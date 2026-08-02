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Avion cu turiști, prăbușit la situl liniilor Nazca, în Peru. Toate persoanele aflate la bord au murit

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Peru Plane Crash
Imagini de la locul accidentului aviatic. Foto: Profimedia
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Un avion de mici dimensiuni care transporta turişti s-a prăbuşit la situl liniilor Nazca din Peru, provocând moartea tuturor celor 13 persoane aflate la bord, potrivit relatărilor din presa locală şi oficialilor peruani, citaţi de BBC, preluat de News.ro.

Aeronava, un Cessna Caravan C-208, survola situl arheologic al liniilor Nazca în momentul prăbuşirii, care a avut loc sâmbătă. La bord se aflau unsprezece pasageri şi doi piloţi.

Printre pasageri se numărau doi turişti germani, doi spanioli şi şapte italieni, a relatat agenţia de ştiri de stat din Peru. Cauza prăbuşirii nu este încă stabilită.

Liniile Nazca reprezintă o atracţie turistică populară şi un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, situat în sudul țării, cunoscut pentru desenele antice cu animale realizate în nisipul deşertului. Turiştii survolează adesea zona în avioane de mici dimensiuni pentru a vedea amploarea acestor desene.

Prăbuşirea a avut loc în jurul orei 13:00 (ora locală), în regiunea Pueblo Viejo, după ce avionul decolase de pe un aeroport din Pisco, Peru.

Într-un comunicat publicat online de Municipalitatea Provincială din Nasca, oficialii şi-au exprimat „profunda tristeţe” faţă de producerea accidentului şi au transmis „sincere condoleanţe familiilor persoanelor decedate”.

Comunicatul preciza că avionul aparţinea companiei aeriene locale peruane Aerodiana.

Într-o declaraţie, compania aeriană a anunţat că îşi va „evalua programul de zbor în conformitate cu directivele autorităţilor competente”, potrivit Reuters.

BBC a contactat compania aeriană pentru a solicita un punct de vedere.

Acesta nu este primul avion care se prăbuşeşte deasupra celebrului sit în ultimele decenii.

În 2022, un alt avion turistic de mici dimensiuni s-a prăbuşit în timpul unui zbor deasupra sitului liniilor Nazca, provocând moartea celor şapte persoane aflate la bord.

De asemenea, în 2010, un avion turistic s-a prăbuşit în zona sitului, accidentul soldându-se cu moartea a şase persoane.

 

Editor : M.C

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