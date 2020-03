VIRAL. Dialog între fiică și mamă în vremuri de coronavirus: „Îndepărtează-te și apoi o să ies!”

Izolarea la domiciliu și distanțarea socială produc și efecte amuzante. Exemplul vine din Țara Galilor, unde dialogul dintre o femeie și mama ei, aflată în carantină la domiciliu, face furori pe rețelele sociale. Iată-l:

Fiica: Frances și Bill, din nou în izolare. Corvoada mea de azi a fost să încerc să fac rost de carne de vită la conservă și lapte condensat. Am laptele condensat, dar nu am găsit carne la conservă. O va înveseli asta, mai ales că am făcut rost și de ziar.

- Iată ziarul!

- În regulă, îți dau banii acum. Bagă-l pe aici!

- Încerc!

- Iată și banii...

- Perfect, mulțumesc!

- Unde-s cumpărăturile?

- Ți-am luat laptele condensat, dar nu am găsit și carnea de vită la conservă.

- Pune-le pe pubelă și îndepărtează-te! Unde mi-e cafeaua?

- Nu ți-am luat. Ascultă, am pus cumpărăturile pe pubelă.

- Îndepărtează-te și apoi o să ies.

- Ești în regulă, tată? (un bărbat îi face cu mâna de la fereastră, printre jaluzele) Așadar, ești mulțumită cu laptele condensat?

- Da...Îndepărtează-te de pubelă!

- Mă îndepărtez! M-am îndepărtat, în regulă? Ieși? M-am îndepărtat de pubelă, m-am îndepărtat!

- Ce faci?

- Te filmez, dar doar de aici...E în regulă?

- E ceva foarte serios, eram în curtea din spate și vorbeam cu păsările.

- Ce faci?

- Eram în curtea din spate și vorbeam cu păsările.

- Păi de ce nu vorbești cu tata?

- Nu pot vorbi cu el, mă scoate din minți!

- Ăla e laptele condensat, o să încerc să fac rost și de carnea la conservă.

- În regulă, dar unde mi-e cafeaua? Nu, îndepărtează-te, fiindcă asta nu e...Și în plus, unde mi-e restul de la banii dați pe ziar? Ți-am dat 5 lire săptămâna asta și n-am văzut niciun ban înapoi!

- Dar alerg peste tot de-mi ies din minți!

- În regulă, acum treci înapoi!

- Pe curând!

