Fostul președinte Traian Băsescu, a comentat, la Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelipceanu la Digi24, posibilitatea ca actualul președinte Klaus Iohannis să ocupe o funcție importantă după finalizarea mandatului. Băsescu spune că Iohannis „s-a trezit târziu dacă a vrut un post european”, pentru că „jocurile au fost făcute”. Băsescu spune, însă, că președintele României are obligația să se bată cu Mark Rutte pentru șefia NATO.

„În opinia mea funcțiile la Uniunea Europeană sunt ocupate. Dacă este de făcut ceva e de dat o bătălie împotriva lui Mark Rutte. Mark Rutte este premierul Olandei, om care disprețuiește România, asta-i părerea mea. Și președintele Iohannis are obligația să se bată ca acest individ să nu devină secretar general NATO”, spune Traian Băsescu.

Acesta a vorbit despre șansele lui Iohannis pentru o funcție europeană și spune că devansarea prezidențialelor ar putea avea legătură cu acest plan al președintelui.

„Cred că singura explicație este legată de opțiunea președintelui Iohannis de a se bate pentru o funcție la nivel european sau la nivel NATO. Altă explicație nu există. Pentru că e dificil să organizezi alegeri în septembrie, să stai cu doi președinți până la sfârșitul lui decembrie. (...) Gândiți-vă, e o perioadă lungă în care ai și președinte ales și președinte în funcție. E dificil. Dar aici aș trage un semnal. Și aici vorbește experiența mea în Uniunea Europeană. Dacă vizează un post la UE, trebuie să fie foarte atent, pentru că postul de președinte al Comisiei Europene, care e cel mai important, este dat. Ursula va fi în continuare președinta Comisiei pentru că e susținută de PPE.

Postul de președinte al Parlamentului este dat. Este doamna Metsola care va merge la reînnoirea mandatului său de președinte al parlamentului. Postul de președinte al Consiliului European în mod cert va reveni Renew, pentru că Franța nu poate să rămână fără niciun om din cei patru. Iar postul de Înalt reprezentant pentru politică externă este ocupat de socialistul Borrell. Socialiștii nu au niciun alt portofoliu important, deci funcția de înalt reprezentant va rămâne la socialiști”, spune fostul șef de stat.

„Cred că s-a trezit târziu dacă a vrut un post european. Adică jocurile aici par nefinalizate la Uniunea Europeană. La NATO e clar, dacă SUA s-au angajat împreună cu Marea Britanie, va fi greu dar nu imposibil. Deci România trebuie să respingă ideea cu Mark Rutte secretar general NATO. Pentru că este o funcție din care influențezi activitatea publică. În niciun caz pe cea militară. Aici sunt generalii americani care-s șefii operațiunilor. Dar imaginea publică și ceea ce poți să spui ca civil aflat în fruntea NATO este influențată de secretarul general NATO. Și România nu are nevoie de un om care a dovedit că e ostil acestei țări, de cele mai multe ori fără motiv. Asta e foarte important și o poate face din poziția de candidat anunțat, s-a autopropus, sau din poziția de șef al statului român. Deci, din punctul ăsta de vedere nu trebuie să te anunți a fi candidat ca să spui „eu, România, nu am încredere în domnul Mark Rutte””, a declarat Traian Băsescu.

Despre o posibilă funcție de comisar pentru apărare, Traian Băsescu consideră că nu este o poziție de top la nivelul UE.

„În Comisia Europeană există o singură funcție importantă. Cea de președinte al Comisiei Europene. În rest totul este sub umbrela președintelui Comisiei Europene. În al doilea rând, sunt multe funcții care sunt create dar nu generează efecte. Spre exemplu, funcția domnului Borrell. Pare o funcție foarte înaltă dar arătați-mi un stat care sună întâi la Borrell și îl întreabă „domnul Borrell, pot să am următoarea poziție față de Coreea de Sud? Sau pot să am următoarea poziție față de Taiwan sau față de Rusia?”. Nu îl întreabă nimeni nimic pe Borrell. Borrell trebuie să aibă tot timpul grijă să acomodeze poziția generală a statelor Uniunii Europene cu poziția lui ca președinte, ca responsabil chipurile de politica externă a Uniunii. Deci nu el crează politică externă. Ci statele creaza politică externă. În condițiile astea este o funcție înaltă, frumoasă, dar nu cu efecte. Cea de președinte al Comisiei Europene. Sunt miliardele cât casa și iei vaccinuri, iei arme, iei ce vrei, că ești președintele Comisiei Europene. Exagerez puțin, dar ați auzit vreun comisar zicând „dă-mi două miliarde pentru Gaza?”. Nu, dar o să o vedeți pe Ursula care spune dă-mi 5 miliarde pentru Gaza. Peste noapte. Nu sunt scrise în niciun buget, dar asta-i puterea președintelui Comisiei”, a mai spus Traian Băsescu, la Jurnalul de Seară.

