul localităţii Pedrera: „Ce, parcă mie nu-mi place să văd oameni împuşcaţi? Mi-ar plăcea să văd!”

Opinia publică a luat foc după aceste declaraţii făcute în faţa unei mulţimi furioase pe românii din localitate. Părea o instigare. Dar nu e aşa, se apără acum primarul din Pedrera, încolţit de critici.

Antonio Nogales, primar Pedrera: „Regret ce am spus, pentru că nu a fost într-un moment bun. Nu a fost bine și, chiar dacă am fost ironic, în acel caz atât de delicat nu trebuia folosită ironia. În niciun moment nu am crezut aceste lucruri, doar am încercat să aduc o notă ironică în faţa mulțimii adunate acolo... Pentru că asta spunea mulțimea: "Îi împușcăm, îi agățăm, îi dăm afară, îi omorâm", a spus cineva”

Pentru politicieni, primarul n-ar trebui să mai stea nicio zi în funcţie după o asemenea ieşire publică.

Verónica Pérez, reprezentantă a opoziţiei: „E o declaraţie care încalcă principiile democratice, care nu poate fi tolerată”.

Revolta împotriva românilor din Pedrera a început după un accident rutier în urma căruia un autoturism în care se aflau români a lovit maşina unui localnic.