Oamenii de știință spun că au găsit un capitol din Biblie ascuns sub alt text mai bine de 1.500 de ani

Oamenii de știință care folosesc fotografia cu ultraviolete spun că au găsit o versiune veche a unui capitol al Bibliei care a fost ascunsă sub un alt fragment de text timp de mai bine de 1.500 de ani.

Istoricul Grigory Kessel, de la Academia Austriacă de Științe, a anunțat descoperirea într-un articol din revista New Testament Studies (Studiile Noului Testament), la începutul acestui an. New Testament Studies este o revistă academică revizuită publicată de Cambridge University Press.

Kessel spune că a folosit tehnica fotografiei cu ultraviolete - un proces fotografic de înregistrare a imaginilor folosind doar spectrul de lumină ultraviolet utilizat în general în scopuri științifice, medicale sau artistice - pentru a vedea textul anterior de sub trei straturi de cuvinte scrise pe un palimpsest, un tip de manuscris antic pe care oamenii obișnuiau să-l scrie peste alte însemnări, dar de cele mai multe ori lăsau urme ale scrisului original, relatează Business Insider.

Palimpsesturile erau folosite în antichitate din cauza lipsei de pergament. Cuvintele erau scrise pe material în mod repetat, până când mai multe straturi acopereau cuvintele inițiale.

Textul descris în descoperirea lui Kessel este o versiune a capitolului 12 din Evanghelia lui Matei, care a fost inițial o parte a Bibliei traduse din siriaca veche, în urmă cu aproximativ 1.500 de ani, a spus istoricul austriac. El a precizat că a făcut descoperirea în manuscrisul păstrat la Biblioteca Vaticanului.

Manuscrisul oferă o „poartă unică” pentru ca cercetătorii să înțeleagă fazele timpurii ale evoluției textului Bibliei și arată unele diferențe față de traducerile moderne ale textului.

De exemplu, conform comunicatului lui Kessel, versiunea originală greacă a lui Matei 12:1, care este cea mai des folosită astăzi, spune: „În vremea aceea, Isus a trecut prin lanurile de cereale în ziua de Sabat; culege boabele și mănâncă”. Traducerea siriacă recent descoperită este ușor diferită: „a început să culeagă boabele de cereale, să le frece în mâini și să le mănânce”.

Editor : D.C.