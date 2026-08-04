Noi reguli pentru zborurile cu avionul: Țara europeană care permite câinilor de talie mare să călătorească în cabină

Câinii de până la 30 de kilograme vor putea să călătorească alături de stăpânii lor în cabină, pe anumite zboruri interne din Italia, începând de luni.

Potrivit unui sondaj IFOP publicat în primăvară, 64% dintre proprietarii de animale de companie intenţionează să plece în vacanţă împreună cu ele în această vară. Totuşi, călătoria cu un animal de companie rămâne adesea complicată, mai ales atunci când presupune transportul cu avionul.

În timp ce pisicile şi câinii de talie mică pot călători, în general, în cabină, câinii care depăşesc limita de greutate impusă de companiile aeriene – de regulă în jur de 10 kilograme – sunt transportaţi în cala aeronavei.

Prin noul serviciu „Large Pet Friendly”, ITA Airways permite acum câinilor cu o greutate de până la 30 de kilograme să călătorească în cabină pe anumite zboruri interne, scrie News.ro. Este o premieră în Italia, posibilă după ce ENAC, autoritatea italiană pentru aviaţie civilă, a relaxat în 2025 reglementările privind transportul animalelor.

Un serviciu supus unor reguli stricte

Noua facilitate este însoţită de condiţii stricte stabilite de companie.

Deocamdată, serviciul este disponibil doar pe anumite zboruri interne, iar rezervarea trebuie făcută cu cel puţin patru zile înainte de plecare, prin intermediul serviciului de relaţii cu clienţii.

Numărul animalelor admise în cabină rămâne limitat.

„Pe fiecare zbor destinat câinilor de talie mare pot fi acceptaţi maximum doi câini în cabină: unul cu greutatea de peste 10 kg şi până la 15 kg şi unul cu greutatea de peste 15 kg şi până la 30 kg”, precizează compania.

Câinii nu vor putea circula liber prin avion. Ei vor trebui să rămână lângă stăpânii lor, într-un spaţiu special amenajat, cu respectarea unor condiţii specifice privind transportul la bord.

Disponibilitatea serviciului depinde şi de configuraţia aeronavelor, deoarece nu toate pot fi adaptate pentru a primi aceşti noi pasageri.

Editor : A.P.