Cetin Rasit de la Digi FM a testat mașina care schimbă lumea

Prima mașină electrică de curse din România l-a cucerit pe directorul de programe și realizatorul Digi FM, Cetin Rasit, dar si pe cel mai important luptător român de MMA, Ion Pascu "Bombardierul".

După experiența de la Sinaia Cetin Rașit face planuri pentru a-și lua o mașină electrică!

În weekendul care tocmai s-a încheiat, în zilele de 20 și 21 iulie, pe Valea Prahovei s-a simțit adrenalina la maximum. Trofeul Sinaia, ajuns la cea de-a 11-a ediție, reprezintă etapa cu numărul 5 din cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă Dunlop 2019, reunind la start 83 piloți cu state vechi în sporturile de viteză pe traseu montan.

Una dintre cele mai mari atracții ale evenimentului a constituit-o mașina electrică preparată de inginerul francez Marc Areny și condusă de pilotul Sorin Ghișoi, multiplu campion național la competițiile de viteză. Deși aflată în fază de prototip și în permanent proces de perfectare, această prima mașină electrică de curse a echipei Kaufland e-Rally Team se situează, în fiecare etapă, mai sus de jumătatea clasamentului, obținând timpi neașteptat de buni.

Invitati de onoare al pilotului Sorin Ghișoi au fost realizatorul Digi FM, Cetin Rasit si fostul luptător Ion Pascu, numit și "Bombardierul", considerat de cunoscători cel mai bun luptător român de MMA din România (Mixed Marțial Arts). În prezent, sportivul se antrenează în Irlanda alături de cel mai celebru luptător din lume, Conor McGregor.

"Am trăit s-o fac și pe asta. Venisem să simt mai bine atmosfera, să mă documentez, să pot povesti pe radio cât mai fidel ce se întâmplă la Trofeul Sinaia, dar nu am rezistat tentației. Acum nu mă gândesc decât cum să fac să-mi iau cât mai repede o mașină electrică!" a declarat încântat directorul de programe de la Digi FM, Cetin Rasit.

Deși înainte de a accepta invitația a avut ezitări, odată ce l-a cunoscut pe Sorin Ghisoi, emoțiile i-au dispărut: "Sincer, mă gândeam că nu este tocmai un moment potrivit să fac acum experimente riscante cu viața mea, pentru că, poate știți, peste câteva zile eu și soția mea vom avea încă un băiețel. Am văzut pe net că unii se răstoarnă, aproape la fiecare etapă sunt incidente, dar odată ce l-am cunoscut pe Sorin, pilotul echipei Kaufland e-Rally Team, l-am simțit că știe ce face. Chiar dacă are atitudinea asta de campion și de învingător fără limite, am simțit încredere și știam că nu o să scape controlul. A fost o experiență nouă pentru mine, chiar nu mă așteptam să poți să simți adrenalină așa, pe liniște totală. Le doresc succes cu această prima mașină electrică de curse de la noi din țară și mă bucur că progresăm și în acest sport", a încheiat luptătorul român care evoluează acum la cel mai înalt nivel din lume, în circuitul Bellator.

Omologată de FRAS, prima mașină electrică de curse din țara noastră participă anul acesta, la Clasă Electrică, la 8 etape ale Campionatului Național de Viteză în Coastă și la 4 etape de Super Rally, iar cea de-a doua mașină a echipei KERT este deschizător de drum în cadrul acelorași competiții.

Ne revedem cu silențioasa mașină care schimbă lumea și captiveaza atenția pe oriunde apare, pe 3 si 4 august la Mediaș, la cea de-a 6-a etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă Dunlop 2019.