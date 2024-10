O anchetă a fost deschisă la Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Mureş, după ce un medic ar fi refuzat să meargă la un caz medical grav pe motiv că i se încheie programul de lucru. Pacientul, la care a ajuns doar un asistent, se înecase cu mâncare și, în cele din urmă, a decedat. Conducere a Serviciului de Ambulanță Județean Mureș a refuzat însă să comenteze incidentul și s-a rezumat la a spune că este o anchetă în derulare. Raed Arafat a declarat, miercuri la Digi24, că dacă ai o urgență, nu refuzi să pleci pe ambulanță, fiindcă „asta înseamnă serviciile de urgență, așa este logica lor”, a mai spus șeful DSU.

Un bărbat în vârstă de 80 de ani s-a înecat cu mâncare, iar un membru al familiei a sunat la 112 și a cerut ajutor. Așa a

Medicul de la Serviciul de Ambulanță Județean Mureș a fost trimis la caz, însă a refuzat să se deplaseze pe motiv că mai are doar 40 de minute din programul de lucru. Acesta ar mai fi spus că intervenția va dura mai mult de 40 minute și nu este dispus să facă ore suplimentare. Astfel că la caz a fost trimis un asistent care a ajuns la fața locului, l-a resuscitat pe bărbat, însă în zadar, așa că a fost nevoie să constate decesul.

Ulterior s-a aflat că medicul nu a fost pe ambulanța respectivă. Acum, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că a fost dispus o anchetă. A fost trimisă și o echipă de control, iar după ce va fi finalizat raportul, în funcție de concluzii, cazul ar putea fi trimis la Parchet.

Șirul evenimentelor

„Deci situația este așa, noi am fost întrebați de caz, noi de fapt știm de caz de vineri. Vineri am fost sesizat de la Mureș de acest caz că a fost trimis un echipaj SMURD de prim ajutor care era foarte apropiat de cazul de unui bătrân care s-a înecat cu un bol alimentar. Medicul de la dispecerat, care este un medic de urgență chiar de la unitatea de primiri urgențe care a fost de gardă, a trimis cel mai apropiat echipaj de prim ajutor, dar a trimis și un echipaj cu medic. Avea două variante: să trimită mașina de terapie intensivă de la SMURD care era la alt caz, asista un alt pacient și alternativa este echipă cu medic de la ambulanța și asta a făcut. A trimis la două minute diferența echipă de la ambulanță care are medic pe ea și care a confirmat cu ambulanță că mașina are medic și că medicul este în stație. Ulterior s-a aflat ca la fața locului în sprijinul echipajului de prim ajutor a ajuns mașină de urgență care trebuia să aibă medic pe ea, dar fără medicul respectiv și numai cu asistentul au continuat manevrele de resuscitare începute deja de echipajul de prim ajutor de la SMURD și au declarat pacientul decedat”, a afirmat Raed Arafat, miercuri la Digi24.

„Ulterior, prin investigațiile care s-au făcut luni de către echipa noastră trimisă de DSU, încă din ziua de duminică din seara de duminică au fost trimiși, pentru ca luni să fie acolo. A rezultat că apelul la ambulanță a fost trimis în jurul orei 20.18 minute pentru trimiterea medicului la caz. Medicul ieșea din program la 21.00. Medicul nu a plecat cu ambulanța. Chiar au fost discuții cu alți colegi de-ai lui să urce și să plece la caz și nu a urcat în mașină, n-a plecat la caz. Ambulanța nu a anunțat dispeceratul că a plecat fără medicul respectiv și ulterior dispeceratul a aflat că mașina care a ajuns la fața locului era numai cu asistent. Noi ne-am sesizat. A fost echipa noastră de control luni. Au luat toate declarațiile. Medicul, printre altele, înțeleg că ar fi zis că programul lui se termină la ora 21.00 și că el n-a plecat și știa că va veni după finalul programului, dacă va pleca. Vă dați seama că dacă așa a zis, asta e absolut hilar, pentru că chiar dacă mai ai un minut din programul tău, chiar dacă ești la programul finalizat, dacă nu ți-a venit schimbul și ai o urgență de această natură, pleci. Asta înseamnă serviciile de urgență, asta este logică lor”, a mai precizat șeful DSU.

„Cum ar fi dacă pompierii ar spune: lasă să ardă, că vin alții să ne înlocuiască?”

Raed Arafat a dat un exemplu cum ar fi dacă în cazul unui incendiu pompierii ar zice că lasă să ardă până vin colegii lor, pentru că ei mai au un pic și încheie tura.

„Gândiți-vă ce ar însemna dacă la un incendiu pompierii spun nu mai plecăm, că pe peste un sfert de oră este schimbul. „«Lasă să ardă, că vin alții să ne înlocuiască și să plece». Nu merge”, a spus șeful DSU.

Întrebat dacă nu putea să meargă altcineva în locul medicului care a spus că i se încheie programul, șeful DSU a răspuns: „Asta verifică echipa noastră acum care a fost acolo și a făcut o anchetă”.

„Oricum se face dosarul la acest moment, cu toate măsurile care trebuie luate, inclusiv faptul că ambulanța care a plecat n-a anunțat la dispecerat că medicul nu se află la bordul ei. Pentru că dispeceratul putea să găsească o soluție, mai ales pe la Mureș și să trimită un medic de la UPU, că au acolo mai mulți și putea să trimită, dacă asta era nevoie, dar dispeceratul nu a fost anunțat decât ulterior. Pentru asta a fost echipa acolo și pentru asta vor fi luate măsurile și pe bază la ce ne permite legislația, dar inclusiv înaintarea dosarului la Parchet și Parchetul va decide dacă este un caz care trebuie urmărit sau nu pe linia penală pentru neglijență”, a conchis Arafat.

