Un muzeu cu obiecte ucrainene furate a fost deschis în Rusia. Consilier din Mariupol: "Le-au furat să arăte că şi noi suntem oameni"

Un muzeu cu obiecte ucrainene furate, inclusiv extinctoare şi plăcuţe de înmatriculare, a fost deschis în Rusia, a anunțat Petro Andriuşcenko, consilier al primarului din Mariupol, pe Telegram, potrivit Ukrinform. "Un muzeu al lucrurilor ucrainene furate a fost deschis în Nefteyugansk. Le-au furat pentru a arăta că şi noi suntem oameni, aproape la fel ca ruşii. Suprarealism pur în toate. Personal, am fost impresionat de stingătoarele de incendiu şi de plăcuţele de înmatriculare ale maşinilor", a declarat Andriuşcenko.

El a precizat că numărul de înmatriculare al maşinii care a devenit exponat în acest muzeu aparţine unei femei din Kramatorsk, Natalia Shabala.

"Nu se ştie dacă a fost luat de pe maşină sau a fost furat odată cu maşina. Nici soarta femeii nu este cunoscută, cel puţin pentru noi. Dar este acest detaliu - o plăcuţă de înmatriculare de maşină adevărată. A unei persoane reale. Este ceea ce subliniază lipsa de umanitate a rușilor la fiecare pas", a adăugat Andriuşcenko.

Printre obiectele expuse în "muzeu" se regăsesc uniforme și echipamente ale soldaților din cadrul Forțelor Armate Ucrainene, precum și obiecte obișnuite de uz personal civil, cum ar fi ziare și cărți pentru copii în limba ucraineană, magnetofoane, medalii și documente de identitate care au fost jefuite de invadatori, transmite The New Voice of Ukraine.

Așa-zisul scop al expoziției este de a evidenția " asemănările dintre ruși și ucraineni" și de a sublinia "frăția dintre națiunile care făceau parte din URSS", potrivit unuia dintre fondatorii "muzeului".

