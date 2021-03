Un gaz perfid, ce poate fi prezent în case, este a doua cauză de cancer pulmonar. Cercetătorii clujeni au găsit o soluție

Aproape 2 milioane de euro au câștigat din finanțare europeană cercetătorii de la Ingineria Mediului din Cluj pentru a pune pe masă o soluție practică într-o problemă extrem de serioasă privind sănătatea publică.

Știați că radonul este unul din principalii agenți din mediul înconjurător considerat, după fumat, a două cauză în apariţia cancerului pulmonar? E un gaz radioactiv, care se formează în interiorul clădirilor, pătrunde uşor prin fisurile din pereţi şi fundaţie, acumulându-se treptat în aerul de interior. Sursa principală a radonului în clădiri o reprezintă solul pe care este amplasată construcţia.

Banii europeni obținuți de cercetătorii clujeni au contribuit la invenția care poate controla acest fenomen.

„Finanțarea pe care am accesat-o în ultimii 4 ani, 2016-2020, a fost de 2 milioane de euro. Cu două milioane de euro am reușit să dezvoltăm niște tehnologii-pilot și un manual de bune practici. Adică acest proiect devine un model de bune practici în România. Cam de tot am avea nevoie ca să continuăm și să facem transferul tehnologic în industrie”, explică inginerul Alexandra Cucoș, manager de proiect.

„Practic, cu acest prototip am reușit să obținem o radiografie completă a calității aerului interior”, spune inginera, care explică apoi cum funcționează invenția:

„Aparatul, sistemul Smart Radon – acesta este sezorul de radon care este dezvoltat împreună cu compania Tesla din Republica Cehă - și aici avem unitatea centrală care încorporează cei 6 senzori, cu radonul - 7. Aparatul preia toate informațiile transmise de la acești senzori, care sunt cu grad înalt de acuratețe. Practic, aparatul prezintă o evaluare completă a calității aerului în interior, cu transmitere la distanță a datelor. Proprietarul poate să le vizualizeze pe un computer sau printr-o aplicație. Există și un ecran, am creat niște nivele de risc, în funcție de culori: verde, sub pragul de risc, galben - o zonă moderată, roșu - deja prezintă risc considerabil asupra sănătății”.

În prezent, 100 de case din România dețin în momentul de față aceste aparate, de doi ani. Zece case din 100 dețin soluția completă, adică au și sistemul de remediere care e acționat de acest aparat, a precizat Alexandra Cucoș.