Moldova se schimbă. Finanțările europene au avut un rol uriaș în această schimbare. Suflul nou vine de la antreprenorii tineri care au avut încredere în „acasă”: firme private care au investit în zonă și au căutat susținerea banilor europeni, la care se adaugă o anumită stare de spirit cu care mulți dintre cei plecați afară au revenit în țară.

Când vine vorba despre județul Neamț, există o tentație de a vorbi despre mănăstiri sau de a-i asculta pe cei care reproșează mai degrabă lipsa investițiilor sau faptul că mulți oameni au luat drumul străinătății în căutarea unui trai mai bun. În această ediție, ne-am propus la „Europa. Mi-e bine, ți-e bine” să depășim un anumit tip de abordare care a caracterizat zona Moldovei în ultimii ani. Da, este o realitate, acolo găsim un procentaj ridicat al șomajului, cele mai multe drumuri neasfaltate, cei mai puțini kilometri de canalizare, venituri sub media țării. Dar veți vedea că nu e vorba doar despre asta în județul Neamț. Dimpotrivă, veți vedea - și poate veți ridica și dintr-o sprânceană - un incubator de afaceri și o stare de spirit: de aici au plecat cele mai importante start-up-uri de la noi din țară.

Vlad Gliga, CEO hub start-up-uri: În primul rând, bine ai venit în Hub, dar în primul rând bine ai venit în comunitatea RubikHub și în comunitatea de start-up-uri, practic, din România. Ați venit într-un spațiu în care se întâmplă lucruri și nu e vorba de un spațiu, ci de ceea ce se întâmplă în această comunitate.

Ce înseamnă un incubator de afaceri

Incubatorul de afaceri pe care l-am găsit în Piatra Neamț și-a propus să stimuleze potențialul creativ și inovator din regiune și să scoată din întunericul antreprenorial o zonă cu potențial uriaș. Este primul spațiu dedicat start-up-urilor din Moldova, care vrea să atragă investitori și antreprenori care să se dezvolte în regiune, iar conexiunea cu fondurile europene e simplă. Hub-ul funcționează după filosofia finanțărilor de la Bruxelles: hai cu ideea și contribuția ta, noi aducem sprijinul de care ai nevoie. Este o bună școală pentru accesarea finanțărilor europene, iar hub-ul este la rândul său un beneficiar al unui grant european din care a fost realizat RoStartup, o strategie națională de susținere a inovării prin intermediul start-up-urilor.

Vlad Gliga, CEO Rubik Hub: Suntem în sala log-in, este sala în care intri prima ce pășești în spațiul nostru, dar și în comunitate, locul unde ținem evenimente care să te inspire sau să te educe să porneti un business și te învață cum să intri în această lume a antreprenoriatului și te conectează cu oameni care să te poată ajuta în acest proces de creștere a unui business.

Cum se nasc afacerile

Cătălin Nunu, jurnalist Digi24: E un pas obligatoriu? Trebuie să treci prin zona de log-in?

Vlad Gliga: Știi cum e, în viață, dacă arzi etape, la un moment dat ai să resimți etapa respectivă. Credem că sunt niște pași prin care tu poți să crești, pașii aștia îi construim atât în programele noastre, cât și în relația fizică pe care o avem. Mediul log-in ne arată că e în regulă să stăm pe jos pe pufuri, nu la o masă rigidă, e în regulă să citești o carte – avem o bibliotecă și e recomandat, deși în lumea tinerilor să citești o carte nu e cel mai cool lucru, dar avem cărți scrise de oameni cool care au făcut lucruri cool. În același timp, noi considerăm că e în regulă să te joci - fie că e ping-pong, fie că stăm într-un mod informal într-un leagăn unde ai să vezi des oameni stând pe calculator. Asta e atmosfera pe care o creăm în comunitate, cea în care oamenii livrează sau primesc mentorat, discută cu alți antreprenori, este o lume simplă, deschisă, ușor de înțeles și de urmat. Am dat jos etichetele, hainele rigide, statutul, aici toți suntem adunați într-un gând.

