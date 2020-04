Și dacă nicotina ar proteja de coronavirus? O ipoteză care va fi verificată printr-un studiu clinic

Un aliat pe cât de problematic pe atât de neașteptat s-ar putea dovedi prețios în lupta cu noul coronavirus: nicotina. Ar fi oare fumătorii mai puțin expuși în fața unor infecții cu SARS-CoV-2? Această ipoteză, avansată de Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), se bazează pe rezultatele unui studiu care subliniază numărul mic de fumători internați ca pacienți.

AP-HP (care reunește instituții medicale publice din Paris și din împrejurimile capitalei franceze) este printre cele mai mari structuri spitalicești din Europa și una dintre cele mai mari din lume. Este o structură de tip universitar care asigură pregătirea cadrelor medicale și tratarea pacienților în 52 de ramuri ale medicinei. Are peste 90.000 de angajați, între care 15.800 de medici, și administrează 44 de spitale.

Astfel, AP-HP a constatat că dintre 11.ooo de pacienți internați cu Covid-19 la începutul lunii aprilie, numai 8,5 dintre ei erau fumători. O proporție uimitor de mică, dat fiind numărul mare de fumători din Franța (25,4 la sută din populație), scrie Le Point.

Pe de altă parte, doctorul Makoto Miyara și profesorul Zahir Amoura de la spitalul Pitié-Salpêtrière se pregătesc să publice un studiu în care au avut ca eșantion 343 de bolnavi spitalizați și 139 de persoane cu forme mai puțin severe. Rezultatele, din nou tulburătoare: dintre persoanele spitalizate, cu vârsta medie de 65 de ani, numai 4,4 la sută erau fumători zilnici. Iar dintre pacienții tratați în ambulatoriu, a căror vârstă medie a fost de 44 de ani, numai 5,3 la sută erau fumători. Astfel, dr. Zahir Amoura constată că sunt cu aproape 80 la sută mai puțini fumători în rândul celor care se îmbolnăvesc de Covid decât în rândul populației generale de același sex și de aceeași vârstă.

În plus, aceeași constatare s-a făcut și în China. Proporția fumătorilor în rândul bolnavilor a fost destul de mică, potrivit unui studiu publicat la sfârșitul lunii martie în New England Journal of Medicine. Din 1.000 de persoane contaminate, numai 12,6 a sută erau fumători, în condițiile în care 28 la sută dintre chinezi sunt fumători.

Constatările sunt cumva contrariante, în condițiile în care medicii au avertizat până acum că tocmai, fumătorii ar fi mai expuși riscului de a face formele grave provocate de coronavirus, pentru că ei au oricum capacitatea pulmonară afectată de fumat. Și, într-adevăr, în rândul persoanelor care s-au îmbolnăvit de Covid, fumătorii au făcut forme mai grave decât nefumătorii.

Însă datele francezilor arată că ar fi cam de cinci ori mai puțini fumători în rândul persoanelor internate pentru Covid. De aceea, s-ar putea ca nicotina să aibă un rol protector, dar asta nu e dovedit și sunt necesare studii serioase. Dr. Jean-Pierre Changeux crede că nicotina ar bloca noul coronavirus să intre în celulele fumătorilor. Ar interfera cu învelișul coronavirusului și l-ar împiedica să pătrundă în celulele receptoare.

Totuși, un studiu clinic va trebui să verifice această ipoteză.

Ca urmare, trei eșantioane diferite de subiecți - bolnavi spitalizați, pacienți în reanimare și persoane care vor primi un tratament preventiv - vor purta niște plasturi cu nicotină, cu diverse dozări, în cadrul acestui studiu clinic. Specialiștii francezi le vor monitoriza starea de sănătate și vor fi totodată atenți la efectele secundare ale nicotinei, mai ales la nefumători.

Pe de altă parte, să nu uităm, spun medicii francezi, că fumatul omoară mai mulți oameni decât covidul. În Franța, fumatul rămâne primul factor de mortalitate.

Redactor: Luana Păvălucă