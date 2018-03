Vârsta la care creierul încetează să mai producă neuroni

La vârsta de 13 ani, zona creierului uman solicitată pentru procesele de învăţare şi memorare pare să înceteze să producă celule nervoase, conform unui studiu publicat săptămâna aceasta, citat de AFP și Agerpres.

Foto: Gulliver/Getty Images



Descoperirea, care stârneşte deja controverse în lumea neuroştiinţei, pune sub semnul întrebării o părere larg răspândită. Până în prezent, numeroşi cercetători au concluzionat că hipocampul uman şi cel al unor animale precum rozătoarele continuă să fabrice în fiecare zi sute de noi neuroni şi la vârstă adultă, deşi numărul acestora scade odată cu înaintarea în vârstă.



Publicat în jurnalul Nature şi realizat de o echipă de cercetători americani şi spanioli, studiul se bazează pe analiza probelor prelevate de la câteva zeci de creiere aparţinând unor fiinţe umane care au decedat din cauze diverse, de la fetuşi până la persoane de 60 sau 70 de ani.



Hipocampul joacă un rol important în trecerea informaţiei din memoria de scurtă durată în memoria de lungă durată.



''Noi nu am găsit nicio urmă de neuroni tineri sau de celule stem care generează neuroni prin diviziune'' în hipocampul subiecţilor în vârstă de peste 18 de ani, a explicat pentru AFP unul dintre autorii cercetării, Arturo Alvarez-Buylla (Universitatea San Francisco, California).



Oamenii de ştiinţă au identificat neuroni tineri doar în mostre prelevate de la fetuşi şi copii. Proba cea mai matură în care cercetătorii au găsit doar câteva celule nervoase imature aparţineau unei persoane în vârstă de 13 ani.



''La mostrele persoanelor de 18 ani pur şi simplu nu am mai găsit'' neuroni tineri, a subliniat Alvarez-Buylla.



Aceste rezultate demonstrează că hipocampul uman este în mare măsură fabricat în timpul dezvoltării fetale'', susţine echipa de oameni de ştiinţă.



Cercetătorii au descoperit câţiva neuroni noi în alte părţi ale creierului numite ventriculi cerebrali, care îndeplinesc alte funcţii. Acest lucru subliniază că "alte regiuni" trebuie explorate pentru a se determina dacă acestea sunt sediul unei neurogeneze.



De asemenea, potrivit Nature, echipa lui Alvarez-Buylla a analizat hipocampul a 22 de pacienţi care fuseseră trataţi pentru epilepsie. În aceste cazuri, oamenii de ştiinţă nu au găsit nicio urmă de neuroni hipocampali la persoanele de peste 11 ani.



Într-un comentariu publicat de Nature, un neurolog de la Universitatea Columbia Britanică din Canada, Jason Snyder, susţine că aceste constatări "vor suscita cu siguranţă polemici" şi merită să fie examinate în mod critic de alţi cercetători.



"Mai multe studii" au condus la un "consens general potrivit căruia hipocampul este o regiune în care are loc neurogeneza la oameni, la fel ca şi la animale", aminteşte el.



Însă, pentru autorii acestui nou studiu, predecesorii lor s-ar fi putut înşela deoarece proteina care a fost utilizată ca indicator nu funcţionează la om în acelaşi mod ca la rozătoare sau la maimuţe.



În cazul în care se confirmă, aceste concluzii ar fi ''o imensă lovitură'' nu numai pentru neurologi, ci şi pentru persoanele care suferă de anumite afecţiuni cerebrale, a subliniat Ludwig Aigner, neurolog la Paracelsus Medical University din Salzburg, Austria. Şi asta pentru că oamenii de ştiinţă s-au bazat pe valorificarea capacităţii creierului de a genera noi neuroni pentru a trata boli neurodegenerative precum Alzheimer şi Parkinson.