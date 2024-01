Piero Ferrari, moștenitorul imperiului Ferrari, a rămas fără banii din primul salariu, după ce s-a angajat tocmai în fabrică tatălui său. Banii, pe care voia să-i economisească, au fost furați din casă în timp ce el era la restaurant. Ferrari a povestit această întâmplare la Digi24 în cadrul primului interviu acordat vreodată de Piero Ferrari împreună cu soția sa, Romina Gingașu, unei televiziuni din România.

Teodora Tompea, jurnalist Digi24: Care a fost primul loc de muncă?

Piero Ferrari, vicepreședinte Ferrari: Primul loc de muncă a fost în 1965, la Maranello. M-am angajat în noiembrie, pentru că în octombrie a murit bunica mea, mama tatălui meu. Ea i-a scris tatălui meu că ar vrea ca Piero să lucreze la Maranello, să lucreze cu el acolo. Tatăl meu, luna următoare, m-a adus la Maranello. În prima zi, m-a dus într-o sală mare și mi-a arătat arhiva. Mi-a spus că este plină de piese stricate de la mașini de curse. Mi-a zis să fac un raport pentru toate piesele stricate, ca să țin minte greșelile făcute. Fiecare piesă stricată erau o cursă pierdută. Și m-am apucat de treabă.

Teodora Tompea: A fost o lecție de viață.

Piero Ferrari: Aceasta era atitudinea tatălui meu.

Teodora Tompea: Așa a fost mereu, cu dumneavoastră?

Piero Ferrari: Tot timpul îmi zicea că trecutul este scris și că trebuie să ținem minte din trecut doar greșelile făcute. Viitorul este acum și tu poți să schimbi viitorul. Prezentul este doar o zecime de secundă.

Teodora Tompea: Credeți asta?

Piero Ferrari: Da.

Teodora Tompea: A fost o lecție de viață. Cred că a fost și util să aveți această relație cu tatăl dumneavoastră. Ce salariu ați primit în acel moment?

Piero Ferrari: Salariul? La început a fost 80.000 de lire italiene. Salariul meu, cât a trăit tata, a fost tot timpul mai mic decât nivelul de responsabilitate.

Teodora Tompea: Și asta a fost o lecție.

Piero Ferrari: A fost o lecție pentru mine, dar a arătat și celorlalți angajați că nu primesc un tratament special sau un salariu special.

Teodora Tompea: Mai țineți minte cum ați cheltuit primul salariu? Ați cumpărat ceva special sau ați făcut ceva special?

Piero Ferrari: Nu, nu am făcut nimic special. Am ținut primul salariu într-un sertar din camera mea. Am lăsat o fereastră deschisă când am ieșit la cină cu mama mea, iar un hoț a venit și mi-a luat salariul.

Teodora Tompea: Deci primul salariu...

Piero Ferrari: Da, a fost furat de un hoț.

