Substanțele toxice care nu dispar: „poluanți eterni”, descoperiți în sângele unui comisar european

Comisarul european pentru Mediu Jessika Roswall a efectuat, în cursul verii, o analiză de sânge pentru a creşte simbolic gradul de conştientizare cu privire la pericolele „poluanţilor eterni” (PFAS), test ale cărui rezultate le-a dezvăluit luni, transmite AFP.

„Eu nu fac excepţie (...) rezultatele îmi arată că am, într-adevăr, PFAS în sânge, în special produse toxice pentru sănătatea reproductivă”, a declarat ea în marja unei conferinţe de presă asupra stării naturii în Europa.



Potrivit echipei sale, Roswall a fost testată pozitiv pentru şase dintre cele 13 substanţe PFAS analizate, inclusiv trei considerate toxice pentru sănătatea reproductivă, peste pragul recomandat pentru unii dintre aceşti poluanţi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

PFAS, sau substanţe perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate, sunt o familie de compuşi chimici sintetici care au nevoie de un timp extrem de lung pentru a se descompune.



Utilizate în numeroase produse (n.r. textile, ambalaje alimentare, ustensile de bucătărie, cosmetice şi altele) pentru proprietăţile lor antiaderente ori impermeabile sau pentru rezistenţa lor la căldură, acestea pot avea efecte nocive asupra sănătăţii, precum creşterea nivelului de colesterol, cancer, efecte asupra fertilităţii şi dezvoltării fetale şi altele.



Uniunea Europeană intenţionează să prezinte în 2026 o propunere de interzicere a PFAS în produsele de consum de zi cu zi (n.r. cutii de pizza, îmbrăcăminte), cu excepţii pentru sectoarele considerate esenţiale, în special în domeniul medical.



Prezentarea acestui proiect de lege a fost iniţial planificată pentru sfârşitul anului 2025, însă negocierile cu producătorii se dovedesc dificile.



Comisia Europeană intenţionează, de asemenea, să revizuiască legislaţia sa numită „Reach”, care reglementează fabricarea şi utilizarea substanţelor chimice periculoase în Europa.



Executivul european planificase să prezinte o lege înainte de sfârşitul anului 2025. Însă, ar putea exista şi alte întârzieri.



Textul aflat în pregătire tocmai a primit un aviz negativ din partea unui organism intern al UE care evaluează studiile de impact ce acompaniază legile.



Această comisie „a solicitat revizuirea şi consolidarea analizei noastre, lucru la care lucrăm în prezent”, a declarat Roswall, fără a confirma o modificare a calendarului în acest moment.



Organizaţiile de mediu se arată deja alarmate. O întârziere ar risca „să pună în pericol ambiţia acestei revizuiri”, aflată „în aşteptare din 2022”, a indicat organizaţia de mediu Generations Futures.

Editor : C.A.