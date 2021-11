Ungurii au format cozi la vaccinare în Budapesta după cel mai recent record de infectări cu coronavirus

Oamenii au format cozi, luni, în fața principalului spital din Budapesta pentru a se vaccina împotriva coronavirusului după ce guvernul ungar a oferit pentru prima oară posibilitata vaccinării la liber, fără programare prealabilă, relatează Reuters. Măsura a fost luată în situația în care numărul de noi îmbolnăviri crește în această țară, iar Europa este deja noul epicentru al pandemiei.

Rata de vaccinare din Ungaria este sub media Uniunii Europene, fiind de puțin sub 60%, cu aproximativ 5,8 milioane de cetățeni vaccinați cu schemă completă. Vineri, Ungaria a raportat un nou record de îmbolnăviri - 11.289. De la începutul pandemiei, Ungaria, care are o populaţie de aproximativ 10 milioane, a raportat 33.172 de decese cauzate de îmbolnăvirea cu Covid-19.

Săptămâna trecută, guvernul de la Budapesta a anunțat că masca de protecție va deveni obligatorie în spațiile închise și că vaccinarea anti-coronavirus va deveni obligatorie pentru tot personalul medical. Totuși, restricțiile adoptate nu sunt pe măsura celor cerute de Colegiul Medicilor din Ungaria.

Janos Szlavik, de la principalul spital pentru tratarea bolnavilor de Covid din Budapesta, a spus, duminică seara, la televiziunea ATV, că noi măsuri ar trebui să fie introduse cât mai repede pentru a opri răspândirea virusului. Potrivit lui Szlavik, 80-90% dintre pacienţii bolnavi de Covid care sunt internaţi la terapie intensivă nu sunt vaccinaţi, iar unităţile de ATI din spitalul său sunt pline.

Prim-ministrul ungar, candidat pentru un nou mandat în luna aprilie a anului viitor, încearcă să-și salveze scorul electoral prin amânarea unor măsuri nepopulare.

În Europa, restricțiile se înăspresc peste tot - Austria a intrat într-un nou lockdown național, de luni, iar în Olanda și Belgia protestele împotriva noilor restricții au degenerat în violențe.

