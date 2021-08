(P) Depășește limitele conectivității alături de HUAWEI MateBook D15, cel mai performant laptop sub 2500 lei

Vara a venit cu vești bune pentru cei care vor să își schimbe sau să își cumpere un laptop. Până pe data de 22 august, HUAWEI MateBook D15 i3 este disponibil pe www.huaweistore.ro la prețul de 2.599 lei, fiind cel mai performant laptop în această categorie de preț. În plus, pentru costul suplimentar de 1 leu, cumpărătorii au posibilitatea să achiziționeze și un ceas HUAWEI WATCH FIT împreună cu laptopul, sub forma unei oferte de tip bundle. Laptopul are un procesor IntelCore i3 și o baterie rezistentă, ceea ce îl face foarte bun pentru oricine își dorește să rămână conectat la tot ceea ce se întâmplă în jurul său, dându-i posibilitatea utilizatorului să lucreze remote într-un ritm relaxant și productiv.

De asemenea, HUAWEI MateBook D15 asigură o experiență ireproșabilă în ceea ce privește munca pe mai multe platforme, permițând utilizatorilor să lucreze fără probleme cu mai multe dispozitive pe un singur ecran. Laptopul MateBook D15 are un ecran FullView cu o grosime de doar 5,3 mm și trei cadre ultra-subțiri, care încadrează afișajul și oferă, astfel, un raport ecran-corp de 87%.

Mobilitatea este o caracteristică importantă a laptopului HUAWEI MateBook D15. Acesta este unul dintre cele mai mici și mai ușoare laptopuri de 15,6 inci din aceeași categorie de preț și oferă o experiență de vizionare superioară cu un nivel de portabilitate ridicat. De asemenea, notebook-ul este însoțit de un încărcător portabil, multifuncțional USB-C de 65W și un cablu USB-C care se potrivește cu toate smartphone-urile și tabletele Huawei echipate cu un port USB-C.

Pentru că este proiectat pentru a oferi siguranță utilizatorilor, HUAWEI MateBook D15 oferă, de asemenea, protecție la supraîncălzire, oprind automat procesul de încărcare odată ce temperatura trece pragul de siguranță.

Puterea este o altă caracteristică a HUAWEI MateBook D15. Echipat cu memorie de 8 GB, laptopul are suficientă putere pentru a gestiona majoritatea aplicațiilor existente. Unitatea SSD din noul HUAWEI MateBook D15 este conectată la placa principală prin intermediul interfeței PCIe de mare viteză. De asemenea, MateBook D15 suportă senzorul G, care protejează datele salvate pe hard disk în caz de scădere.

Laptopul și telefonul tău pot deveni unul și același

Totodată, cel mai recent HUAWEI MateBook D Series introduce o nouă funcție Huawei Share. Noile caracteristici permit laptopului HUAWEI MateBook și unui smartphone Huawei să partajeze un singur ecran, în care utilizatorii pot trage fișiere de la o interfață de utilizator la cealaltă pentru a transfera fișiere și pot vizualiza conținutul salvat în smartphone direct pe laptop.

HUAWEI MateBook D15 face parte din seria HUAWEI MateBook D, alături de HUAWEI MateBook D14. Notebook-urile au fost proiectate ținându-se cont de nevoile tinerilor, fiind îmbunătățite nu doar în ceea ce privește procesoarele de bază, în cazul generației de procesoare a 11-a, ci și în ceea ce privește procesoarele grafice. MateBook D14 și MateBook D15 au fost echipate cu noul grafic Intel®, care permite notebook-urilor să gestioneze o mare varietate de sarcini complexe de procesare a imaginii cu ușurință.

Noutatea pentru buzunarul tău

De asemenea, cel mai nou laptop de la Huawei este MateBook 13, echipat cu procesorul AMD RyzenTM 7 3700U. Laptopul HUAWEI MateBook 13 se încadrează perfect în atributele pentru care întreaga serie de produse este apreciată: inovație, design elegant, portabilitate și performanțe tehnice. Noul laptop este disponibil, până pe data de 22 august, la prețul de 3.999 lei pe www.huaweistore.ro și îți permite să ai o viață profesională productivă și de bună calitate, indiferent de mediul alert în care lucrezi sau te afli. De asemenea, și pentru laptopul MateBook 13 se aplică oferta de tip bundle, astfel consumatorii pot achiziționa împreună cu laptopul un HUAWEI WATCH FIT la cel mai mic preț posibil.