VIDEO O pasageră beată îi mușcă și îi lovește pe polițiștii care încearcă să o scoată cu forța din avion. Imaginile au devenit virale

O pasageră care băuse alcool i-a mușcat și i-a lovit cu picioarele pe polițiștii care au scos-o cu forța dintr-un avion al Southwest Airlines. Imaginile au devenit virale pe TikTok, iar utilizatorii cer restricții la alcool în aeroporturi, relatează Business Insider.

În imaginile postate de Johnathan Fancher pe 30 mai se vede cum femeia este încătușată de poliție în avionul care trebuia să decoleze din New Orleans. Femeia a fost identificată drept Kamaryn Gibson, în vârstă de 25 de ani, din Olathe, Kansas, potrivit ziarului local The New Orleans Advocate.

„Mi-am plătit zborul!”, se aude Gibson spunând, în timp ce polițiștii au ridicat-o de pe scaun și au tras-o pe culoarul avionului. Polițiștii au încătușat-o apoi pe femeie.

„I-au cerut frumos să coboare din avion, dar ea a refuzat de multe ori, așa că însoțitorii de zbor au cerut ajutor. Poliția a încercat să o scoată fără forță din avion, dar ea a refuzat”, a scris Fancher, care a postat clipul. De atunci, filmarea a strâns peste 2,4 milioane de vizualizări.

Zborul Southwest a fost forțat să se întoarcă la poarta Aeroportului Internațional Louis Armstrong din New Orleans, din cauza comportamentului indisciplinat al lui Gibson. Potrivit presei locale, Gibson ar fi lovit un alt pasager în cap când și-a pus picioarele pe scaunul din fața ei.

„Ea a refuzat să iasă din avion de mai multe ori”, a spus James Rivarde, purtătorul de cuvânt al poliției.

Rivarde a adăugat că polițiștii au fost forțați să o rețină pe Gibson într-un scaun cu rotile după ce femeia l-a mușcat pe unul dintre ei de coapsă și i-a lovit cu piciorul pe alții doi.

Gibson a fost acuzată de agresiune împotriva a unui ofițer de poliție, printre alte infracțiuni. Ea a fost eliberată pe cauțiune

Unii utilizatori TikTok au cerut restricții privind alcoolul în aeroporturi, după ce mai mulți pasageri în stare de ebrietate au fost forțați să părăsească avioanele din cauza comportamentului lor indisciplinat.

