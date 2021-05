Unitatea 8200 și armele secrete ale Israelului. “Alchimistul”, “Gospel” și “Profunzimea înțelepciunii” au doborât Hamas folosind AI

Armata Israelului (IDF) a desfășurat în ultimul conflict din Fâșia Gaza, împotriva grupărilor Hamas și Jihadul Islamic Palestinian, operațiunea militară Gardianul Zidurilor (Guardian of the Walls), catalogată de IDF ca fiind primul război în care identificarea țintelor se bazează pe inteligență artificială (AI), potrivit site-ului The Jerusalem Post.

“Pentru prima dată, inteligența artificială a fost o componentă cheie și un multiplicator de putere în lupta contra inamicului. Este prima campanie de acest fel pentru IDF. Am implementat noi metode de operare și am folosit tehnologii care au reprezentat un multiplicator al forței întregii IDF”, a declarat un ofițer de rang superior din cadrul Unității de Informații a IDF.

În cele 11 zile de lupte din Fâșia Gaza, armata israeliană a lansat atacuri puternice împotriva țintelor din Hamas și Jihadul Islamic Palestinian (JIP). Forțele armate s-au îndreptat împotriva infrastructurii și personalului important din cele două grupări, susține IDF.

Armata a dezvoltat o platformă avansată de inteligență artificială care a centralizat toate datele privind grupările teroriste din Fâșia Gaza într-un singur sistem care a permis analizarea și extragerea informațiilor.

Soldații Unității 8200, un corp militar de elită în obținerea informațiilor, a făcut muncă de pionierat în ceea ce privește algoritmii și codul care a dus la câteva noi programe numite “Alchimistul”, “Gospel” și “Profunzimea înțelepciunii” - dezvoltate și folosite în timpul luptelor.

Colectarea datelor a fost făcută folosind canale de comunicare umane și electronice, informații vizuale, informații din interacțiuni umane, informații geospațiale dar și alte surse. Astfel, armata a acumulat munți de informații brute care au trebuit filtrate pentru a găsi datele necesare efectuării unui atac.

“Gospel”

“Gospel” a utilizat inteligența artificială pentru a genera recomandări folosite de divizia de cercetare a unității de informații, care la rândul ei le-a folosit pentru selectarea exactă a țintelor. Ulterior acestea erau transmise forțelor aeriene pentru atacuri.

“Pentru prima dată, un centru multidisciplinar a fost creat pentru a produce sute de ținte relevante în desfășurarea luptei, permițând armatei să-și continue lupta atât cât are nevoie, urmărind din ce în ce mai multe ținte noi”, a precizat ofițerul de rang superior.

IDF a înregistrat, în ultimii doi ani, mii de ținte în enclava dens populată iar sute dintre ele au fost identificate în timp real, inclusiv lansatoare de rachete care erau îndreptate către Tel Aviv și Ierusalim.

Războiul bazat pe inteligență artificială poate diminua durata luptelor

Armata consideră că folosirea AI a ajutat la diminuarea timpului de desfășurare a conflictului, fiind eficientă în identificarea țintelor cu ajutorul tehnologiei.

Citește și: SUA au aprobat vânzarea de arme către Israel în valoare de 735 de milioane de dolari

Printre țintele Hamas și JIP lovite de Israel s-au numărat lansatoare, producția și depozitarea de rachete, sediile militare de informații, drone, reședințele comandanților și unitatea navală de comando a Hamas. Israel a distrus marea parte a infrastructurii și armamentului naval de tip comando, inclusiv câteva submarine autonome ghidate de GPS ce pot căra 30 de kilograme de explozibil.

Sateliții Unității 9900 au adunat informații geospațiale de-a lungul anilor. Aceștia au putut detecta automat schimbările din teren în timp real, astfel încât în timpul operațiunii armata să poată descoperi pozițiile folosite pentru lansări și să le distrugă.

Spre exemplu, trupele Unității 9900 ce foloseau imagini satelitare au putut detecta 14 lansatoare de rachete ce se aflau lângă o școală.

IDF a mai ucis peste 150 de membrii ai grupărilor Hamas și JIP, mulți dintre ei considerați comandanți de rang înalt sau membrii de neînlocuit în rolurile lor, în special cei care conduceau cercetările și dezvoltarea proiectelor cu rachete.

Un astfel de atac, împotriva membrului Hamas Bassem Issa, a avut loc fără victime printre civili, în ciuda faptului că se afla într-un tunel sub o clădire înaltă înconjurată de șase școli și o clinică medicală. Issa era cel mai înalt comandant Hamas ucis de Israel de la Operaţiunea Protective Edge din 2014.

Printre cei ucişi s-au mai aflat Jomaa Tahla, şeful diviziei cibernetice şi de tehnologie a rachetelor, Jemal Zebda, şeful departamentului de proiectare şi dezvoltare şi alţi 13 membri ai unităţii de producţie a armamentului.

Armata israeliană a reușit să oprească folosirea tunelelor de sub Gaza de către Hamas

De asemenea, și rețeaua de tunele subterane făcută de Hamas – “Metro” – a fost avariată serios în cursul a câtorva nopți de raiduri aeriene, scrie Jerusalem Post. Surse militare declarau că au putut identifica aproape în totalitate rețeaua ce se întindea pe sute de kilometri sub zone rezidențiale.

Maparea rețelei subterane săpate de Hamas a fost făcută printr-un proces masiv de adunare de informații, ce a fost posibil prin noile tehnologii și folosirea Big Data.

Deși IDF recunoaște că nu a distrus întreaga rețea de tunele, spune că a atacat anumite părți astfel încât să nu mai poată fi refolosită.

Folosind datele adunate și analizate cu ajutorul inteligenței artificiale, forțele aeriene israeliene au putut utiliza muniția adecvată pentru a lovi o țintă, fie că era vorba de un apartament, un tunel sau o clădire.

“Alchimistul”

IDF a mai utilizat un sistem supranumit “Alchimistul”, dezvoltat de către Unitatea 8200 și care a folosit inteligența artificială și procesul de învățare automată pentru a alerta trupele din teren în privința posibilelor atacuri lansate de Hamas sau JIP.

Armata israeliană susține că s-a bazat foarte mult pe informații pentru a lansa atacuri precise, în încercarea de a minimiza numărul victimelor colaterale din rândul civililor.

Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, a transmis că cel puțin 243 de palestinieni au fost uciși în timpul luptelor, incluzând 66 de copii și adolescenți, iar 1910 persoane au fost rănite, potrivit Jerusalem Post.

IDF transmite că mai mult de 100 de membri operativi ai grupărilor teroriste au fost uciși iar unele victime dintre civili au fost vătămate din cauza rachetelor Hamas sau a raidurilor aeriene ce urmăreau să distrugă rețeaua de tuneluri.

Într-un interviu pentru Channel 12, șeful agenției ONU pentru palestinienii refugiați, aflată în Gaza, Matthias Schmale, a spus că în vreme ce “era simțită ferocitatea și cruzimea atacurilor”, avea “impresia că există o abordare foarte sofisticată în atacurile armatei israeliene”, conform Jerusalem Post.

Editor : Alexandru Costea