Ce se face în sala Hashtag

Noi am zis că după ce te inspirăm aici și afli niște lucruri noi și vezi o lume nouă, începi să îți pui intrebări și să descoperi o lume nouă și așa cum spunea Socrate: wisdom begins in wonder, începem să mergem la next level în ceea ce înseamnă viațata în comunitate. Intrăm în sala Hashtag, am numit-o noi, aici am vrut să arătăm un mod nou de educație, o relație informală tutore - student, bazată pe dinamică, întrebări, pe răspunsuri. Sala în sine te pune să înveți lucruri și să le pui în aplicare, drept urmare încurajăm pe cei care învață să vină și să aplice, fie avem astfel de canvas-uri, fișe de lucru pe care îți pui ideile pe un parcurs pe care să îl urmeză în a afla cum de la o pasiune a ta poți să ajungi la un business real și cu potențial. Teoria are 30% , iar 70% e ceea ce faci în toate programele noastre și după cum vezi aici, sunt mese rotunde, vii, te așezi la masă, îți găsești parteneri cu care să lucrezi și așa sunt și start-up-urile cu care lucrăm, echipe cu cel puțin doi cofondatori.

- Deduc de aici că nici nu ai pe cineva care stă în capul mesei.

- Exact!

Cine este Vlad Gliga

Vlad, coordonatorul hubului a studiat antreprenoriatul în Statele Unite și Danemarca. S-a întors în țară în 2014 și de curând, acasă, în Neamț, cu intenția de a încuraja antreprenorii tineri să depășească gândirea și granițele regionale.

- În ce domenii s-ar putea să găsesc inovații, start-up-uri funcționale care au plecat de la voi?

Vlad Gliga, CEO Rubik Hub: În domeniile în care se regăsesc oamenii în viața de zi cu zi. Avem părinți care au avut o problemă când au avut copii și nu știau să le ofere nutriția necesară în primele 6 luni de viață. Sau părinți care nu aveau cu cine să își lase copilul când mergeau la serviciu sau voiau să iasă la o cină romantică...

- Spune-mi ce start-up a dat o soluție la problema asta?

- Sitter! O soluție de baby-sitting rapid, baby-sitteri validați și care poate să se întâmple atunci când ai nevoie...

Filosofia din spatele finanțărilor europene

În spatele incubatorului de start-upuri se află încă de la început Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est iar logica acestei susțineri vine din ideea că dezvoltarea regională modernă înseamnă mai mult decât construcția de drumuri și canalizare, deși extrem de utile mai ales într-o regiune unde lipsesc.

„Nu poți să ai dezvoltare economică, dacă nu ai o pepinieră economică. Nu poți să ai firme, puternice dacă oamenii nu învață cum să fie antreprenori și cu atât mai mult este nevoie în regiunea asta de așa ceva”, spune Vasile Asandei, director ADR Nord-Est.

Vasile Asandei, director ADR Nord-Est: Dezvoltarea presupune mai multe lucruri. În primul rând, presupune să gândești cum faci bani. După aceea, poți să îi și primești. Pentru asta, ai nevoie să înveți. Noi fiind o instituție profund implicată în dezvoltare și finanțări europene, am înțeles adevărurile astea de la început. Un avantaj mai mare decât banii este șansa de a învăța din experiența altor țări, a altor organizații, comunități din Europa și de fapt sunt o mulțime de proiecte europene care asta fac.

Pe lângă asta, sunt mulți bani care trebuie investiți, adică folosiți cu impact și cu rezultat. Noi am înțeles lucrul ăsta de la început și am văzut și alte fațete ale proiectelor. Oamenii gândesc că am o nevoie de o școală, o stradă, trebuie să găsim o finanțare și e suficient. Am ajuns la concluzia că nu e suficient și asta e filosofia finanțărilor europene. Acel principiu al adiționalității: trebuie să construieși tu ceva, să depui efortul tău și comunitatea europeană vine cu ceva adițional, care pune valoare și te ajută să ajungi la final.

Pot fi două tipuri de consecințe, unele cantitative, care se pot măsura, câteva mii de tineri care au trecut pe aici și câteva zeci de start-up-uri care s-au format aici și și-au luat zborul, dar mai există o categorie de rezultate, mai greu de măsurat. E vorba de atitudine, de faptul că am construit o comunitate și o strategie națională pentru start-up-uri. Ne-am pus problema că trebuie să avem un mecanism coerent prin care ecosistemul să se dezvolte. În jurul nostru s-au asociat oameni, comunități care vor produce schimbare, care începe să se vadă în regiune și în țară.

Nu aș vrea să fiu arogant, dar am știut că este o foarte mare nevoie. De altfel, a fost un start-up în sine. Un start-up rezolvă o problemă din societate, oferă un serviciu sau un produs. Nevoia asta ca tinerii să aibă un loc al lor, în care să poate învăța sau comunica, era evidentă. Noi ne dorim ca, învățând de la celălalte țări, în 4-5 ani România să de vină un hub antreprenorial de succes, la nivel european cel puțin.

