Fost campion mondial la scrimă, găsit împușcat în cap. Florin Zalomir a fost în Legiunea Străină Franceză și în misiune în Afganistan

Preşedintele Federaţiei Române de Scrimă, Marius Florea, a confirmat pentru Agerpres trecerea în nefiinţă a vicecampionului olimpic Florin Zalomir, care şi-a luat viaţa luni dimineaţă în locuinţa sa din Otopeni.

Marius Florea a confirmat vestea neagră, dar nu a dorit să facă alte comentarii: „Din păcate nu am cuvinte!”.

Rareş Dumitrescu, antrenorul lotului feminin de sabie, fost coleg cu Florin Zalomir, a declarat că nu se aştepta ca acesta să comită un asemenea gest: „Nu ştiu detalii. Am fost colegi la echipa naţională, apoi colegi ca antrenori la CS Dinamo şi am avut o relaţie apropiată. Dar în ultima perioadă avea nişte probleme de familie, pe care le-a ţinut personal, nu cunosc prea multe detalii. Niciodată nu mă aşteptam la un asemenea gest. El nu a avut o viaţă uşoară, a avut probleme, a crescut fără tată, a fost plecat în Legiune câţiva ani de zile. Era un sportiv de perfomanţă, avea un psihic bine clădit, dar se pare că s-a întâmplat ceva astăzi pentru că a recurs la gestul ăsta. A ales Jandarmeria acum doi ani, ca să-şi împlinească dorinţa pe care o avea, după ce încheiase un ciclu cu Bianca Pascu, care a renunţat la sport, şi nu a vrut să înceapă cu alţi copii. El a fost căsătorit, are şi o fetiţă din prima căsătorie, a divorţat acum câţiva ani, după care de câteva săptămâni s-a recăsătorit. Dar am înţeles că nu mergea totul roz şi că începuse deja un divorţ”.

„Astăzi, 3 octombrie, la ora 8:34, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că, într-un imobil din localitatea Otopeni, un bărbat este decedat în locuinţa sa. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii oraşului Otopeni pentru efectuarea de activităţi din competenţă. Echipajul medical sosit la faţa locului a declarat decesul bărbatului respectiv”, a informat IPJ Ilfov într-un comunicat.

A fost anunţat medicul legist din cadrul Serviciului de Medicină Legală Ilfov.

Cazul va fi preluat de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov pentru efectuarea cercetărilor, stabilirea cu exactitatea a situaţiei de fapt şi de drept şi luarea măsurilor legale care se impun.

„Jandarmul era ofiţer în cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi avea 41 de ani. La cea mai recentă evaluare psihologică a fost declarat apt. Circumstanţele în care s-a produs evenimentul urmează să fie elucidate de către instituţiile abilitate”, precizează Biroul de presă al Jandarmeriei Române.

Zalomir, 41 ani, are numeroase medalii, cele mai importante fiind argintul olimpic cu echipa de sabie la Londra, titlul de campion mondial cu echipa în 2009 şi aurul european tot cu echipa în 2006. La acea ediţie de la Izmir din 2006, el a cucerit şi singura lui medalie la individual, una de bronz.

După ce a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de Scrimă de la Nimes, a rămas în Franța și s-a înrolat în Legiunea Străină, o unitate de elită a armatei franceze. În timpul contractului său a fost detașat în Afganistan într-o misiune de menținere a păcii.

